Les actions DFS glissent, les ventes semestrielles chutant de 6%

// DFS affiche une baisse des ventes brutes de 6% au cours des 26 semaines précédant le 29 décembre

// Le détaillant a déclaré que les mois d’août et septembre de l’année dernière étaient particulièrement difficiles

// DFS s’attend à ce que les bénéfices annuels restent «globalement» sur la bonne voie malgré la baisse dans un contexte commercial difficile

DFS a déclaré que les bénéfices annuels devraient rester “globalement” sur la bonne voie malgré une baisse des ventes semestrielles dans un contexte de vente au détail difficile.

Le détaillant de meubles a affiché une baisse de 6% de ses ventes brutes pour la période de six mois se terminant le 29 décembre, après des mois d’août et septembre particulièrement difficiles.

DFS – qui détient également les marques Sofology, Dwell et Sofa Workshop – a déclaré que les bénéfices sous-jacents pour l’année entière seraient à peu près conformes aux prévisions grâce à une meilleure négociation récente et à une augmentation “faible à un chiffre” des ventes au cours des six derniers mois.

Cependant, les investisseurs n’ont pas été convaincus, les actions ayant chuté de 3% ce matin.

DFS a déclaré que la baisse des ventes au premier semestre «reflète l’environnement de marché difficile qui a eu un impact sur la fréquentation et les performances de la forte période de l’année précédente».

Depuis la fin de l’été et le début des difficultés de vente en automne, DFS a constaté une amélioration des prises de commandes et a ajouté que les principaux échanges de soldes promotionnels d’hiver avaient commencé «de manière satisfaisante».

Le chiffre d’affaires global du groupe devrait également être stimulé par l’ajout de nouvelles salles d’exposition au cours des six derniers mois.

Le marché s’attend actuellement à ce que le bénéfice sous-jacent annuel de DFS augmente légèrement à 51,2 millions de livres sterling, contre 50,2 millions de livres sterling l’année précédente.

«Nous sommes conscients de l’incertitude politique et économique plus large qui persiste», a déclaré DFS dans sa mise à jour intérimaire sur le commerce.

«Cependant, nous avons bien progressé dans nos initiatives stratégiques, favorisant la conversion des salles d’exposition et la croissance en ligne.

“En outre, nous avons mis en place des mesures d’économie appropriées pour aider à atténuer la faiblesse continue du marché.”

Le groupe a déclaré lors de l’annonce des résultats annuels en septembre que les mesures d’économie comprennent la renégociation de loyers plus bas et de marques de logements sous le même toit, où il a plus d’un point de vente dans le même parc commercial.

Il vise à garantir entre 6 et 8 millions de livres sterling d’économies de loyer par la renégociation des conditions de location.

DFS publiera tous les détails de ses résultats semestriels en mars.

avec fils PA

