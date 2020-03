Les 8 personnes qui réussissent maîtrisent la résilience

L’abandon est la forme d’échec la plus courante.

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

La résilience est une compétence incroyable qui nous aide à nous remettre rapidement des difficultés. Si vous êtes résilient, vous avez la capacité innée de continuer à vous lever lorsque la vie vous assomme. Vous avez appris à rebondir et à continuer.

Nous renforçons notre résilience en apprenant à faire face aux défis – c’est un processus qui s’adapte bien face à un traumatisme, une tragédie ou un stress important. Fondamentalement, vous devez vous faire renverser pour apprendre à vous relever. Au fil du temps, les gens qui réussissent apprennent non seulement à surmonter, mais à relever ces défis. Ils comprennent que chaque crise à laquelle ils sont confrontés est une chance d’apprendre et de grandir.

La résilience est une compétence importante à maîtriser pour réussir sur le long terme. Voici huit stratégies que les gens qui réussissent utilisent pour renforcer leur résilience et continuer à croître au-delà des crises qui autrement les retiendraient.

1. Construisez un cercle de confiance.

Nous avons tous besoin de personnes dans nos vies sur lesquelles nous pouvons lire. Construire un cercle serré de personnes en qui vous pouvez avoir confiance est un élément clé pour renforcer votre résilience et affronter les moments difficiles. Les amis proches, la famille et les proches sont notre soutien social – ils nous encouragent et nous motivent, et nous font savoir que nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous nous entourons de personnes qui nous soutiennent, nous pouvons partager nos sentiments et nos préoccupations sans crainte d’être jugés.

Des études montrent que le principal facteur de résilience est d’avoir des relations bienveillantes et de soutien à l’intérieur et à l’extérieur de la famille. Les personnes bénéficiant d’un niveau élevé de soutien social souffrent moins de dépression et sont mieux à même de faire face aux périodes de stress. N’oubliez pas de tendre la main et de demander de l’aide lorsque vous en avez besoin!

Connexes: la monnaie sociale et votre cercle d’influence

2. Recadrez votre vision des situations stressantes.

La façon dont nous percevons une situation potentiellement stressante peut soit aggraver la crise dans notre esprit, soit la minimiser. C’est ce qu’on appelle le recadrage cognitif, et cela implique de regarder les choses d’une manière qui crée moins de stress et favorise un plus grand sentiment de contrôle et de paix. Recadrer les choses de manière plus positive peut altérer nos perceptions et soulager nos sentiments stressants.

Cette astuce mentale peut en fait changer vos réponses physiques au stress parce que la réponse au stress de votre corps est déclenchée par le stress perçu. En d’autres termes, si vous vous sentez constamment comme une crise imminente, votre corps réagira comme si c’était vrai et votre réponse de combat ou de fuite s’enclencherait.

Soyez conscient de ce que vous pensez des choses – avez-vous tendance à être optimiste ou pessimiste lorsque vous envisagez des situations à venir? Empêchez-vous de glisser dans des schémas de pensée trop négatifs. Au lieu de voir une situation difficile comme un problème insurmontable, essayez de la définir comme un défi que vous êtes capable de surmonter.

3. Agissez.

Ne vous laissez pas paralyser, engourdir ou vous détacher lors d’un traumatisme ou d’une crise. Rappelez-vous que vous n’êtes pas à la merci d’événements indépendants de votre volonté – vous pouvez toujours faire quelque chose. En initiant l’action et en faisant les premiers petits pas, vous pouvez gagner en confiance pour faire de plus grands pas.

Vous pouvez renforcer la résilience en apprenant à prendre des mesures décisives dans des situations critiques. N’attendez pas que quelqu’un d’autre entre et sauve la situation. Réfléchissez immédiatement aux mesures que vous pouvez prendre et mettez-vous aux commandes d’une situation. Comment pouvez-vous vous sortir d’une catastrophe ou d’un dilemme? Vous ne pouvez pas souhaiter vos problèmes, et vous vous sentirez impuissant. Renforcez-vous et exploitez la force de votre détermination pour prendre le contrôle et rectifier une situation négative.

Connexes: Êtes-vous un procrastinateur? Voici 5 façons d’être plus décisif.

4. Ayez une attitude positive.

L’état d’esprit et l’attitude avec lesquels vous abordez un problème peuvent faire une énorme différence dans votre résilience face à une impasse ou à une circonstance gênante. Le maintien d’une perspective optimiste et optimiste vous aidera à voir au-delà de la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez.

