L’épargne: dans la décennie de l’après-crise, les fonds ont battu Bot, voici ceux qui ont le plus profité

À l’ère des taux bas, les OPCVM à capital variable et les SICAV de droit italien ont battu les BoT en termes de retours. Au cours des dix années qui ont suivi la crise, selon “L’enquête annuelle sur les fonds et les SICAV de droit italien” réalisée par l’Espace recherche Mediobanca, 100 euros investis fin 2008 sont devenus 191 euros en septembre 2019, soit presque le double, si on se concentre sur fonds d’actions (128 est la moyenne de tous les fonds communs de placement italiens) et seulement 113 s’ils étaient employés chez Bot à 12 mois.

En particulier, ceux qui ont choisi des fonds d’actions et des BTP parmi les obligations ont “gagné”: dans le premier cas 100 euros sont devenus 163 en 10 ans, dans le second 150.

En entrant dans les détails de l’analyse, les meilleurs résultats ont été obtenus par fonds axés sur le marché boursier américain, soutenus par la course des principales places américaines de la période considérée, notamment de la liste des prix technologiques du Nasdaq.

Pour diriger le dix premières performances brutes de la décennie c’est ainsi Actions Bnl America: 100 euros sont devenus 350 (432 fin septembre 2019). Parmi les sociétés de gestion, en revanche, elle se démarque âme, avec le plus de fonds dans le top 30: 8. Suivez Eurizon avec 3 et avec 2 Amundi, Arca, Azimut, Bnp Paribas, Fideuram, Pramerica.

Parmi les fonds de pension ouverts au cours de la décennie, il est en tête du classement des dix premiers en termes de rendements netsi, la ligne de stock Together (Allianz) avec 100 euros devient 233 (253 fin septembre 2019), alors que parmi ceux en premier lieu il y a FondoSanità secteur expansion (de 100 à 203 euros, 223 fin septembre 2019).

Dans l’ensemble l’industrie italienne des fonds il se classe douzième dans le classement du patrimoine mondial: 207 milliards qui deviennent 626 si les fonds aller-retour sont également inclus dans le décompte (c’est-à-dire les produits promus par Sgr en vertu de la loi italienne qui, cependant, sont domiciliés à l’étranger, généralement au Luxembourg et en Irlande), et 638 ajoutent également des fonds de fonds. L’incidence de l’industrie italienne sur les actifs mondiaux est de 1,2%.