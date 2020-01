Les 25 meilleurs articles du blog Econsultancy de 2019 – Econsultancy

L’année touche à sa fin, avec un malaise constant à propos de la collecte et du ciblage des données, des tas de sentiments que nous appelons “ objectif de la marque ”, une confusion au sujet des enchères en temps réel et de la réglementation de l’UE, un sentiment dans certains quartiers des “ nouveaux vêtements de l’empereur ” à propos de la personnalisation et l’expérience client, et c’est juste la bonne nouvelle!

Sérieusement, 2019 a vu une concentration admirable sur l’efficacité du marketing, de nombreuses équipes de produits et d’expérience utilisateur testent la méthodologie Agile, et tout le monde a retrouvé (encore) l’importance de la stratégie commerciale et marketing.

Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas d’un article sur l’état de la nation, mais simplement d’une collection de nos articles les plus populaires sur le blog Econsultancy en 2019 (en nombre de pages vues).

Creusez et cliquez simplement sur le titre / titre pour ouvrir chaque article.

25. 18+ statistiques qui montrent l’évolution de la recherche et du référencement



Cette pièce fait ce qu’elle dit sur l’étain, et plutôt bien. C’est la rédactrice adjointe Rebecca Sentance pour vous.

Si vous souhaitez savoir comment le trafic DuckDuckGo a augmenté depuis 2010, ou combien de mises à jour d’algorithmes Google a effectuées en 2018, ou peut-être, plus concrètement, ce qui s’est passé dans la recherche locale et la recherche de produits au fil des ans – alors voici article de blog pour vous.

24. La nouvelle technologie BERT de Google est-elle un autre clou dans le cercueil du référencement traditionnel?



En octobre, Google a dévoilé les représentations des encodeurs bidirectionnels des transformateurs, ou BERT, que Google VP de recherche Pandu Nayak a appelé “le plus grand changement que nous ayons eu au cours des cinq dernières années et peut-être l’un des plus importants depuis le début de la société”.

Patricio Robles d’Econsultancy explique ce que cela pourrait signifier pour le référencement.

23. Comment mesurer le marketing dans un monde sans suivi des cookies



Daniel Gilbert, fondateur et PDG de l’agence de marketing numérique Brainlabs, partage certaines stratégies de mesure et de test qui pourraient survivre à la répression des cookies.

Et par répression des cookies, je veux dire l’effet cumulatif de la prévention du suivi intelligent (ITP) sur Safari, de la protection améliorée du suivi (ETP) sur Firefox et du blocage plus granulaire des cookies tiers sur Chrome, qui vise à empêcher les entreprises de surveiller leurs visiteurs. comportement de navigation sur d’autres sites.

22. Que signifiera «l’interdiction de comptage similaire à Instagram» pour les influenceurs?



En mai 2019, Facebook a annoncé qu’il allait tester une soi-disant “ interdiction du comptage similaire ” sur Instagram, à partir du Canada. En novembre, le procès a été déployé dans le monde entier.

Certains utilisateurs ne pouvant plus voir le nombre de likes ou de vues de vidéos sur les publications d’autres personnes, pourquoi Instagram a-t-il pris cette mesure et que cela pourrait-il signifier pour les influenceurs?

Nous effectuons actuellement un test qui masque le nombre total de likes et de vues de vidéos pour certaines personnes dans les pays suivants:

✅ Australie

✅ Brésil

✅ Canada

✅ Irlande

✅ Italie

✅ Japon

✅ Nouvelle-Zélande pic.twitter.com/2OdzpIUBka

– Instagram (@instagram) 17 juillet 2019

21. Plus de la moitié des recherches Google n’entraînent plus de clics et ce que cela signifie pour le référencement



Patricio Robles fouille dans les chiffres de la société de données de flux de clics Jumpshot, qui a suggéré qu’en juin, pour la première fois, plus de la moitié des recherches Google n’ont pas conduit à des clics.

20. 15 excellents exemples de conception de contenu et d’expérience utilisateur sur les sites Web de voyage



Ensuite, nous avons la créatrice d’Econsultancy, Lizzy Hiller, qui garde également la main sur le blog. Cet article rassemble des fonctionnalités de conception intéressantes, telles que les filtres d’accessibilité de Booking.com et les alertes de prix de Skyscanner.

