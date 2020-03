Les 4 piliers de l’appréciation des employés

Les gens veulent du respect, pas des pâtisseries.

Mars

30, 2020

5 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

La Journée d’appréciation des employés a besoin d’une refonte. Les pâtisseries gratuites une fois par an ne font pas sentir que l’on se sent apprécié, et encore moins respecté. Et le respect est ce qui motive vraiment le succès d’une organisation. C’est mon objectif en tant que leader de montrer à mes employés le respect jour après jour. Si votre équipe sait que vous leur faites confiance et que vous les appréciez, ils se sentiront plus confiants et satisfaits. Alors pourquoi limiter ces efforts à un jour par an? La journée d’appréciation des employés n’est tout simplement pas suffisante.

Comment manifestez-vous véritablement le respect de votre personnel 365 jours par an? Je partage quatre principes universellement applicables pour reconnaître les employés et, par conséquent, jeter les bases d’une entreprise prospère.

La transparence

Beaucoup de chefs d’entreprise sont inquiets de révéler quoi que ce soit à leurs équipes. C’est le comportement par défaut de l’entreprise de garder les grandes décisions, les changements, les défis, les P&L et même les budgets de projet cachés derrière les portes de la suite C. Mais j’ai découvert que nous pouvons partager beaucoup plus de haut en bas sans nuire à l’entreprise. En fait, au cours des dernières années, j’ai constaté qu’une transparence accrue mène à un travail d’équipe et à une concentration plus forts. Je tiens à faire un rapport sur les indicateurs de performance clés à chaque réunion du personnel et je reste sincèrement ouvert pour répondre aux questions, même les plus difficiles, quel que soit le niveau d’ancienneté des personnes interrogées.

Pour moi, la transparence est le pilier le plus important du respect des employés. Si nos équipes sentent qu’elles savent et comprennent ce qui se passe – bon ou mauvais – elles ressentiront plus d’appropriation et d’opportunité pour avoir un impact. Ils se sentiront respectés et appréciés.

Connexes: Comment éviter les avis d’employés horribles de type musc

Autonomie

Le respect signifie également permettre aux gens de faire leur travail sans être soumis à la microgestion. Dans notre entreprise, les chefs de chaque département sont tous des experts extrêmement accomplis et talentueux dans leurs domaines. Bien sûr, nous voulons qu’ils soient ceux qui présentent leurs initiatives et dirigent l’idéation de nouveaux projets.

Lorsque la portée est clairement définie et que la direction apporte un soutien actif, la délégation peut responsabiliser les employés à tous les niveaux. Dans notre cas, cette stratégie se reflète physiquement dans le déroulement de nos réunions bihebdomadaires du personnel. Après le coup d’envoi des réunions et des rapports sur les mesures clés, je me dirige littéralement vers le fond de la salle et laisse divers membres de l’équipe nous guider à travers leurs présentations, mises à jour de nouveaux produits et annonces. Il est important pour ceux qui parlent d’acquérir cette expérience, ainsi que pour ceux qui aspirent à en arriver là pour voir l’opportunité juste en face d’eux.

L’investissement

Pour favoriser l’autonomie, les dirigeants doivent défier leurs équipes et demander: «qu’en pensez-vous?» Les gestionnaires ne sont pas là pour prendre toutes les décisions. Les managers doivent donner aux employés la liberté de vivre les échecs nécessaires à mesure qu’ils grandissent au sein de l’entreprise. La trajectoire de chaque employé est unique et chaque relation nécessite son propre type de gestion. Il est de notre responsabilité en tant que leaders de guider nos employés à travers les hauts et les bas de leurs propres parcours de croissance professionnelle.

J’ai toujours considéré le développement professionnel comme le rôle central de tout gestionnaire, et au fil des ans, j’ai organisé mon point de vue pour aider les employés à évoluer. Cela se résume à ceci: nous avons de nombreuses occasions de dire aux gens qu’ils se portent bien. Saisissez ces opportunités. Mais si vous ne donnez que des commentaires positifs, les membres de votre équipe sont absolument parfaits ou vous ne pensez pas suffisamment à les aider à grandir.

Pour vous définir comme le gestionnaire le plus précieux que vous puissiez être, prenez cette politique de porte ouverte au sérieux. Écoutez activement et partagez vos commentaires lors des réunions hebdomadaires, lors des révisions et aux moments appropriés au fur et à mesure que les choses avancent.

Connexes: les leaders efficaces utilisent-ils la peur ou l’amour en milieu de travail?

Intégrité

La forme ultime de respect est lorsque quelqu’un vous traite avec équité, intégrité et cohérence, que d’autres regardent ou non. Il y a beaucoup à gagner à agir de manière éthique et à rester fidèle à vos valeurs malgré les flux et reflux inévitables de votre entreprise. Cela signifie respecter activement le temps des autres, être prêt à avoir des discussions inattendues et difficiles, participer à des activités de consolidation d’équipe et communiquer directement.

Pour fonctionner avec intégrité et donner le ton à l’équipe, vous devez également apporter votre meilleur travail à la table, quel que soit le niveau de votre titre. Le fait que quelqu’un occupe un poste de direction ne signifie pas qu’il devrait être assis les pieds levés et approuver les idées des autres. Tout le monde devrait tirer son propre poids, aller au-delà des rôles désignés et contribuer autant que possible. Je pense que tout le monde peut attester qu’il se sent plus motivé à aller de l’avant lorsque vous savez que toute votre équipe est également engagée à réussir.

En adhérant à ces quatre piliers, mon objectif est de toujours faire preuve de respect envers mes collègues. Il n’y a aucun moyen de le faire en une seule journée de travail de huit heures. Je n’appelle pas au boycott de la journée d’appréciation des employés, mais j’affirme qu’apporter des friandises de bureau un jour par an n’est pas un engagement significatif des employés. Lorsque les gens sont véritablement respectés, ils veulent contribuer et vouloir contribuer à la réussite de leur entreprise.

Connexes: Voici 4 façons de développer une culture de respect et de confiance

.