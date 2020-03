Les 10 voitures les plus chères du monde (avec vidéo)

Les voitures classiques connaissent une seconde jeunesse. Son marché est en hausse, et grâce à cela, nous assistons chaque jour à des ventes aux enchères qui augmentent son prix. Seule une poignée d’entre elles dépasse les 20 millions, et seulement 10 d’entre elles sont considérées comme les voitures les plus chères de l’histoire.

En tant que bons amateurs de voitures que nous prétendons tous être, le monde des classiques mérite une grande attention. Nous vivons actuellement un âge d’or sur le marché des voitures classiques. Ongle étape marquée par un grand nombre et des modèles légendaires. Chaque année, nous trouvons de nombreuses nouveautés à cet égard, des nouveautés qui, en règle générale, font la une des journaux à travers le monde, et que Motor.es fait également écho.

Quelle est la valeur d’une voiture? Eh bien, c’est tout simplement celui que quelqu’un est prêt à payer. Bien que plusieurs fois des prix de 50, 60, voire 80 millions de dollars puissent être mentionnés, la réalité est que nous ne connaissons que le prix de ceux qui sont allés aux enchères publiques car les ventes privées sont hors de portée générale. Donc, ce classement se concentre sur eux, dans le soi-disant «Club des 20 millions de dollars», la liste des 10 voitures les plus chères aux enchères de l’histoire. Une liste qui parcourt certaines des pages d’or du monde automobile. Nous commençons.

10 – Duesenberg SSJ de 1935

Seuls deux Roadsters Duesenber SSJ ont été construits. Entre les mains de propriétaires illustres

Nous commençons avec l’un des modèles les plus rares du lot, l’un des deux seuls Duesenberg SSJ Roadster fabriqué. Celui-ci, avec le numéro de cadre J-563, a été vendu aux enchères lors de l’événement Peeble Beach 2018. C’est le seul modèle avant les années 1950 que nous allons trouver dans cette liste exclusive, et en fait c’est le seul modèle Américaine qui figure parmi les 25 voitures les plus chères de l’histoire. Le Duesenberg n’est pas seulement un joli visage mais aussi était l’un des modèles les plus rapides à l’époque. Il montait un moteur à double carburateur à 8 cylindres en ligne avec un compresseur centrifuge. Il développa 400 chevaux à 5 000 tours et monta une boîte manuelle à trois vitesses. Votre prix de vente aux enchères? 22 millions de dollars. Une voiture exclusive qui appartenait à un client bien connu, rien de plus et rien de moins que Gary Cooper lui-même.

9-1956 Ferrari 290 Mille Miglia

Les 290 MM étaient des machines puissantes qui ont remporté des victoires légendaires avec de grands pilotes

Nous commençons la liste des modèles italiens avec un spécimen impressionnant de la concurrence de la firme de Maranello, l’un des rares Ferrari 290 Mille Miglia. Ferrari n’a produit que 4 unités de la Ferrari 290 MM, mais cette unité avec le numéro de cadre # 0628 est né à l’origine en tant que Ferrari 860 Monza. Après avoir signé une deuxième place à la Mille Miglia, la Ferrari de 1956 a décidé de remplacer son moteur 4 cylindres par un V12, modifiant également la carrosserie pour prendre la forme des Ferrari 315 et 335 S. de Scaglietti. Certains de ses illustres pilotes n’étaient ni plus ni moins que Fangio, Moss, Castellotti et l’Alfonso de Portago espagnol entre autres. Cette unité a été vendue pour 22 millions de dollars et 5 000 $ fin 2018 pour la vente aux enchères organisée par RM Sotheby’s au Petersen Museum de Los Angeles.

8 – Aston Martin DBR1 1956

La DBR1 est la voiture anglaise la plus chère de tous les temps

En huitième place, nous sommes le premier et le seul modèle britannique sur la liste et détient donc le record de la voiture anglaise la plus chère de l’histoire. C’est un spécimen très particulier, car non seulement c’est la première unité fabriquée du modèle mais aussi Aston Martin a concouru à un niveau officiel avec ce cadre, obtenant des victoires telles que les 1000 kilomètres du Nürburgring de 1959. Cette même saison, d’autres victoires importantes ont été remportées telles que les 24 Heures du Mans avec Carroll Shelby et Roy Salvadori au volant. En plus de ces pilotes, la première copie fabriquée de l’Aston Martin DBR1 est associé à des noms comme Jack Brabham, Tony Brooks ou Sir Stirling Moss lui-même. Avec tout cela, il n’est pas surprenant que cette impressionnante et belle unité ait été vendu pour 22,55 millions de dollars à la vente aux enchères RM Sotheby’s à Monterey en 2017.