19. Six études de cas de marketing par e-mail basé sur l’apprentissage automatique



Vous ne pensiez pas que ce serait long avant que nous arrivions à l’IA, n’est-ce pas? Eh bien, l’apprentissage machine au moins. Le marketing par courriel est un terrain d’essai fertile, de l’imagerie aux lignes d’objet. Nikki Gilliland, rédactrice en Econsultancy, résume quelques études de cas.

18. Comment les modifications des cookies et des empreintes digitales intersites de Google Chrome affecteront les spécialistes du marketing



Plus d’explications sur la répression des cookies de l’année sur Chrome.

17. Comment Lemonade a perturbé le secteur de l’assurance et bâti une entreprise de plusieurs milliards de dollars



Lemonade a offert une nouvelle expérience client rafraîchissante, dans une industrie parfois grise, avec son service basé sur les applications.

L’arrivée de l’assurance offre aux propriétaires et aux locataires des polices d’assurance dans 23 États américains, et a levé plus de fonds en 2019, évalué à environ 2 milliards de dollars plus tôt cette année.

Patricio Robles explore comment l’assureur fintech a réussi à pénétrer dans une industrie dominée par des entreprises puissantes et bien implantées.

16. Six exemples nouveaux et créatifs de contenu généré par les utilisateurs



Un autre listicule à côté – avec six exemples de marques incorporant de manière créative UGC dans leurs stratégies sociales.

15. Cinq problèmes de marketing d’influence qui domineront 2019



Faux contenu, changements d’algorithme, drame d’agence, focus sur le retour sur investissement, l’entrepreneur influenceur – Patricio Robles a exposé ses réflexions sur les problèmes du marketing d’influence avant 2019. Pourquoi ne pas revenir en arrière, lire, et voir si tout cela était sur l’argent?

14. Trois tendances qui façonnent la publicité programmatique en 2019



Un format similaire ici, avec Nikki Gilliland regardant le nouveau guide des meilleures pratiques d’optimisation des campagnes programmatiques d’Econsultancy et partageant certaines tendances pour 2019.

Bien qu’ils soient tous en argent, la seule tendance qui manque est peut-être la discussion du débat croissant sur la conformité des modèles d’enchères en temps réel avec la loi européenne sur la vie privée. C’est celui que nous pourrions en savoir plus en 2020.

13. Ce que les débutants en SEO doivent savoir: un guide des compétences de base



Ah, maintenant c’est ce que j’appellerais un contenu Econsultancy classique. Bex Sentance nous apporte un guide pour les débutants incroyablement pratique pour le référencement, pour compléter notre guide des meilleures pratiques plus volumineux.

12. Quatre tendances au service du marketing expérientiel en 2019



Peut-être en raison d’un contrecoup contre la tactification du marketing et également en ligne avec une nouvelle tendance à des fins de marque, le marketing expérientiel semble gagner en popularité.

Les budgets du marketing expérientiel ont de nouveau augmenté de 3,4% au premier trimestre 2019 selon le rapport IPA Bellwether. Nikki Gilliland examine certaines des tendances de cette croissance.

11. Quels sites de commerce électronique réussissent? Voici 21 des meilleurs…



Ce message est dans nos archives depuis des années, attirant fidèlement le trafic de recherche. En 2019, nous l’avons rafraîchie et ajouté certains de nos nouveaux favoris.

10. Pourquoi Lush s’éloigne-t-il des médias sociaux?



Les médias sociaux continuent d’intéresser nos lecteurs, en partie en raison de leur efficacité en tant que canal d’acquisition.

Mais Lush a annoncé au printemps qu’il ne voulait pas payer pour apparaître dans votre fil d’actualité et était plus intéressé par les vraies conversations. La marque légendaire a annoncé qu’elle allait s’éloigner de ses canaux de médias sociaux d’entreprise, tout comme JD Wetherspoon l’a fait en 2018.

Nikki Gilliland cherche pourquoi.

