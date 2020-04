L’équipe de Colao travaille pour gérer la phase 2 de l’urgence du coronavirus

La première conférence téléphonique a eu lieu samedi équipe spéciale, composé d’experts économiques et sociaux, mandaté par le Premier ministre Conte et dirigé par l’ancien PDG de Vodafone Vittorio Colao pour mieux gérer la soi-disant phase 2 liée à l’urgence du coronavirus qui devrait débuter le 4 mai.

Selon ce qui a été divulgué par des sources au Palazzo Chigi, le Premier ministre lors de la vidéoconférence de trois heures “a demandé à la commission d’élaborer des propositions à proposer au gouvernement pour le retour progressif et progressif à la normale en ce qui concerne les relations communautaires plus générales. À cet égard, il sera nécessaire d’évaluer tous les profils multiples impliqués, sociaux, économiques, psychologiques, culturels. Le président Vittorio Colao et les membres présents ont montré une volonté maximale de poursuivre les objectifs indiqués. Colao a assuré que l’activité du comité bénéficiera d’une impulsion maximale, conformément au besoin exprimé par le président Conte d’identifier des solutions urgentes et efficaces. “

Le groupe de travail aura pour tâche, en consultation avec le comité technico-scientifique, d’élaborer les mesures nécessaires à une reprise progressive dans les différents secteurs d’activités sociales, économiques et productives également par l’identification de nouveaux modèles organisationnels et relationnels, qui prennent en compte les besoins de confinement et de prévention des urgences.

La réponse à la phase 2 est également importante pour la coordination avec d’autres pays qui redémarreront leur économie à des moments différents de l’Italie.

Le groupe de travail se référera à la présidence du conseil d’administration, mais assumera en fait certaines des responsabilités de certains ministères. Une vraie révolution. Par ailleurs, le schéma évoqué dans la préparation de ce groupe de travail est le Comité interministériel pour la reconstruction qui a été créé en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pour la mise en place de ce groupe de travail, les partis qui composent la majorité et le Quirinal ont été consultés. La recherche visait à identifier des personnalités jouissant d’une autorité internationale incontestée.

Voici la liste complète des composantes du groupe de travail pour la phase 2 de l’urgence du coronavirus présidé par Vittorio Colao.

Elisabetta Camussi – Professeur de psychologie sociale, Université de Milan “Bicocca”;

Roberto Cingolani – Responsable de l’innovation technologique de Leonardo, ancien directeur scientifique de l’Institut italien de technologie (IIT);

Riccardo Cristadoro – Conseiller économique du Premier ministre – Directeur principal du Département des sciences économiques et statistiques, Banque d’Italie;

Giuseppe Falco – PDG du système Italie-Grèce-Turquie et associé principal et directeur général du Boston Consulting Group (BCG);

Franco Focareta – Chercheur en droit du travail, Université de Bologne “Alma Mater Studiorum”;

Enrico Giovannini – Professeur de statistiques économiques, Université de Rome “Tor Vergata”;

Giovanni Gorno Tempini – Président de Cassa Depositi e Prestiti;

Giampiero Griffo – Coordinateur du Comité technico-scientifique de l’Observatoire national de la condition des personnes handicapées;

Filomena Maggino – Conseiller du Premier ministre pour le bien-être et les statistiques justes et durables – Professeur de statistiques sociales, Université de Rome “La Sapienza”;

Mariana Mazzucato – Conseiller économique du Premier ministre – Directeur et fondateur, Institute for Innovation and Public Purpose, University College London;

Enrico Moretti – Professeur d’économie à l’Université de Californie, Berkeley;

Riccardo Ranalli – Expert comptable et auditeur;

Marino Regini – Professeur émérite de sociologie économique, Université d’État de Milan;

Raffaella Sadun – Professeur d’administration des affaires, Harvard Business School;

Stefano Simontacchi – Avocat, président de la Fondation Buzzi;

Fabrizio Starace – Directeur du Département de santé mentale et de toxicomanie de l’AUSL de Modène – Président de la Société italienne d’épidémiologie psychiatrique (Siep).