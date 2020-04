Les Allemands vivent une étrange Pâques à cause du coronavirus

C’est pourquoi la chancelière Merkel a assuré qu’une des priorités du pays serait de fabriquer l’équipement médical nécessaire pour faire face à la pandémie, suite à l’appel de son homonyme espagnol Pedro Sánchez, qui a appelé les pays européens à se transformer. leurs économies en «économies de guerre».

Le symbolisme dans le pays ibérique, où le roi apparaît dans un costume militaire et chaque jour il y a une conférence de presse avec des généraux rendant compte de l’avancement de la lutte contre la pandémie contraste avec la stratégie allemande, qui, bien qu’elle compte 15 000 soldats depuis vendredi dernier déployés pour le pays, il ne fait pas allusion à des métaphores guerrières, bien qu’il ne soit évidemment pas aussi touché que son voisin méditerranéen.

Merkel a expliqué au pays que jusqu’à la semaine prochaine, le gouvernement ne saura pas si les mesures qu’il a prises devront être renforcées ou assouplies. Un groupe d’experts en santé et en épidémiologie, mais aussi des économistes et des experts du conseil d’éthique du pays, évalueront les avantages et les inconvénients de maintenir la population confinée, les écoles fermées, les entreprises en rouge et la vie à bas prix.

Jusqu’à présent, le pays a réussi non seulement à maintenir la mortalité à un niveau bas, mais aussi le chômage, qui a même baissé en mars de 60 000 personnes, contrairement à l’Espagne, où 834 000 emplois ont été détruits en un mois seulement. L’aide directe aux familles et aux entreprises, ainsi que la réduction de la journée subventionnée par l’État ont sauvé le pays ce mois-ci. Mais l’avenir est incertain. Merkel le sait et les Allemands, qui rencontreront des familles par téléconférence dimanche, ou ne se verront pas, le savent aussi.

