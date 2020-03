Les 4 étapes clés pour créer votre première campagne publicitaire

Comment vous assurer que vous vous préparez au succès.

Mars

17, 2020

Les campagnes de publicité sur les réseaux sociaux et Google ont continué de croître ces dernières années. Parce que les entrepreneurs et les gestionnaires d’annonces peuvent générer une audience très spécifique en fonction de leurs clients, le retour sur investissement des campagnes publicitaires en ligne est substantiel. Cependant, pour un créateur de campagne publicitaire pour la première fois, l’ensemble du processus peut sembler un peu intimidant.

Comment définissez-vous votre public? Quelle idée de publicité fonctionnera? Comment établissez-vous un budget? Le processus doit être itératif, ce qui signifie qu’il ne sera pas parfait dès votre premier essai. Mais ces quatre ingrédients clés suivants vous aideront à créer une première campagne publicitaire dont vous pouvez être fier: une que vous pouvez ajouter et modifier au fur et à mesure que vous recevez des données.

1. Déterminez votre objectif

Tout d’abord, il est important de comprendre quel est votre objectif. Cela guidera toutes les décisions concernant la campagne publicitaire. Pour certaines entreprises, les ventes sont le moteur de tous leurs efforts publicitaires. Pour d’autres, c’est simplement du trafic ou de l’exposition. Définissez à quoi ressemblera un ensemble de résultats positifs pour votre entreprise.

Cela fait toujours partie d’une conversation plus large concernant votre cycle de vente. Si vous avez un entonnoir qui intègre une liste de diffusion, un webinaire ou un groupe Facebook, il est peut-être préférable de dépenser vos annonces pour déplacer des clients potentiels dans l’entonnoir plutôt que d’essayer de les amener immédiatement à la vente.

2. Utilisez des visuels de haute qualité

La personne moyenne a la durée d’attention d’un poisson rouge, et cela est exacerbé lors de ses défilements sur les réseaux sociaux ou de ses recherches sur Google, lorsqu’ils sont submergés d’informations et de tant de choses à regarder. C’est pourquoi il est essentiel d’utiliser de gros caractères et des visuels de haute qualité. Paul Getter, le fondateur de The Internet Marketing Nerds, recommande «d’utiliser des photos naturelles de tous les jours et non les images les plus mises en scène et d’aspect professionnel. Ils invoquent la curiosité. ”

Si une photo ressemble trop à une photo de stock, vos clients la verront comme une publicité. C’est aussi pourquoi les photos générées par les influenceurs fonctionnent si bien. “Il est important de reconnaître, cependant, que capter l’attention d’une personne est un art en constante évolution. Ce qui a fonctionné hier pourrait ne pas fonctionner aujourd’hui », a ajouté Getter. Assurez-vous de changer de stratégie jusqu’à ce que vous trouviez celle qui vous donne les résultats que vous recherchez.

3. Mener des études de marché avec un test fractionné.

Une fois que vous avez publié vos premières campagnes publicitaires, il est judicieux de lancer un test fractionné (également appelé test A / B). Un test fractionné vous permet de placer deux annonces l’une à côté de l’autre et de voir celle qui fonctionne mieux. Ce jugement se résumera généralement à un indicateur de performance clé.

Vous pourrez déterminer à partir d’un test fractionné si l’une de vos publicités est plus efficace qu’une autre sur ces KPI. À partir de là, prenez une décision sur la façon dont vous allez investir à l’avenir. Il est possible qu’une annonce soit performante pour un indicateur et que l’autre soit performante pour un autre. C’est pourquoi il est important de connaître vos objectifs publicitaires.

4. Continuez à parcourir votre audience publicitaire

Enfin, n’oubliez pas que le dernier ingrédient clé est la spécification de votre public. Si votre campagne publicitaire ne répond pas à vos attentes, cela pourrait être un problème avec la façon dont vous ciblez votre audience. Le ciblage est à la fois un art et une science.

Certains spécialistes du marketing recommandent d’utiliser des psychographies pour mieux cibler un public. Cela va au-delà de la simple démographie et dans plus de spécificité, comme les motivations et les valeurs d’un public cible. Ceux-ci sont bons à savoir dans la construction de votre messagerie publicitaire en général, alors investissez du temps dans la compréhension de ces psychographies, puis appliquez-les également au ciblage de votre audience.

La connaissance publicitaire est un muscle qui se renforce avec le temps et l’expérience. Commencez sur les sites de médias sociaux que votre client idéal visite le plus fréquemment et créez un aperçu détaillé des données de chaque campagne. Chaque point de données peut être utilisé à l’avenir.

