Les 5 aspects les plus importants pour diriger les autres en période de changement

Les bons chefs d’entreprise savent gagner la confiance de leurs employés.

Avril

14, 2020

4 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Le changement est inévitable, qu’il provienne d’initiatives organisationnelles, de l’évolution des conditions du marché ou d’une force externe qui ne peut être anticipée ou contrôlée. Pour que les organisations survivent, grandissent et prospèrent face au changement, un leadership fort et efficace en matière de changement est essentiel au succès. Peu importe le type ou la portée du changement que vous dirigez, voici cinq choses essentielles que les meilleurs leaders du changement font pour assurer le succès.

1. Inspirez les autres et partagez la vision.

Les leaders qui réussissent anticipent, comprennent et répondent aux préoccupations des employés afin de les inciter à soutenir le changement plutôt que d’y résister ou de le craindre. En adoptant une approche humaine, ils peuvent générer l’adhésion et le soutien nécessaires au changement.

Pour commencer, les dirigeants doivent partager une vision convaincante qui décrit à quoi ressemblera le futur État, pourquoi l’avenir est meilleur qu’aujourd’hui et les avantages de soutenir la voie à suivre. Une vision claire permet de garantir non seulement que toutes les personnes impliquées comprennent les avantages du changement, mais qu’elles en ressentent une partie et qu’elles acceptent les changements qui devront se produire. Une étude de Harvard Business Review a révélé que les dirigeants d’entreprise sont plus efficaces pour obtenir un soutien au changement lorsqu’ils communiquent une vision qui explique clairement ce qui changera et ce qui restera le même. Lorsque les individus peuvent voir ce que l’état final signifie pour eux, ils sont moins susceptibles de ressentir de l’anxiété ou de résister au changement.

2. Définissez le plan stratégique.

Une fois que les employés pourront voir la vision derrière l’initiative de changement, les dirigeants devront donner vie à la vision du changement grâce à un plan stratégique. Le plan doit définir les attentes afin que les individus puissent voir qui sera responsable de quoi, le calendrier qui guidera le changement et les processus clés qui seront touchés en cours de route. De cette façon, les individus peuvent commencer à voir les implications globales du changement et à quoi il ressemblera pour eux et leur équipe.

3. Communiquez efficacement.

La communication doit également aller dans les deux sens. Les employés doivent avoir le sentiment de pouvoir poser des questions et fournir des commentaires sur le changement. En tant que leader du changement, trouvez des opportunités d’obtenir des commentaires car tous les employés ne se sentent pas à l’aise de donner des commentaires dans tous les contextes. La création d’espaces sécurisés est essentielle pour recevoir des commentaires utiles et perspicaces.

Il est également important de communiquer à l’aide de divers canaux, tels que les réunions d’équipe, les discussions en mairie, les réunions individuelles et les e-mails.

4. Fournissez un soutien constant.

Tout au long des initiatives de changement d’entreprise, les dirigeants doivent être présents et disponibles pour soutenir leurs employés. Les individus auront besoin de coaching et d’assistance pour naviguer dans les implications quotidiennes et les obstacles au changement. À mesure que de nouvelles responsabilités sont ajoutées et que d’autres changent de portée, de nouvelles idées et procédures verront le jour. Les dirigeants peuvent optimiser l’impact du changement en travaillant avec les employés sur une base continue pour répondre aux suggestions et idées liées au processus, ainsi que les améliorations du flux de travail pour optimiser le plan tactique pour réaliser la stratégie.

5. Maintenir l’élan à long terme.

Le changement durable prend du temps, donc un leadership de changement réussi nécessite de maintenir l’énergie et la motivation tout au long de l’initiative. Pour y parvenir, les dirigeants peuvent célébrer les succès et répéter régulièrement la justification du changement afin qu’il reste en tête. Fournissez des données ou des mesures montrant la progression. Cela peut aider les individus à voir que leurs efforts portent leurs fruits. Certaines organisations peuvent même constater que des enquêtes périodiques pour évaluer l’état d’esprit des employés et leur engagement à l’avenir peuvent aider à faire des ajustements pour aider chacun à maintenir ses efforts. Lorsque vous investissez dans une initiative de changement, vous ne pouvez pas risquer de la voir s’effondrer avant d’avoir réalisé la vision.

Le changement nécessite un leadership fort.

Il ne s’agit jamais de savoir s’il y aura des changements dans une organisation – la question n’est que de savoir quand et comment le mettre en œuvre avec succès. Pour gérer le changement de manière cohérente et efficace, il faut un leadership fort, car en fin de compte, ce sont vos employés qui exécuteront la nouvelle stratégie dans leur vie professionnelle quotidienne. Les dirigeants doivent être capables d’inspirer les gens à travers une vision forte, de définir la stratégie, de communiquer efficacement, de soutenir leurs employés et de maintenir l’énergie et l’engagement de changer jusqu’à la fin.

Des leaders du changement solides ne se contentent pas de garantir que de nouveaux processus et outils sont intégrés dans les flux de travail quotidiens – ils inspirent la conviction et la confiance en leurs employés qu’ils peuvent et doivent tous adopter quelque chose de nouveau.

.