Les 10 plus grandes erreurs de conception graphique que vous pouvez faire dans vos pièces marketing

Avril

15, 2020

5 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

L’extrait suivant est tiré du manuel de marketing de contenu de Robert W. Bly. Achetez-le maintenant sur Amazon | Barnes & Noble

Le design joue un rôle important dans la réussite de votre contenu. Bien avant de lire vos mots, les lecteurs commenceront à juger de la valeur de votre contenu en fonction de son apparence.

Voici, selon le gourou du design de bureau Roger C. Parker, 10 des erreurs de conception graphique les plus courantes et comment les éviter:

1. Surutilisation de la couleur

La surutilisation de la couleur ne rend pas service aux lecteurs qui impriment des livres blancs sur des imprimantes à jet d’encre. Évitez les arrière-plans de couleur unie derrière le texte. Ces pages peuvent coûter plusieurs dollars chacune en fournitures d’encre. De plus, les couleurs vives peuvent créer des distractions qui rendent le texte adjacent difficile à lire. Enfin, le texte mis en couleur est souvent plus difficile à lire que le texte noir sur un fond blanc uni.

2. Numéros de page manquants

De nombreux livres blancs manquent de numéros de page. Mais les lecteurs dépendent des numéros de page pour suivre leurs progrès à travers une publication. Ils s’appuient également sur les numéros de page pour se référer aux informations lues précédemment.

3. Longues lignes de type

De nombreux livres blancs sont difficiles à lire car le texte s’étend sur une ligne continue sur la page, de la marge de gauche à la marge de droite. Mais les longues lignes de caractères sont difficiles et fastidieuses à lire. De plus, les marges gauche et droite résultantes sont très étroites. L’espace blanc le long des bords des pages fournit une tache de repos aux yeux des lecteurs et souligne le texte adjacent.

4. Caractère inapproprié

Il existe trois principales classifications de police: décoratif, empattement et sans empattement.

Les polices décoratives comme Constantia ou Broadway sont fortement stylisées et idéales pour attirer l’attention ou projeter une atmosphère ou une image. L’utilisation de ces polices devrait être limitée aux logos et aux emballages, cependant, où l’image est plus importante que la lisibilité.Les polices Serif comme Times New Roman et Garamond sont idéales pour une lecture prolongée. Les empattements, ou traits de finition sur les bords de chaque caractère, aident à définir la forme unique de chaque lettre et conduisent les yeux du lecteur de lettre en lettre. Les polices sans empattement comme Arial et Verdana sont très lisibles. Leur conception épurée et simple aide les lecteurs à reconnaître les mots à longue distance, c’est pourquoi ils sont utilisés pour la signalisation routière. Les polices de caractères sans empattement sont souvent utilisées pour les titres et les sous-titres associés à la copie du corps de l’empattement.

5. Taille de type incorrecte

Lorsque le type est défini trop grand, à 14 points, par exemple, vous ne pouvez pas insérer suffisamment de mots sur chaque ligne pour que les lecteurs puissent parcourir facilement le texte. Inversement, les détails qui aident les lecteurs à identifier chaque caractère se perdent lorsque le type est défini trop petit. Un type trop petit nécessite également trop de mouvements oculaires de gauche à droite sur chaque ligne, ce qui provoque une fatigue oculaire au fil du temps. La taille de caractères la plus populaire et la plus lisible est de 12 points.

6. Titres difficiles à lire

Les titres doivent former un fort contraste avec le texte qu’ils introduisent. Les lecteurs ne devraient avoir aucune difficulté à les localiser ou à les lire. Et ne définissez jamais les titres entièrement en majuscules – cela les rend plus difficiles à lire que les titres définis dans une combinaison de majuscules et de minuscules.

7. Échec de la segmentation du contenu

Le découpage consiste à rendre le texte plus facile à lire en le divisant en morceaux gérables de la taille d’une bouchée. La meilleure façon de fragmenter le contenu est d’insérer des sous-titres fréquents dans le texte. Les sous-titres convertissent les skimmers en lecteurs en «faisant la publicité» du texte qui suit. Chaque sous-titre fournit ainsi un point d’entrée dans le texte. Ils évitent également l’ennui visuel créé page après page de paragraphes presque identiques.

8. Mauvaise mise en forme des sous-titres

Pour fonctionner, les sous-titres doivent former un fort contraste visuel avec le texte. Il ne suffit pas de mettre en italique le texte du sous-titre. Ils devraient être sensiblement plus grands et / ou plus audacieux que la copie du corps adjacent. Ne jamais souligner les sous-titres pour «les rendre plus visibles». Le soulignement les rend plus difficiles à lire car il interfère avec les descendants – les parties de lettres minuscules comme g, p et y qui s’étendent en dessous de la ligne invisible sur laquelle reposent les sous-titres. De plus, limitez les sous-titres à quelques mots clés et évitez d’utiliser des phrases complètes. Les sous-titres fonctionnent mieux lorsqu’ils sont limités à une seule ligne.

9. En-têtes, pieds de page et bordures distrayants

Les en-têtes et pieds de page font référence à des accents textuels ou graphiques répétés en haut ou en bas de chaque page. Les numéros de page, les informations de copyright et l’adresse de l’éditeur doivent être plus petits et moins visibles que le texte principal. De grands logos colorés sur chaque page peuvent également être très distrayants, sans ajouter d’informations significatives.

Quant aux bordures, les pages sont souvent encadrées, avec des lignes d’épaisseur égale en haut, en bas et sur les côtés. Les pages encadrées projettent un look ancien et conservateur. Une image plus contemporaine peut être créée en utilisant des règles ou des lignes d’épaisseur différente juste en haut et en bas de chaque page.

10. Veuves et orphelins

Les veuves et les orphelins se produisent lorsqu’un mot, une partie d’un mot ou une ligne de texte partielle est isolé au bas d’une page ou d’une colonne (un orphelin) ou en haut de la page ou de la colonne suivante (une veuve). Le pire des cas se produit lorsqu’un sous-titre apparaît de lui-même au bas d’une page, isolé du paragraphe qu’il introduit, qui apparaît en haut de la page suivante. Certains logiciels vous permettent de “verrouiller” automatiquement les sous-titres sur le texte qu’ils introduisent – assurez-vous d’utiliser cette fonction.

Lorsque quelqu’un télécharge un livre blanc de votre part, en quelques secondes, il ressentira une lueur de plaisir ou un sentiment de déception. Les lecteurs consultent la couverture et jettent un coup d’œil au texte, puis disent «Aw, juste un autre livre blanc difficile à lire et ressemblant» ou «Wow! Cela a l’air vraiment génial! ” Que votre livre blanc reçoive l’attention qu’il mérite et ouvre la voie à de futures ventes ou (le pire des cas) soit instantanément supprimé ou archivé dépend dans une large mesure de sa conception.

.