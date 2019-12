Les 10 plus grandes erreurs de personnalisation que les gens commettent

L'image de marque personnelle a gagné en popularité au cours des dernières années – et avec cette popularité, nous avons également vu des erreurs apparaître. Ce qui pose la question, comment pouvez-vous créer une marque personnelle tout en évitant les plus gros pièges en cours de route? Discutons de cette question.

Qu'est-ce qu'une marque personnelle?

Avant d'entrer dans nos principales erreurs, assurons-nous que nous sommes tous sur la même longueur d'onde sur ce qu'est une marque personnelle et pourquoi elle est importante. Nous aimons personnellement cette définition d'Influencer Marketing Hub:

«Votre marque personnelle est la façon dont vous vous faites la promotion. C'est la combinaison unique de compétences, d'expérience et de personnalité que vous voulez que le monde vous voie. C'est le récit de votre histoire, et comment elle reflète votre conduite, votre comportement, vos paroles et vos paroles et vos attitudes. »

Vous pourriez penser à certains des plus grands noms de votre industrie. En matière de relations publiques et de marketing, par exemple, vous pourriez penser à Michael Brennen ou Neil Patel. Les deux ont travaillé dur pour établir l'expertise et la crédibilité dans leur domaine.

Mais leur marque personnelle va au-delà de la simple connaissance. En les suivant, en lisant leur contenu et même en interagissant avec eux, vous découvrez la personne derrière le nom. À mesure que vous apprenez à connaître leur marque personnelle, vous êtes attiré par leur personnalité et devenez un fidèle adepte. Et c'est ce qui fait le succès d'une stratégie de marque personnelle.

Mais pourquoi devriez-vous avoir une marque personnelle? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous le recommandons, notamment…

Il vous donne un débouché pour partager vos forces et vos passions.

Cela aide à établir votre expertise.

Cela aide à créer de véritables relations avec votre public.

Cela vous permet de contrôler la façon dont les gens vous voient.

Il peut attirer de nouveaux clients et employeurs potentiels.

Il ne fait aucun doute qu'une marque personnelle va bien au-delà du simple marketing et peut vous aider de nombreuses façons.

Mais comment pouvez-vous le faire correctement et éviter certaines des plus grosses erreurs que les gens commettent en commençant leur marque personnelle? Examinons cela maintenant.

Image de marque personnelle: les plus grandes erreurs à éviter

1. Être faux

AKA, prétendant être quelqu'un que tu n'es pas.

Nous en sommes tous coupables de temps en temps. Nous pensons que nous perdrons si nous ne sommes pas qui nous pense les gens veulent que nous soyons. Et parfois, par petites mesures, cela fonctionne – mais lorsqu'il est pris trop loin, il peut être fatigant et impossible à entretenir. De plus, nous vivons un mensonge.

À long terme, en faisant semblant d'être quelque chose, vous n'endommagez pas votre marque. Le public souhaite l'authenticité et la sincérité des marques personnelles qu'il suit. Lorsqu'ils découvrent que vous n'avez pas été honnête, cela se retourne contre vous et toute confiance que vous avez cherché à atteindre est rompue.

Alors, oubliez l'idée de conformer votre marque personnelle aux attentes des autres. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la mise en valeur de vos qualités positives. Soyez honnête au sujet de qui vous êtes et de ce que vous représentez. Cela vous fera gagner plus que la prétention ne pourrait jamais.

2. Attendre que quelque chose ne tourne pas rond

Cela revient à protéger votre maison des intempéries au milieu d'un ouragan – trop peu trop tard. Il est temps de le faire lorsque le soleil brille et que vous avez les moyens de protéger adéquatement votre maison.

Pour transformer cet exemple en image de marque personnelle, le meilleur moment pour commencer à bâtir votre marque est lorsque les choses sont calmes et que vous pouvez vous concentrer sur le bien faire. De cette façon, si un malheur survient, votre réputation a été solidement établie et «à l'épreuve des intempéries» pour y faire face.

Une fois que quelque chose de grave se produit, vous n'aurez pas le temps de bâtir votre réputation. Vous serez sous le pistolet pour contrôler les dégâts. La triste vérité est qu'une réputation, une fois endommagée, peut mettre des années à se rétablir.