7-1964 Ferrari 275 GTB / C Speciale par Scaglietti

Cette 275 GTB a une histoire très particulière. Digne successeur de la 250 GTO

Parmi les Ferrari classiques, nous allons toujours trouver deux groupes fondamentaux, les unités de rue et ceux destinés à la compétition. Logiquement, les unités créées pour concourir auront toujours plus de valeurBien que nous puissions également trouver des modèles qui sont apparemment des versions de rue mais qui sont néanmoins de véritables bêtes de circuit, et c’est précisément l’un de ces cas.

Malgré le fait que la Ferrari 275 GTB soit très connue, car de nombreux exemplaires ont survécu à ce jour, la vérité est que cette série avait également des variantes de compétition, mais une seule d’entre elles a été spécialement créée par Ferrari pour remplacer la légendaire Ferrari 250 GTO, et ce sont les Ferrari 275 GTB Competizione Speciale de Scaglietti de 1964.

Cette version radicale était basée sur un cadre beaucoup plus raffiné que les modèles de rue et avait un V12 avec les mêmes spécifications que le Mans 250 GTO. Le résultat a été une Ferrari 275 dotée d’un cadre et d’éléments mécaniques hérités directement de la Ferrari 250 GTO et 250 LM. Mais en raison de problèmes d’homologation la marque n’a pu entrer qu’un exemplaire au Mans 1965, où il a atteint la troisième position finale. Et pour vous donner une idée de ses performances, cette troisième place au général détient encore aujourd’hui le meilleur résultat pour un véhicule à moteur avant dans la légendaire course française.

Seulement trois unités ont été construites. Lors de la vente aux enchères de Monterey 2014, l’unité portant le numéro de châssis # 06701 atteint le chiffre de 26,4 millions de dollars. Et si vous pensez que c’est beaucoup, certains experts disent que si l’unité qui a atteint le podium au Mans est mise en vente, sa valorisation pourrait monter en flèche au-dessus de 100 millions de dollars.

6-1967 Ferrari 275 GTB / 4 NART Spider

La NART Spider est l’une des créations les plus exclusives et les plus chères de l’histoire de Ferrari

Luigi Chinetti était un homme d’affaires et ancien pilote italo-américain basé aux États-Unis qui avait un ami très particulier, Enzo Ferrari lui-même. L’amitié qui unissait les deux hommes d’affaires a facilité la création de la North American Racing Team, qui a remporté de nombreuses victoires avec des modèles de la firme Maranello, et a permis la création de quelques éditions limitées et plus particulièrement de pièces uniques de la marque italienne.

La plus célèbre de ces collaborations a été la Ferrari 275 GTB / 4 NART Spider, 10 unités qui ont été créées à la demande expresse de Chinetti et qui étaient à l’origine destinées au marché nord-américain, même si nous savons maintenant que l’une d’entre elles est partie en Espagne. Bien que de nombreux propriétaires aient décidé de transformer leur copie de la Ferrari 275 GTB en cabriolet, la vérité est que sur les 300 exemplaires fabriqués du modèle, il n’y a que 10 unités originales de cette version NART Spider. L’une de ces rares unités a été vendue aux enchères par RM Sotheby’s à Monterey en 2013 pour 27,5 millions de dollars.

5-1956 Ferrari 290 Mille Miglia

Il n’a jamais eu d’accident en course, et tous les panneaux de son corps sont d’origine

Allons-y avec un autre des 4 exemplaires de la Ferrari 290 Mille Miglia de 1956. Dans ce cas, nous parlons de l’unité avec le numéro de cadre # 0626. Son prix est considérablement plus élevé que l’unité dont nous avons déjà parlé grâce à deux facteurs importants. Le premier d’entre eux est que son record de victoires est plus grand. Et le second, et le plus important si possible, est que cette unité n’a jamais eu d’accident, donc tous les panneaux de carrosserie sont d’origine. Vos pilotes? Eh bien encore une fois Juan Manuel Fangio, Alfonso de Portago et Eugenio Castelloti, qui ont réussi à gagner les 1 000 km de Buenos Aires avec cette copie en 1957. Ce bijou certifié par Ferrari Classics a été vendu aux enchères en 2015 par la maison RM Sotheby’s à New York atteindre un prix final de 28,05 millions de dollars.