9. L’impact de la technologie et des médias sociaux sur l’industrie de la musique



Un projet passionnant pour Econsultancy, responsable des médias sociaux et mélomane Sean Cole. Il retrace certains des changements dans l’industrie de la musique causés par la technologie numérique et les médias sociaux.

8. Que signifie la nouvelle politique de retour d’ASOS pour le commerce électronique? Nous demandons aux experts



Le commerce électronique demeure l’un de nos sujets les plus populaires sur le site Web Econsultancy. Ainsi, lorsque Asos a décidé de réprimer ses retours en série, nous avons demandé à quelques experts ce que cela pouvait signifier pour l’industrie. Il pourrait y avoir plus à venir en 2020 sur ce qui reste un énorme défi pour de nombreux détaillants en ligne.

7. Comment le changement de marque et de changement de nom d’une entreprise a conduit à une catastrophe SEO



Clickbait, nous? Non, c’est juste une bonne écriture de titre.

Patricio Robles résume les retombées lorsque le logo et la plateforme d’identité de marque Looka ont changé de nom pour LogoJoy. Les trucs de cauchemars (même si peut-être que toute la couverture a aidé?).

6. Ce sont les sept détaillants à l’avant-garde de la nouvelle révolution chinoise du commerce de détail



Vous pouvez régulièrement passer devant les stations de numérisation et de paiement dans votre Tesco local, mais en Chine, les détaillants adoptent une approche encore plus audacieuse pour intégrer le numérique dans les épiceries. Chez Freshippo, à l’aide de l’application du détaillant, vous pouvez tout faire, de la numérisation des marchandises pour connaître leur provenance et leur saveur, à la commande de livraison de 30 minutes si vous habitez à proximité.

Avec de nombreux détaillants occidentaux investissant dans leurs applications et programmes de fidélité, c’est un grand domaine à surveiller (au-delà de tous les avantages opérationnels que le numérique génère pour ces détaillants chinois en coulisses).

5. Boohoo: 12 fonctionnalités et stratégies de commerce électronique intelligentes qui stimulent les ventes



Quoi que vous pensiez de la mode rapide, certains de ses partisans ne manquent pas une astuce lorsqu’il s’agit de concevoir des sites Web et des applications de commerce électronique utilisables et convaincants.

Nikki Gilliland explore le site Web de Boohoo pour voir comment cela fonctionne.

4. Six tendances numériques qui vont perturber les services financiers en 2019



Encore plus de prédictions, cette fois sur le monde des services financiers. Peut-être plus particulièrement, les marques établies créent leurs propres banques challenger, pour rivaliser avec les nouvelles fintechs. L’Open Banking et la tendance au «rebundling» sont également disséqués dans cet article de Patricio Robles.

3. Quel est l’impact de la mise à jour de l’algorithme de mars 2019 de Google?



Google finit toujours quelque part près du haut de cette liste, telle est son influence sur les spécialistes du marketing numérique. Dans cet article, nous examinons la «mise à jour de l’algorithme de base de mars 2019», fournissant un aperçu des modifications et ce que cela pourrait signifier pour le référencement.

2. Plus de 20 statistiques qui montrent comment le commerce en ligne évolue



Les tendances du commerce de détail continuent de dominer dans de nombreux domaines de la presse, le commerce électronique étant toujours un sujet de discussion. Rebecca Sentance a tenté de réduire le bruit en fournissant des statistiques pour montrer comment le commerce en ligne évolue.

1. Cinq leçons de marketing tirées du succès de Gymshark



Et sans plus tarder, la crème de la crème, l’article le plus populaire de 2019 concerne une marque directement influencée par les consommateurs dans le secteur du fitness et du style de vie – Gymshark.

La marque a été lancée en 2012 et a été désignée en 2016 comme le détaillant à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni, générant des ventes de plus de 100 millions de livres sterling en 2018.

Nikki Gilliland examine ce que les spécialistes du marketing peuvent apprendre du succès de l’entreprise.

Et c’est votre lot. Merci d’avoir lu cette année, nous espérons fournir des articles plus intéressants pendant le reste de décembre et jusqu’en 2020.

Comme d’habitude, les abonnés peuvent explorer nos archives de rapports et de briefings.