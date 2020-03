L’équipe Toyota Gazoo Racing est déjà au Mexique pour affronter les chemins de terre de Guanajuato

Les moteurs commencent à célébrer le rallye de Guanajuato qui débutera cette semaine, un exemple en est le TOYOTA GAZOO Racing WRC Team, qui arrive en tant que leader du championnat des pilotes et constructeurs.

L’équipe japonaise a présenté ses pilotes avec lesquels elle concourra sur les chemins de terre de Guanajuato: dans la Yaris WRC 17 il y aura Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingrassia, la Yaris WRC 33 sera Elfyn Evans et Scott Martin et enfin dans la Yaris WRC 69 sera Kalle Rovanperä et Jonne Halttunen.

Evans, avec son copilote Scott Martin, est motivé pour être sur le sol mexicain et surtout pour maintenir les bons résultats qui l’ont accompagné lors de ses deux premières courses, alors qu’ils atteignent le sol mexicain en tant que tout nouveau leader du championnat.

«Nous avons eu jusqu’à présent deux événements très compliqués, mais les résultats nous donnent confiance. Je me sentais très bien à bord de la voiture, elle est rapide et a la configuration nécessaire. Nous sommes sûrs que le Rallye du Mexique sera très spécial pour l’équipe », a déclaré Evans.

Notre pays a également accueilli l’étoile montante Kalle Rovanperä, qui à 19 ans et malgré sa première saison en Championnat du Monde des Rallyes (WRC), est en quatrième position avec son copilote Jonne Halttunen.

Evans et Rovanperä sont dirigés par le Français et six fois vainqueur du WRC, Sébastien Ogier, qui, grâce à son leadership, crée dans l’équipe la combinaison parfaite de vitesse, d’expérience et de jeunesse.

TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team vit la quatrième année de son retour réussi en WRC, car il a déjà obtenu les titres de pilotes et copilotes en 2019, les ajoutant à la couronne de constructeurs gagnée en 2018.

D’autre part, la Toyota Yaris WRC est une voiture de rallye de nouvelle génération qui, sous le capot, dispose d’un moteur turbo à injection directe de 1,6 litre développant 380 chevaux.

C’est ainsi que les pierres commencent à sonner sous la Yaris WRC, car à l’horizon, vous pouvez voir le premier événement de gravier de la saison, le Guanajuato Mexico Rally, également spécial pour son incroyable scène de rue et son atmosphère magique.

«L’esprit de TOYOTA GAZOO Racing va au-delà de la simple victoire de courses et de championnats. Kiichiro Toyoda, fondateur de Toyota, a estimé que la course automobile est indispensable à la prospérité de l’industrie automobile, car ce ne sont pas seulement des divertissements, c’est le laboratoire où ils développent de nouvelles technologies qui leur permettent de créer des véhicules de plus en plus performants », a déclaré Marisol Blanco, Responsable des relations publiques de Toyota Motor Sales de México.

.