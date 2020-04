Les 5 prévisions Bitcoin 2020 les plus optimistes

Lorsque le prochain Bitcoin Halving sera dans moins de 50 jours, il est normal que tout le monde dans le monde de la crypto se demande où va le prix de la crypto-monnaie. Par conséquent, et pour essayer de répondre à cette question, de CryptoTrend, nous vous apportons les 5 prédictions les plus optimistes de Bitcoin, sur ce qui se passera sur le marché BTC en 2020.

Les prévisions Bitcoin les plus optimistes pour 2020

1- Tone Vays: Nous avons déjà touché le sol

Tone Vays est l’un des principaux analystes du marché mondial de la cryptographie. Sa voix est entendue par toute la communauté, quand il s’agit de prévisions de prix Bitcoin. Et depuis quelques mois, cette voix n’était pas du tout optimiste, prédisant une baisse du prix de la crypto-monnaie qui la positionnerait aux alentours de 2800 $.

Cependant, ces derniers jours, Vays a corrigé sa position. Dire que le plancher trouvé à 3700 $ par BTC, lors de l’effondrement il y a quelques jours, serait le prix le plus bas que Bitcoin atteindra pour l’instant. Par conséquent, le prix de la crypto-monnaie resterait donc supérieur à ce chiffre en 2020.

Le prix du Bitcoin a atteint le plancher que Tony Vays lui attribuerait, c’est pourquoi nous l’incluons parmi les prévisions les plus optimistes. Source: CoinDesk.

Montrant ainsi une correction de leurs prédictions Bitcoin d’origine, passant à des prévisions plus optimistes.

2- Anthony Pompliano: La FED a rendu service à la CTB

Une position encore plus optimiste que celle de Tone Vays est celle d’Anthony Pompliano. Et c’est que, pour le fondateur de Morgan Creek Digital, ses prédictions sont basées sur le fait que Bitcoin se préparerait à traverser l’un des meilleurs moments de son histoire. Ceci grâce à l’influence de deux forces simultanées.

D’une part, les mesures prises aux États-Unis pour lutter contre la crise économique provoquée par le coronavirus. Qui reposent sur un plan de relance de plusieurs millions de dollars, qui entraînera une augmentation substantielle de l’offre de dollars dans le monde. Ce qui, de l’avis de Pompliano, dépréciera la devise américaine et rendra le Bitcoin plus attrayant.

La deuxième force qui entraînerait l’augmentation du prix du Bitcoin, serait la réduction de moitié de la blockchain de crypto-monnaie. Eh bien, en ralentissant le taux d’augmentation de la masse monétaire de la CTB, Pompliano s’attend, comme beaucoup, à une augmentation substantielle du prix du Bitcoin. Par conséquent, suivre la voie opposée à celle attendue pour le dollar américain.

Par conséquent, les prédictions sur Bitcoin semblent favorables, non seulement en raison de sa nature, mais en raison du contexte qui l’entoure.

3- Prédiction Coinbase: la réduction de moitié changera tout

Une autre analyse que nous devrions examiner dans notre liste des prédictions les plus optimistes de Bitcoin, est celle publiée par l’une des plus importantes sociétés de cryptographie de la planète: Coinbase. Et c’est que, dans une analyse présentée au mois de février de cette année, la firme a donné son avis sur l’avenir du Bitcoin après la moitié de mai.

Ainsi, pour Coinbase, la réduction de moitié du Bitcoin apportera essentiellement des effets positifs sur le prix de la crypto-monnaie. Eh bien, comme le pense également Anthony Pompliano, la diminution de la vitesse d’émission des crypto-monnaies générera suffisamment de pénurie pour augmenter le prix du BTC. Par conséquent, l’actif cryptographique se rapprocherait de plus en plus de la possession des caractéristiques qui font de l’or l’actif de réserve de valeur principale.

“En mai 2020, Bitcoin connaîtra sa troisième” réduction de moitié “. Le Bitcoin est un actif numérique avec une offre prévisible et ancrée, contrairement au dollar. Le Bitcoin est conçu pour être en pénurie, comme l’or. Voici ce que cela signifie et pourquoi c’est important dans un contexte historique. ” Coinbase a commenté dans le tweet faisant la promotion de cette analyse.

En mai 2020, #Bitcoin connaîtra sa troisième “réduction de moitié”. Le Bitcoin est un actif numérique avec une offre fixe et prévisible, contrairement au dollar. Le bitcoin est conçu pour être rare, comme l’or. Voici ce que cela signifie et pourquoi cela compte dans le contexte historique: https://t.co/CLXp7Okb04

– Coinbase (@coinbase) 7 février 2020

4- Changpeng Zhao: Capitalisation de 2 milliards

De son côté, le PDG de Binance Changpeng Zhao trouverait également des raisons d’avoir des prédictions optimistes concernant Bitcoin. Surtout, en raison de l’immense injection de dollars que l’économie internationale recevra, du fait de la crise économique générée par le Coronavirus.

Ainsi, dès que les États-Unis ont approuvé leur plan de relance de 2 billions de dollars. Zhao a réagi sur son compte Twitter, commentant que l’énorme liquidité que les actions américaines apporteraient, pourrait mettre la capitalisation boursière de Bitcoin à 2 billions de dollars. Pour cela, chaque CTB devrait coûter 100 000 $.

Alors que nous nous habituons à parler de Trillions, une modeste capitalisation boursière de 2 milliards de dollars de #bitcoin mettra 1 BTC à 100000 $. Pas si difficile d’imaginer un nombre maintenant, non?

Comme la plupart des BTC ne sont pas à vendre (HODLers), nous n’avons besoin que d’une petite portion de ces 2t pour acheter.

– CZ Binance 🔶🔶🔶 (@cz_binance) 25 mars 2020

5- Max Keizer: Bitcoin supérieur à 100 000 $

Enfin, ce qui est probablement la prédiction la plus optimiste du marché de la cryptographie aujourd’hui, c’est celle de Max Keizer. Le célèbre influenceur cryptographique, qui a déclaré début mars que la crise du coronavirus ferait probablement grimper le prix du Bitcoin au-dessus de 100000 $.

Bien sûr, cette prédiction a été faite en supposant que le Bitcoin est un actif de valeur. Ce qui rendrait nécessaire, compte tenu de la baisse du prix du BTC due au Coronavirus il y a quelques semaines, de reconsidérer la théorie de Keizer. Cependant, à un moment où BTC commence à retrouver sa valeur, et avec la réduction de moitié du Bitcoin si proche, il est toujours possible que la prédiction de Keizer se réalise.