4 – Mercedes-Benz W196 de 1954

Le surnom des flèches d’argent a son origine dans cette Mercedes W196

Maintenant, nous trouvons le seul modèle allemand sur cette liste, l’une des mythiques flèches d’argent Mercedes. Cette voiture de course classique a deux caractéristiques fondamentales, la première est que la majeure partie de son grand record sportif a été l’œuvre de Juan Manuel Fangio, qui a réussi à remporter quatre prix majeurs de la saison 1954, qui lui ont servi pour remporter le titre mondial de cette année-là, le deuxième de ses cinq championnats du monde de Formule 1.

Une autre caractéristique fondamentale est que c’est la seule unité des flèches d’argent mythiques qui n’appartiennent pas à un musée ou à Mercedes elle-même. À l’exception de cette unité, il n’y a pas un seul spécimen survivant en mains privées. Il n’est donc pas surprenant que Bonhams l’ait vendu aux enchères avec un prix de 29,65 millions de dollars en 2013. Ce chiffre en faisait la voiture la plus chère de l’histoire à l’époque. Prix ​​qui n’a pas duré longtemps, tout est dit en passant.

3 – 1957 Ferrari 335 Sport

L’une des voitures de course les plus redoutées et les plus belles de l’histoire

Nous sommes arrivés sur le podium de cette liste exclusive avec l’une des plus belles voitures de sport que l’on puisse trouver dans les années 50, la Ferrari 335 Sport de 1957. Cette plateforme de compétition c’était l’une des voitures de sport les plus redoutables au monde À l’époque, seule une poignée d’exemplaires étaient fabriqués pour être utilisés en compétition par la Scuderia Ferrari elle-même.

L’unité en question appartenait à l’époque à l’une des meilleures collections Ferrari de l’histoire, celle de Pierre Bardinon. On raconte que lorsqu’on a reproché à Enzo Ferrari de ne pas avoir prêté suffisamment d’attention à l’histoire et à l’héritage de sa marque, il a répondu que “ce n’était pas nécessaire, car Pierre Bardinon l’avait déjà fait pour lui”. Cette unité avec châssis # 0674 a dans son histoire avec victoires importantes et pilotes distingués comme Sir Stirling Moss, Wolfgang von Trips, Mike Hawthorn, Luigi Musso ou Piero Taruffi. Il a été vendu aux enchères à la Retromobile 2016 à Paris par la maison Artcurial, atteignant un prix final de 35,73 millions de dollars.

2 – 1962 Ferrari 250 GTO

Le classique le plus recherché par tous. Certaines ventes privées dépasseraient les 80 millions

En haut de cette liste, nous trouvons le classique le plus recherché par tous les collectionneurs, la Ferrari 250 GTO, le modèle qui a créé l’un des acronymes les plus mythiques de l’histoire, Gran Turismo Omologato. Malgré son apparence, la vérité est que la 250 GTO n’était pas un modèle de rue, mais un véritable modèle de compétition, créé uniquement et exclusivement pour la course. Un total de 39 exemplaires ont été fabriqués et tous ont réussi à survivre à ce jour. Toutes les unités sont situées et leurs heureux propriétaires sont connus comme “Le club des 39”.

L’exemple qui nous concerne dans ce cas était l’unité qui avait séjourné le plus longtemps avec son propriétaire d’origineFabrizio Violatti, un riche homme d’affaires italien connu pour être le fondateur de Maranello Rosso Collezione. Après 49 ans dans son garage, et dans un état exceptionnel, il a pris la décision de le mettre aux enchères en 2014. Le prix final de cette 250 GTO avec châssis # 3851GT? 38,11 millions de dollars. Un record absolu qui finirait par être détrôné.

1 – 1962 Ferrari 250 GTO

La première voiture au monde à franchir la barre des 40 millions d’euros aux enchères

Nous avons atteint la première place sur le podium, la voiture qui détient actuellement le record le plus élevé payé aux enchères, et encore une fois, nous parlons d’une Ferrari 250 GTO de 1962. Cette unité en question est la troisième copie fabriquée de la GTO avec le numéro de châssis # 3413GT, utilisé par la Scuderia Ferrari pour les essais de modèles. La principale différence par rapport à la 250 GTO qui occupe la deuxième place de ce classement est le record sportif. Parmi ses nombreuses victoires figurent deux premières places dans la Targa Florio de 1963 et 1964.

Plus tard, cette copie est passée par de nombreuses mains privées, remportant plus de victoires dans les années suivantes, ce qui rend particulièrement frappant qu’à ce stade, elle continue à conserver son cadre, son moteur et sa transmission d’origine. Enfin, en 2018, RM Sotheby’s l’a mise aux enchères lors de l’un des événements de la Monterey Car Week, atteignant un prix exorbitant de 48,4 millions de dollars. Grâce à cela, elle est devenue la voiture la plus chère du monde aux enchères et la première à franchir la barrière psychologique des 40 millions.