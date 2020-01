Les 5 meilleurs outils d’analyse de backlink SEO – Conseils d’analyse de backlink de site Web

Les experts s’efforcent d’expliquer à tout le monde pourquoi vous devez opter pour les outils de référencement les plus professionnels et éthiques. Choisir quoi que ce soit pourrait perdre votre temps, vos efforts et votre argent. Il y en a beaucoup disponibles en ligne mais, demandez-vous, combien vous ont réellement satisfait dans le classement SEO? Pas beaucoup, n’est-ce pas? Voyons les raisons pour lesquelles?

Les gens ont identifié les raisons et l’importance de pourquoi il faut opter pour un outil d’analyse SEO; peu de gens savent où aller où les affaires peuvent prospérer sans crainte ni risque. La concurrence et la demande ont fait entrer de nombreux outils sur le marché, mais tous ne sont pas à la hauteur. Alors, comment choisir ceux qui valent le mieux? Nous avons une solution pour cela.

Cela vous sauvera la vie de savoir que nous avons bien recherché et mentionné les cinq meilleurs outils d’analyse SEO pour vous aider à trier les choses dans le monde SEO pour vous. Cependant, avant de commencer, il est important de savoir comment certaines stratégies peuvent vous aider à créer un profil de backlink impressionnant et attrayant:

Stratégies rapides à suivre pour un profil de backlink impressionnant:

1. Créez un contenu de qualité incroyable. Le trafic vous suit automatiquement si vous avez un contenu impressionnant qui peut amener des sites Web de haute qualité à collaborer avec vous.

2. Donnez la préférence à analyser vos propres backlinks et ceux de vos concurrents aussi pour comprendre toutes les opportunités possibles qui peuvent rendre votre contenu et votre site Web uniques.

3. Peut-être que la rédaction d’un article invité fonctionnerait très bien! Commencez à publier des publications d’invités sur des sites Web haut de gamme et créez des opportunités de backlink de qualité pour votre propre site Web. De cette façon, vous attirerez plus de 90% des liens dirigés vers votre site Web!

Voyons maintenant les cinq meilleurs outils d’analyse de backlink SEO:

1. Moz Link Explorer:

Cet explorateur a de loin été classé parmi les meilleurs pour diverses raisons par les meilleurs professionnels du marketing.

Les raisons:

Trouvez facilement des domaines qui correspondent à votre site Web afin que vous puissiez créer des liens. Donnez des directives d’opportunité en fournissant des rapports d’analyse de comparaison des concurrents.

2. SEMrush:

Le SEMrush tout en un outil de marketing SEO qui vous aidera à créer et à livrer une stratégie commerciale de marketing de contenu efficace.

Les raisons:

Les rapports analytiques fournissent des informations plus approfondies sur les stratégies de référencement de vos concurrents.Aide à montrer tous les types de backlinks possibles que vous avez essayés.Permet de suivre la localisation géographique des backlinks de votre entreprise.

3. Ahrefs:

Vous aide à augmenter le trafic sur votre site Web et à effectuer des recherches plus approfondies sur vos concurrents.

Les raisons:

Comparez et apprenez pourquoi vos rivaux se classent en tête. Donne des conseils et des suggestions pour surclasser vos concurrents. Recherchez tous les mots clés possibles et les opportunités de backlink. Permet la surveillance Web.

4. Majestueux:

Majestic vous propose de grandes bases de données pour analyser et apprendre. L’index historique est actualisé tous les mois pour vous fournir des données plus précises.

Les raisons:

Livré avec des fonctionnalités variées qui vous aideront à améliorer votre profil de backlink et votre référencement. Ce moteur de recherche est utile pour les entrepreneurs, les analystes des médias, les professionnels du référencement et de nombreux professionnels similaires.

5. SEO SpyGlass:

SEO SpyGlass vous aide à effectuer un nettoyage régulier, une analyse concurrentielle et une recherche approfondie sur les backlinks.

Les raisons:

Vous protège avec des fonctionnalités de sécurité avancées.Peut être effectué sur plusieurs plates-formes.Fournit des rapports de backlink clairs et précis.