Faites attention aux boucles de pensées négatives dans lesquelles vous pourriez rester coincé. Attrapez-vous lorsque vous vous glissez dans des schémas de pensée générateurs de stress. Lorsque vous pensez à l’avenir, vous concentrez-vous sur la façon dont les choses pourraient être meilleures et cherchez-vous des possibilités et des opportunités à venir? Ou vous attardez-vous sur ce qui ressemble à des problèmes désespérés? Remplacez ces pensées négatives par des pensées positives.

5. Acceptez que le changement fasse partie de la vie.

Beaucoup de gens passent leur vie à essayer d’éviter le changement. La perspective de faire face au changement les laisse craindre l’inconnu. Mais le changement vous rattrapera inévitablement. Une façon importante pour les personnes qui réussissent de renforcer leur résilience est d’accepter que le changement viendra. Ils se concentrent sur la préparation au changement et ils apprennent à s’adapter et à s’adapter lorsque le changement est imminent. Les gens qui réussissent voient le changement comme un élément nécessaire pour réviser l’ancienne méthode et adopter l’innovation.

Nous connaîtrons constamment des changements dans nos vies, à travers nos relations et dans nos corps physiques. Notre environnement de travail et nos maisons vont changer, et en effet le monde entier autour de nous traversera des bouleversements et des transformations.

Nous devons tous apprendre à faire face au changement et continuer à progresser et à progresser à travers tout cela. Faites attention à la façon dont vous réagissez aux sentiments de stress provoqués par le changement. Travaillez à recadrer votre façon de penser le changement – voyez les possibilités et les opportunités qui accompagnent tout nouveau développement.

6. Gardez les choses en perspective.

Comme le dit le proverbe, ne faites pas une montagne d’une taupinière. Votre ordinateur peut se bloquer, le représentant du service client peut être impoli ou inutile et vous pouvez avoir perdu des fichiers ou des documents qui vous font manquer les délais. Pour le moment, cela peut sembler très important. Vous pouvez vous retrouver prêt à exploser, à vouloir faire sortir votre colère et votre agression des autres. Avant de le faire, vérifiez-vous.

Votre réaction est-elle vraiment en phase avec la situation? Oui, c’est stressant, ennuyeux et frustrant. Mais quelqu’un a-t-il été blessé? Quelqu’un est-il mort à cause de ce qui s’est passé? Pouvez-vous vous remettre de cette situation? Si la réponse à la dernière question est oui, alors assurez-vous de ne pas souffler les choses hors de proportion.

Rappelez-vous ce qui se passe bien dans votre vie. Considérez le meilleur et le pire qui puisse arriver. Quel est le pire des cas ici? Cette situation est-elle vraiment aussi mauvaise que possible? Probablement pas. Prenez des mesures pour résoudre le problème et passez à autre chose.

7. Renforcez votre confiance en vous.

Parfois, nous devons creuser profondément et trouver en nous la force de faire face aux difficultés. Nous devons trouver des moyens de cultiver la confiance et l’assurance que nous pouvons gérer une situation.

Sortir d’un endroit difficile n’est jamais facile, mais vous pouvez le faire! Trouvez une petite chose qui représente votre force – un héritage d’un parent ou d’un grand-parent, une paire de chaussures dans lesquelles vous vous sentez bien – quoi que ce soit, utilisez-la pour renforcer votre confiance en vous. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous que vous croyez en vous-même, que vous pouvez le faire. Tenez-vous debout, respirez profondément et avancez.

Face à une situation critique ou à une catastrophe imminente, souvenez-vous de ce que vous avez vécu dans votre vie. Vous avez déjà traversé des difficultés auparavant, et vous pouvez et vous recommencerez. Croire en vous et savoir que vous pouvez résister à n’importe quelle tempête vous permettra de maîtriser la résilience et de surmonter toute crise.

Connexes: 10 façons dont les gens qui réussissent poussent à travers l’adversité

8. Trouvez des joies quotidiennes.

Même les jours les plus sombres, il est possible de trouver une petite chose pour être heureuse. Même lorsque les choses sont au pire et que vous vous sentez au plus bas, vous avez des raisons d’être reconnaissants. Renforcer la résilience ne consiste pas seulement à traverser la tempête; il s’agit également de rechercher les joies quotidiennes qui valent la peine d’être vécues. C’est bien de voir l’humour quand la vie se lève et vous renverse. Être capable de rire face à l’adversité est un excellent moyen de soulager le stress et de renforcer la résilience.

N’oubliez pas non plus que votre sentiment général de bien-être est soutenu en prenant chaque jour du temps pour prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Manger des aliments sains, faire de l’exercice et dormir suffisamment vous donnera la résilience nécessaire pour gérer les pressions quotidiennes ainsi que les crises inattendues.

.