3. Se concentrer trop sur soi

Vous pensez peut-être: "Eh bien, oui, c'est un personnel n'est-ce pas? "Et vous auriez raison. Vous utilisez votre marque personnelle pour attirer des gens vers vous. Mais cela ne signifie pas que votre marque doit être égocentrique – elle doit plutôt montrer votre personnalité et vos valeurs tout en se concentrant sur votre public.

Arrêtez de chasser les likes et les suivants et concentrez-vous sur la création d'une relation avec votre public. Comme pour toute relation, si vous vous concentrez trop sur vous-même, cela ne durera pas longtemps.

De même, vous devez être intéressé par votre public. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Quelles sont leurs préoccupations? Comment pouvez-vous les aider? En vous concentrant sur les autres, vous attirerez plus de personnes et aurez une connexion personnelle plus authentique avec votre public.

4. Sous-estimer l'engagement de temps

Une marque personnelle ne se pose pas, entièrement formée, du jour au lendemain. Tout comme une belle fleur, il faut du temps pour la cultiver et l'affiner pour arriver au résultat final impressionnant.

Ne pensez pas que vous allez devenir un grand nom d'ici quelques mois. Attendez-vous à ce que cela prenne du temps et des efforts. Votre marque est l'aboutissement d'un certain nombre de choses, telles que le réseautage, la rédaction d'articles, la collaboration avec d'autres et l'engagement sur les réseaux sociaux. Il faut du temps pour vous établir et distinguer votre marque de ses concurrents.

Le temps qu'il faut peut varier considérablement, selon votre secteur d'activité, votre reconnaissance de nom déjà établie et votre position. N'abandonnez pas. Sachez que cela prend du temps et soyez prêt à travailler pour obtenir des résultats.

5. Aller seul

Si vous construisez une marque personnelle basée uniquement sur vos intérêts et vos préférences, vous risquez en fin de compte d'être le seul à être impressionné. Lorsque vous amenez d'autres personnes dans la conversation, vous obtenez inévitablement de précieux commentaires et informations.

Recherchez les commentaires des autres. Cela pourrait être vos amis, votre famille, vos collègues ou une entreprise spécialisée dans l'image de marque personnelle. Posez aux autres des questions qui vont au-delà de «Aimez-vous ça?» Cela pourrait être des questions telles que…

Selon vous, quelles sont mes qualités les plus fortes?

Quelle impression en retenez-vous?

Comment puis-je m'améliorer?

Quelle est votre première réaction à ma marque?

Discuter de votre image de marque avec quelqu'un peut vous aider à prendre du recul par rapport à votre récit et à l'apprécier honnêtement. Cela peut vous aider à éviter des écueils comme offenser ou manquer un groupe clé de votre public.

6. Le rejeter comme n'étant pas pour vous

Vous pourriez être parmi ceux qui pensent qu'une marque personnelle est juste pour les grands whigs – les cadres supérieurs de c-suite qui sont une figure publique de leur marque. Et vous auriez tort.

Votre image de marque consiste à contrôler la façon dont les gens vous perçoivent en ligne et hors ligne. Que cela vous plaise ou non, vous êtes perçu d'une certaine manière, que ce soit en entreprise ou en recherche d'emploi. Pourquoi ne pas travailler pour être perçu comme vous le souhaitez. Que vous souhaitiez distinguer votre CV dans une recherche d'emploi ou progresser dans votre entreprise actuelle, la façon dont vous êtes perçu est entre vos mains.

7. Utiliser des pratiques sociales louches

Nous connaissons tous le pouvoir des likes sociaux et des suivis – lorsque nous voyons qu'une marque a plus de likes, nous avons tendance à penser qu'ils sont plus crédibles.

Malheureusement, cela a incité certains à participer à des pratiques louches, comme acheter des abonnés ou conclure des accords qui garantissent un nombre gonflé. Cela peut sembler une solution facile à votre problème et vous pouvez même penser que d'autres le font pour que ce ne soit pas si grave. Mais de telles pratiques se retournent inévitablement.

Pour commencer, ce type d'audience artificielle ne fournira pas un véritable engagement. Deuxièmement, les gens le découvriront inévitablement, ce qui nuira à votre crédibilité sur la route.

