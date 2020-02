Les acheteurs d’élite dépensent en moyenne 29 700 £ dans les magasins du Royaume-Uni

Les visiteurs de la région du Golfe représentent 30% du nombre d’acheteurs d’élite au Royaume-Uni.

// Les acheteurs les plus riches du monde dépensent en moyenne 35 000 € (29 704 £) dans les magasins du Royaume-Uni, selon Global Blue

// «Les acheteurs d’élite» dépensent en moyenne 55 000 € (46 680 £) au cours de leurs trois voyages internationaux par an

// Le Royaume-Uni est la 2e destination de shopping la plus populaire au monde pour les acheteurs d’élite, après la France

Selon une nouvelle étude, les acheteurs les plus riches du monde dépensent en moyenne 35 000 € (29 704 £) dans les magasins britanniques.

Des experts en achats hors taxes de Global Blue ont récemment mené la première étude International Elite Shopper, qui donne un aperçu des habitudes de dépenses et des comportements de consommation des acheteurs internationaux les plus riches du monde.

Il a constaté que les acheteurs d’élite voyagent environ trois fois par an et dépensent une moyenne annuelle totale de 55 000 € (46 680 £) pour 12 transactions différentes.

Ceux qui visitent le Royaume-Uni dépensent en moyenne 35 000 € dans ses magasins, ce qui en fait la dépense moyenne la plus élevée de tous les pays européens.

Cependant, le Royaume-Uni reste la deuxième destination la plus populaire pour les acheteurs d’élite internationaux dans le monde, derrière la France, qui a absorbé 36% du trafic des acheteurs d’élite en 2019, contre 31% pour le Royaume-Uni.

Global Blue a déclaré que les acheteurs d’élite représentent 24% de toutes les dépenses d’achat hors taxes au Royaume-Uni, contre une moyenne mondiale de 17%.

Les acheteurs chinois représentent le plus grand nombre d’acheteurs d’élite dans le monde, avec près de 40%.

Viennent ensuite l’Asie du Sud-Est à 15%, le Golfe à 14%, suivis par les États-Unis et la Russie avec 6% chacun.

Pourtant, c’est une image différente au Royaume-Uni, où les visiteurs de la région du Golfe représentent 30 pour cent du nombre d’acheteurs d’élite, avec la Grande Chine deuxième avec 27 pour cent.

Pour les acheteurs d’élite des pays du Golfe, le Royaume-Uni est leur destination de voyage préférée – 75% visiteront le pays seuls et y passeront environ 14 jours, contre une durée moyenne de trois jours en France ou en Italie.

Les grands magasins britanniques en particulier se sont également avérés être un attrait majeur pour les acheteurs d’élite de la région du Golfe, ces acheteurs effectuant 85% de leurs achats avec des noms de famille tels que Harrods ou Selfridges.

«L’élite shopper représente une opportunité importante pour les magasins britanniques, en particulier dans le contexte des défis de la vente au détail d’aujourd’hui», a déclaré le directeur général de Global Blue, Derrick Hardman.

«Il est essentiel de comprendre comment ce public se comporte et ce qu’il apprécie dans l’expérience d’achat britannique.»

