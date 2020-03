Les 24 Heures du Mans en 2020 se prolongent jusqu’en septembre

La 88e édition des 24 Heures du Mans n’aura pas lieu en juin. La crise due à la pandémie de virus COVID-19 et les restrictions existantes en France et dans d’autres pays pour tenter de stopper la propagation du coronavirus ont conduit la FIA et l’ACO à reporter sa célébration. De cette façon, La classique de la résistance française aura lieu le week-end des 19 et 20 septembre 2020, au lieu de le faire les 13 et 14 juin. À la suite de ce changement dans l’événement reine du WEC, ACO doit retarder le début de la saison 2020-21 et modifier le calendrier des European Le Mans Series (ELMS).

Pierre Fillon, président de l’ACO, a assuré à cet égard: “Le report des 24 Heures du Mans de leur date d’origine en juin a été la décision la plus appropriée dans les circonstances exceptionnelles que nous avons maintenant. La chose la plus importante aujourd’hui est de réduire la propagation de ce virus. Nos pensées vont au personnel médical qui travaille pour le bien de tous. Le report des 24 Heures du Mans signifie que des modifications devront être apportées aux calendriers WEC et ELMS, quelque chose que nous annoncerons dès que possible. La sécurité et la qualité de tous les événements ne seront pas compromises. “

Le WEC reporte les 6 Heures de Spa en raison de la pandémie de coronavirus

Dans cette ligne, Gerard Neveu, en tant que PDG du WEC et de l’European Le Mans Series (ELMS), a approuvé les propos de Fillon, réaffirmant la nécessité de prendre cette décision en raison de la crise des coronavirus: “C’est la bonne décision dans la situation actuelle. Nous travaillons actuellement à la révision complète de nos calendriers WEC et ELMS pour la campagne en cours et la saison WEC 2020-21, car cela devait commencer en septembre. Notre objectif est de communiquer plus de nouvelles dès que possible sur les calendriers WEC et ELMS. “

