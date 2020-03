Les agents immobiliers autorisent le report des paiements en raison de leur logement

Les grands promoteurs immobiliers (Metrovacesa, Aedas Homes, Habitat Inmobiliaria, Neinor Homes et Vía Célere) ont annoncé qu’ils autoriseraient leurs clients respectifs à reporter le paiement des prochains acomptes pour les maisons qu’ils ont acquises et sont toujours en construction et en attente. livraison.

Les sociétés immobilières, compte tenu de la situation provoquée par la crise des coronavirus, permettront à tous les acheteurs qui en font la demande de bénéficier de cette possibilité, sans évaluation préalable de leur situation économique.

De cette façon, les grands promoteurs cherchent à collaborer avec les «économies familiales», étant «conscients» de la «gravité de la situation et minimisant« autant que possible »les effets économiques négatifs que leurs clients pourraient subir en raison de de la crise sanitaire.

“Il s’agit d’une initiative de responsabilité sociale et d’engagement qui cherche à avoir un impact positif sur les familles”, selon un communiqué conjoint des agences immobilières qui, ensemble, ajoutent des milliers de maisons “ pré-vendues ” et sont actuellement en construction et en attente de livraison à leurs familles. acheteurs.

En ce sens, des sources de l’entreprise ont déclaré à Europa Press que tous maintiennent les travaux de construction de tous les développements en cours, après avoir pris et appliqué, tant eux-mêmes que les entreprises de construction qui les exécutent, toutes les mesures de sécurité et de prévention fixées par autorités sanitaires.

Le Salon de l’Immobilier de Madrid (SIMA), le plus grand événement immobilier en Espagne, malgré le fait que la 22e édition du salon devait se tenir du 7 au 10 mai dans le Hall 10 de la Foire de Madrid (Ifema), L’organisation a décidé de retarder le salon en raison de l’expansion du coronavirus: le nouveau rendez-vous sera du 12 au 15 novembre. Dans le cas de SIMAPRO, destiné uniquement aux professionnels, la date est du 11 au 13 novembre.

Le communiqué précise qu ‘”il a opté pour cette mesure face à la préoccupation croissante motivée par l’épidémie de COVID-19, qui pourrait affecter le développement normal de ces deux événements qui accueillent une présence très importante d’acheteurs privés et de professionnels espagnols et internationaux”. Et il ajoute que “le report est l’option la plus responsable et qui préserve le mieux les intérêts des sponsors, exposants, partenaires, collaborateurs et visiteurs”, selon Eloy Bohúa, directeur de Planner Exhibitions, la société organisatrice.

