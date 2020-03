Les 5 crypto-monnaies de la semaine: forte baisse du marché

Faits saillants:

Le marché des crypto-monnaies chute de façon spectaculaire. Pendant la semaine, les prix baissent jusqu’à 60%.

Le prix du bitcoin perd environ -38,86% au cours de ces sept jours.

Entre le 7 et le 13 mars, le marché des crypto-monnaies a enregistré l’une des baisses les plus drastiques en 2020. Les prix des crypto-monnaies, dirigés par le bitcoin, ont chuté à des niveaux jamais vus depuis l’année dernière.

Les prix de la plupart des actifs cryptographiques ont chuté de pourcentages significatifs à deux chiffres, qui dans certains cas atteint plus de 60%. La principale crypto-monnaie du marché, la BTC, a perdu 38,86% de sa valeur, après une baisse soudaine survenue le 12 mars. Son prix variait de 9111 $ le 7 mars à 5570 $ à ce jour, selon les statistiques de Live Coin Watch.

Le prix des autres principales crypto-monnaies est également en baisse. Ether (ETH) perd en moyenne -49,04%, Ethereum Classic (ETC) tombe -43,36%, Litecoin (LTC) tombe -44,68% et Ripple’s XRP -49%.

Parmi les crypto-monnaies avec les chutes les moins drastiques au cours de ces sept jours, on trouve les vagues (WAVES), le dogecoin (DOGE), NEM (XEM), les vagues (WAVES), stellaires (XLM) et le bitcoin (BTC).

Vagues

Au milieu de la forte baisse du marché cette semaine, Waves se classe parmi les actifs cryptographiques avec des baisses moins marquées. Le jeton de cette plateforme, qui propose un ensemble d’outils de développement d’applications Web 3.0 et de solutions décentralisées, avait un Baisse hebdomadaire moyenne de -23,21%.

Le prix a connu une baisse soutenue au 7 mars. Les jours suivants sont restés plus ou moins stables jusqu’à enregistrer une forte baisse par rapport au jour 12. Cela a fait passer le prix de 1,15 USD à 0,6270 USD. Au moment d’écrire ces lignes, il était coté à 0,8830 USD. La capitalisation boursière de 121,7 millions USD et le volume des échanges au cours des dernières 24 heures était d’environ 45 millions USD.

Selon un message publié sur le compte Twitter de Waves ce 12 mars, une offre de 5% de réduction était en vigueur pour ceux qui effectuent des réservations pour les services touristiques de la société Travala.

Dogecoin

Dogecoin se classe au premier rang des crypto-monnaies avec les pourcentages de baisse les plus faibles, au milieu du krach boursier. Au cours des sept derniers jours, son prix a baissé d’environ -26,26%.

Le prix de la crypto-monnaie, basé sur le célèbre mème Internet «doge», a commencé à baisser progressivement à partir du 7 mars, passant de 0,0024 USD à 0,0020 USD le jour 12. Ce jour-là, avec le reste du marché, enregistre une baisse brutale qui porte le prix à 0,0014 $. Quelques heures plus tard, il récupère légèrement et au moment de la rédaction de cet article, il était évalué à 0,00177 USD. La capitalisation boursière de 87,2 millions USD, avec un volume quotidien de 44,9 millions USD.

Cette semaine, Dogecoin a lancé un concours pour la conception d’icônes basées sur Doge. Ce 12 mars, les gagnants ont été annoncés. La première place du concours est allée à un utilisateur identifié comme u / stravinsky, qui a obtenu environ 500 doges, tel que publié sur Reddit. La deuxième place revient à u / mr_robb et u / smartass4132, avec 100 doges; et le troisième, avec 50 doges.

Stellaire

Prix ​​XLM baisse de 34,59% pour la semaine et sa valeur la plus basse a été enregistrée le 12 mars lorsqu’elle a atteint 0,0293 USD. Après la baisse, qui a commencé le 11, quelques corrections ont été présentées, qui placent sa valeur à 0,0361 USD. Capitalisation boursière il était d’environ 724,8 millions USD, et son commerce quotidien de 345,1 millions USD.

Stellar est une crypto-monnaie développée sur la base de sa propre blockchain, qui vise à faciliter les transactions entre différentes classes de devises. Tout au long de la semaine, la société a promu sur Twitter un programme qui offre à la communauté stellaire la possibilité de voter sur des projets qui, selon eux, méritent des prix à XLM. L’initiative a débuté en février dernier et la clôture des présentations est prévue pour le 23 mars prochain. Les participants ont une chance de gagner 3 millions de lumens.

NEM

XEM est la crypto-monnaie native de la plateforme NEM (New Economy Movement). Sa cotation a débuté la semaine avec une valorisation de 0,0545 $ le 7 mars. Les jours suivants, il a maintenu une baisse soutenue qui a été prononcée le jour 9 et a porté la crypto-monnaie à 0,0410 $. Après quelques corrections, il chute fortement entre le 11 et le 12 mars, atteignant un minimum de 0,0297 USD ce 12 mars. Au moment de ce rapport, il était coté à 0,03411 USD.

Cryptomonnaie moyenne il chute de moins 37,44% au cours de ces sept jours, pour être en deuxième position parmi les crypto-actifs avec les chutes les plus faibles. La capitalisation boursière est d’environ 293,7 millions USD, avec un volume d’échanges quotidien de 42,6 millions USD.

Parmi les nouvelles que la Fondation NEM diffuse cette semaine figure la publication du rapport de bilan 2019. Il est à noter que des progrès importants ont été réalisés dans un large éventail de domaines: décisions de migration technologique, transparence, gouvernance, adaptation aux changements globaux en matière de réglementation et de conformité, en plus d’embaucher des professionnels expérimentés en logiciels et des experts en la matière.

Bitcoin

Le la cinquième place parmi les crypto-monnaies avec la moindre baisse de prix correspond au bitcoin (BTC), la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière. Malgré la reprise enregistrée par le bitcoin il y a quelques semaines, lorsque son prix a atteint plus de 10000 USD, la crypto-monnaie a enregistré une baisse significative au cours de ces sept jours. La baisse moyenne a été de -38,86%, passant de 9 111 USD à 5 570 USD au cours des 7 derniers jours.

La baisse des prix a commencé le 7 mars et augmentait au fil de la semaine. La baisse du prix du marché des crypto-monnaies s’est accompagnée d’une baisse sur tous les marchés du monde, y compris les bourses et les prix du pétrole. Le 12 mars, la CTB a enregistré son minimum à ce jour en 2020, étant inférieur à 5 000 USD.

Biais à la baisse reste dans ces dernières heures, avec une baisse de -15% en 24 heures. Au moment de la rédaction du présent rapport, la capitalisation s’élevait à 94 889 millions USD, tandis que le volume des échanges quotidiens était de 26 431 millions USD.

Depuis plusieurs semaines, les analystes indiquer l’épidémie de coronavirus comme la principale cause de la baisse des prix Bitcoin et la plupart des altcoins sur le marché. La maladie, qui se propage de la Chine à d’autres pays, provoque la panique en plus de la paralysie de nombreuses activités, notamment la suspension d’un grand nombre d’événements liés à la blockchain et aux crypto-monnaies. Même plate-forme de produits dérivés, CME Group ferme ses bureaux ce 13 mars en tant que mesure préventive contre la maladie.