Faites plutôt un effort concerté pour localiser votre public cible en ligne et interagir avec lui. Cela comprend l'adhésion à des groupes et leur participation. Partagez du contenu significatif et engagez-vous sur d'autres publications – ce type d'engagement vous permettra d'obtenir des likes et des followers authentiques pour lesquels vous n'avez pas à payer.

8. Ne pas créer de contenu

Si vous vous limitez à partager le contenu d'autres personnes, alors vous êtes comme un groupe qui ne joue que des reprises d'autres groupes. C'est bien et il n'y a rien de mal à cela, mais vous ne vous établissez pas sur vos propres mérites.

Et l'essentiel est que lorsque vous partagez du contenu d'autres leaders d'opinion, vous dites à votre public de vérifier leur en dehors. Votre public ne verra pas la nécessité de vous suivre lorsqu'il pourra suivre les autres et obtenir directement son contenu.

Faites l'effort de mettre votre propre voix dans le mix. Partagez vos connaissances et votre expertise avec votre public dans un format que vous aimez. Que vous écriviez un article, créiez une vidéo, créiez une infographie ou que vous vous asseyiez et enregistriez un podcast, c'est le contenu qui ramènera votre public à vous.

9. Ne pas tenir compte des influenceurs

La création de contenu est une excellente première étape, mais si vous venez de le créer et que vous attendez que les gens affluent vers vous, vous n'irez pas loin. Au lieu de cela, vous devez attirer l'attention sur votre contenu. Un excellent moyen de le faire est de faire appel à des influenceurs – ceux qui ont un large public fidèle, généralement sur un réseau de médias sociaux.

La collaboration avec un influenceur donne une portée supplémentaire à votre contenu et vous donne plus de visibilité. Il n'est pas nécessaire que ce soit le plus grand influenceur de votre industrie – regardez dans votre propre cercle d'amis et de collègues et vous pourriez trouver quelqu'un qui souhaite travailler ensemble. Si vous débutez, pensez à demander à vos amis de partager et de promouvoir votre contenu auprès de leur public.

Au fur et à mesure que vous vous établissez, vous trouverez peut-être bénéfique de conclure un échange mutuel avec un influenceur plus important dans votre industrie, où chacun profite à l'autre. Vous pouvez également envisager de conclure une relation rémunérée si le gain prévu est important. Prenez le temps de rechercher des influenceurs pour en trouver un qui correspond à votre personnalité et à votre budget.

10. vous vendre trop

Nous avons tous vu cette erreur, pas seulement en ce qui concerne les marques personnelles. Pensez à la dernière fois que quelqu'un a utilisé des mots comme «meilleurs» ou «sans précédent» pour décrire sa marque. À moins que vous ne soyez une méga star des médias sociaux, cela semble exagéré. Vous laissez les gens se sentir déçus et peu impressionnés.

Ne tombez pas dans ce piège, que ce soit dans votre messagerie personnelle ou dans les titres de contenu que vous écrivez, évitez les superlatifs difficiles à vivre. Au lieu de cela, laissez votre contenu et votre marque parler d'eux-mêmes. Faites attention à la qualité de votre contenu et visez à vraiment aider votre public.

Le but est de laisser les autres vous féliciter ainsi que votre contenu. Lorsque les gens voient votre expertise par eux-mêmes et vous qualifient de gourou de l'industrie ou disent que vous offrez un aperçu inégalé, ces distinctions sont cent fois plus précieuses que tous les titres que vous pourriez vous donner.

En revue…

Ne laissez pas ces pièges courants endommager votre marque personnelle. Évitez-les et mettez-vous proactivement (et votre entreprise) sur la carte.

PS: Si vous recherchez plus d'informations sur la marque personnelle et la réinvention, je vous invite à consulter mon livre, Thriving at 50+, désormais disponible en précommande. Dans ce document, je discute de mon propre chemin vers la réinvention et des idées que j'ai apprises en cours de route. Si vous vous sentez coincé dans votre carrière et que vous voulez changer, mais que vous ne savez pas trop comment, mon livre est pour vous, surtout si vous avez plus de 50 ans.

Découvrez l'interview vidéo suivante pour entendre mon point de vue sur mon livre:

Je vous souhaite beaucoup de succès avec votre marque personnelle.