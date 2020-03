Les 5 principaux avantages de l’automatisation du marketing

Il n’y a aucun inconvénient à embarquer avec le bon logiciel.

À l’heure actuelle, la plupart des chefs d’entreprise et des spécialistes du marketing comprennent parfaitement l’importance d’avoir un logiciel d’automatisation du marketing. Cependant, cela ne signifie pas que nous en utilisons tous un. Être entrepreneur signifie que vous avez pratiquement tout ce qui se passe au sein de votre entreprise. Cela vous laisse peu de temps pour rechercher des outils et des produits habilitants. Mais si vous voulez que vos équipes gagnent du temps, nourrissent efficacement les prospects, suivent le succès de leurs efforts et consolident les matériaux et la stratégie dans un espace complet et linéaire, il est temps de franchir le pas.

Les entrepreneurs, en particulier, doivent maximiser chaque effort, chaque seconde et chaque personne sur la liste de paie. Cela fait de l’automatisation du marketing un outil essentiel lors de l’exécution d’un budget serré. Que votre marketing soit basé sur un compte, B2B ou B2C, vous pouvez presque certainement implémenter quelques avantages marketing supplémentaires dans votre cycle. En voici quelques-unes que je trouve particulièrement utiles.

1. Transformer les visiteurs du site en prospects

C’est l’un des avantages très basiques que chaque logiciel d’automatisation marketing offre. Cela mis à part, cela répond à une préoccupation très spécifique de la plupart des entrepreneurs: l’acquisition de prospects. Ces deux faits à eux seuls expliquent pourquoi cet avantage est probablement le plus important. Chacun des visiteurs de votre site Web devrait avoir un moyen simple d’en savoir plus sur votre entreprise. Qu’il s’agisse d’un formulaire de contact dans la barre latérale, d’une fenêtre pop-up récurrente par e-mail ou d’un appel à l’action à la fin de chaque article de blog, l’objectif principal de votre site est de convertir les visiteurs en prospects.

Votre logiciel devrait vous aider à configurer assez facilement ces diverses capacités de capture de leads. Vous devez vérifier vos pages de destination, vos formulaires et vos articles de blog au moins une fois par mois pour voir dans quelle mesure ils réussissent avec les conversions. Si des améliorations sont nécessaires, ajustez leur conception ou leur formulation et revenez à nouveau. A / B teste le diable d’eux, donc au moment où ils atteignent les chiffres de conversion dont vous êtes satisfait, vous pouvez vous concentrer sur d’autres sujets tout en continuant à attirer des prospects.

Un bon CRM offrira des actions de formulaire pour segmenter vos prospects en catégories distinctes, correspondant à une campagne de goutte à goutte différente. À ce stade, la moitié du travail est déjà terminée.

2. Lancement de campagnes de réengagement

Chaque entreprise est assise sur des tonnes de prospects perdus – des gens qui semblaient intéressés et qui ont abandonné le radar ou des clients qui ont cessé d’utiliser activement votre produit, mais qui n’ont pas nécessairement signalé qu’ils ne voulaient plus avoir de vos nouvelles. Beaucoup ne savent pas quoi faire de ces pistes ou n’ont pas encore compris comment les utiliser de manière bénéfique. Ces prospects perdus n’attendent que vous pour en faire une opportunité.

En tant qu’entrepreneurs, nous n’aimons pas le sentiment de désespoir, et la simple vérité est que si vous avez encore perdu les données des prospects, il y a encore de l’espoir. Les campagnes de réengagement ne sont pas seulement utiles pour rallumer d’anciennes flammes; Ce sont également des moyens économiques de trouver de «nouveaux» prospects. Mieux encore, l’automatisation est parfaite pour ce type d’initiatives, car vous pouvez atteindre ces prospects à grande échelle tout en personnalisant votre portée. Vous pouvez facilement créer des campagnes qui peuvent déclencher un nouvel engagement et les inciter à recommencer à utiliser votre produit ou à démarrer une conversation sur votre produit.

3. Faciliter les campagnes de goutte à goutte individualisées

Les campagnes de goutte à goutte sont une évidence. Vous souhaitez rester en contact avec les personnes qui ont acheté votre produit, et vous segmenterez évidemment vos listes car aucune liste ne vaut la peine d’être conservée sans une segmentation appropriée pour une expérience personnalisée. Mais avec un logiciel d’automatisation du marketing, vous ne devez pas vous arrêter là. Vous pouvez convertir des campagnes de goutte-à-goutte standard pour l’engagement des clients, y compris des appels à commentaires ou des commentaires en échange de coupons, en de plus grandes campagnes de goutte-à-goutte, telles que des bulletins d’information occasionnels ou des listes de diffusion.

Pour les entrepreneurs qui dirigent de nouvelles entreprises, il est essentiel de garder leurs marques à l’esprit, et des campagnes de goutte à goutte bien organisées en sont une grande partie. Vous n’avez pas à passer des tonnes de temps à segmenter manuellement les prospects et à assembler des séries d’e-mails. Votre outil d’automatisation fait tout pour vous afin que vous puissiez vous concentrer sur d’autres choses importantes, comme le maintien de la prospérité de votre entreprise.

4. Vous garder en contact avec les prospects

Passer d’une réunion à l’autre est une autre réalité pour la plupart des entrepreneurs. Nous n’avons pas beaucoup de temps pour organiser un suivi, mais nous savons tous combien nous avons besoin d’un rappel. Votre logiciel vous permet de configurer des alertes afin que vos suivis ne deviennent pas une victime de votre horaire chargé. De plus, ces alertes sont configurées en fonction du comportement d’achat des prospects, de sorte que vous ne pouvez être sûr de les approcher que lorsque vous avez une indication qu’ils sont intéressés.

Un bon CRM vous permettra de configurer des alertes pour les prospects, par exemple lorsqu’ils atteignent des scores de balises spécifiques, cliquent sur un lien particulier, téléchargent une démo de produit, assistent à un webinaire ou visitent une URL unique sur votre site.

5. Indiquer vos canaux rentables

Dépenser de l’argent pour des publicités qui ne sont pas diffusées n’est pas quelque chose que les nouvelles entreprises peuvent se permettre (littéralement). C’est pourquoi avoir un tableau de bord d’analyse qui montre exactement où vos efforts de marketing réussissent est un avantage majeur des logiciels d’automatisation du marketing.

Lorsque vous avez mis en place un marketing automatisé, en plus de créer des gains d’efficacité, vous pouvez voir toutes les données provenant de chaque effort. Votre logiciel vous permet de vérifier chaque page de destination, le contenu fermé et les formulaires pour déterminer ceux qui se convertissent bien et génèrent plus de prospects. Être capable de déchiffrer facilement les pages de votre site qui fonctionnent le mieux est un excellent moyen d’informer vos dépenses publicitaires et votre stratégie de marketing numérique.

La beauté de l’automatisation ne réside pas seulement dans la façon dont elle vous permet, à vous et à vos équipes. C’est dans la technologie qui l’accompagne. L’automatisation, par définition, signifie que vous obtenez également les dernières intégrations numériques et les données analytiques, ce qui peut aider à dynamiser votre entreprise et vous éviter de perdre du temps et de l’argent.

