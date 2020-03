Les 5 crypto-monnaies de la semaine: chaînes latérales, paiements P2P et confidentialité

Entre le 29 février et le 6 mars, le marché des crypto-monnaies montre des signes de reprise. Les prix de la plupart des actifs cryptographiques ont augmenté en pourcentage jusqu’à deux chiffres, après la baisse enregistrée la semaine précédente, avec des augmentations atteignant un peu plus de 10%.

BTC, principale crypto-monnaie du marché, se redresse également, affichant une tendance à la hausse et suscitant des attentes positives. Son prix variait entre 8 754 USD le 29 février et 9 066 USD au moment de la rédaction du présent rapport, selon les statistiques de Live Coin Watch. En moyenne, le bitcoin gagne environ 3%.

Le prix d’autres crypto-monnaies importantes se redresse également. Ether (ETH) augmente en moyenne de 4,57%, ethereum classic (ETC) gagne 6,75%, litecoin (LTC) augmente de 3,75% et Ripple XRP de 2,5%.

Parmi les crypto-monnaies les plus appréciées au cours de ces sept jours, on trouve les tezos (XTZ), le lisk (LSK), le NEM (XEM), le Beam (BEAM) et le bitcoin cash (BCH).

Lisk

Lisk et sa crypto-monnaie LSK permettent aux entreprises et aux institutions d’utiliser plus facilement la technologie blockchain via leurs chaînes de blocs latérales. Le prix du LSK a varié ces derniers jours entre 1,32 USD le 29 février et 1,46 USD à la fin de ce rapport. sa croissance était de 14,25%, environ.

Sa valeur la plus basse de la semaine a été enregistrée le 29 février (atteignant 1,28 USD), récupérant le même jour où elle a atteint un pic de 1,39 USD. Les jours suivants ont enregistré plusieurs corrections, mais la tendance à la hausse s’est poursuivie, notamment à partir du 4 mars. La capitalisation boursière de LSK il était de 175,3 millions de dollars cette semaine et son commerce quotidien de 4 millions USD.

Selon les informations publiées sur le blog d’entreprise de Lisk, l’équipe Il prévoit de participer et de se produire cette année dans une série d’événements dans le but d’incorporer des développeurs qui utilisent le kit de développement de plate-forme et travaillent à la croissance de la communauté Lisk.

Pour atteindre ces objectifs, Lisk participe non seulement à des conférences, hackathons et réunions locales, mais organise également des événements blockchain et s’adresse aux développeurs.

Source: Live Coin Watch

Tezos

XTZ, la crypto-monnaie native du réseau Tezos, au cours de ces sept jours a été cotée entre 2,86 USD le 29 février et 3,12 USD au moment d’écrire ces lignes, avec sa valeur minimale de 3,56 USD le 1 Mars

À partir de cette date, il connaît une croissance soutenue qui a moyenne hebdomadaire à 12,58%. Sa capitalisation boursière est d’environ 2 162 millions USD et son commerce quotidien atteint 115,8 millions USD.

Parmi les nouveautés de Tezos, la mise en œuvre réussie de la mise à jour du réseau. Le protocole a été mis à jour dans le bloc 851.969, marquant la transition du protocole de Babylone (également appelé 005) à Carthage (006). En outre, ce 5 mars, Alexander Eichhorn, fondateur et développeur de Tezos, a souligné dans un tweet la réalisation de la première offre de jetons de sécurité (STO) dans la blockchain Tezos.

Source: Live Coin Watch

NEM

XEM est la crypto-monnaie native de la plateforme NEM (New Economy Movement). Sa cotation a commencé la semaine avec une valorisation de 0,0507 USD le 29 février. Les jours suivants, il a maintenu une croissance soutenue jusqu’à présenter une augmentation significative qui a porté la crypto-monnaie à un pic de 0,0546 USD le 2 mars. Après quelques corrections, il est évalué à 0,0542 USD le 6 mars.

En moyenne, la crypto-monnaie augmente de 13,34% au cours de ces sept jours, pour être à la troisième place parmi les plus valorisées. La capitalisation boursière est d’environ 487,3 millions USD, avec un volume d’échanges quotidien de 27,2 millions USD.

Parmi les nouvelles que la Fondation NEM diffuse cette semaine est le lancement de la plate-forme Blockchain Symbol, qui est prévue pour 2020. À cette fin, la Fondation a décidé de renforcer l’équipe au Japon en nommant Kevin Newman et Etsuko Kanetaka, qui sera chargé de promouvoir et de développer des alliances avec les entreprises et agences locales.

Source: Live Coin Watch

Faisceau

Beam, une crypto-monnaie axée sur la confidentialité et basée sur le protocole MimbleWimble. Au cours de cette semaine, le prix a oscillé entre 0,5804 USD le 29 février et 0,6402 USD le 6 mars. Sa croissance était de 13,07%.

La valeur la plus élevée de la semaine a été enregistrée le 5 mars, avec 0,6457 USD, la valeur la plus basse étant celle du 1er mars lorsqu’elle était cotée à 0,5602 USD. Après quelques corrections, il atteint le prix actuel. La capitalisation boursière de USD 36,4 millions. Le commerce au cours des dernières 24 heures a été de 26,8 millions de dollars.

Le projet Beam a récemment présenté mise à jour de votre feuille de route pour 2020. Le blog de la Fondation Beam indique que cette année, ils lanceront une famille de produits qui serviront de base à l’écosystème Beam Confidential DeFi (financement décentralisé), le premier du genre dans l’espace, tandis qu’une série de changements supplémentaires sont prévus .

Source: Live Coin Watch

Bitcoin Cash

Après plusieurs semaines de baisse, Bitcoin Cash Il se classe parmi les plus cités ces sept jours. Partie d’une valeur de 318 USD le 29 février jusqu’à atteindre un maximum de 340 USD et 341 USD les 2 et 5 mars, respectivement. Cette progression était notable à partir du 4 mars, date à laquelle le prix a commencé, une escalade continue à la hausse, pour une croissance approximative de 12,72%. Au moment de ce rapport, le prix était de 347,9 USD.

Capitalisation boursière de BCH il est de 6 334 millions USD, avec un volume quotidien de 2 215 millions USD. Depuis plusieurs semaines, la crypto-monnaie est dans la bouche de l’écosystème des crypto-monnaies. La polémique s’articule autour d’un fonds de financement proposé en début d’année qui permettrait de financer le développement du réseau grâce à l’apport des mineurs. Le 15 mai, la plateforme réalisera un hard fork pour mettre à jour son protocole.

Le lancement du client Bitcoin ABC 0.21.0 intégrera le fonds de financement proposé. Cependant, un groupe dissident a lancé cette semaine la première version de la base de code Bitcoin Cash Node, une proposition qui vise à éliminer le fonds.

Source: Live Coin Watch