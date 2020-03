Les analystes concluent que Bitcoin peut être un havre de valeur, mais pas le plus fiable

Faits saillants:

De 2010 à 2020, le bitcoin a montré une forte corrélation positive avec DJIA.

Bien que certaines années, le bitcoin se soit comporté contrairement au marché traditionnel.

Comme c’est généralement le cas lorsque le marché boursier chute, les investisseurs regardent le bitcoin et se posent la question: est-ce vraiment un actif de valeur refuge?

Les actifs «valeur refuge» sont ceux vers lesquels l’investisseur migre pour limiter ses pertes en cas de rupture des marchés traditionnels. En d’autres termes, ce sont des actifs dont la valeur ne diminuera pas lorsque les actions et les obligations le feront.

Ensuite, Le bitcoin est-il un atout refuge? La réponse à très court terme semble être non. Tout comme la bourse a été affectée par la peur du Coronavirus (COVID-19), en plus de la guerre du pétrole entre la Russie et l’Arabie saoudite; Le prix du Bitcoin a chuté en tandem avec le cours de l’action. Le bitcoin a diminué en valeur, passant du sommet le plus élevé, autour de 10000 $ à la mi-février, à moins de 8000 $ à la date de cette publication.

Mais cette récente réponse à court terme signifie-t-elle que le Bitcoin n’est pas un havre de valeur? Pas nécessairement, regardons simplement l’histoire de Bitcoin. LongHash, un site Web spécialisé dans les données de la chaîne de blocs, a comparé les informations quotidiennes sur les prix Bitcoin de CoinMetrics aux prix de clôture quotidiens de Down Jones Industrial Media (DJIA).

Il s’agit d’un indice boursier qui mesure le prix des 30 plus grandes sociétés américaines. Le DJIA est généralement utilisé comme baromètre de performance pour le marché boursier occidental en général. Pour faire des comparaisons aussi directes que possible, nous n’avons analysé que les jours où la négociation d’actions était active. Ainsi, par exemple, les prix du Bitcoin enregistrés pour les week-ends n’ont pas été inclus dans l’analyse, car il n’y a aucune information du DJIA correspondant à ces jours.

Comme le graphique ci-dessus le suggère, si nous regardons toute l’histoire de Bitcoin, Le prix du Bitcoin et DJIA sont assez corrélés. De 2010 à mars 2020, les deux ont présenté un coefficient de corrélation de Pearson supérieur à 0,84, suggérant une forte corrélation positive. En d’autres termes, les deux chiffres (le prix du bitcoin et le DJIA) ont tendance à évoluer ensemble. Quand l’un monte, l’autre tend aussi.

Cependant, si nous analysons les informations pour chaque année, cette tendance est moins claire. Par exemple, en 2017, nous avons observé une forte corrélation positive de 0,90, mais les autres années, la corrélation est plus faible. En 2012, 2013 et 2019, une corrélation positive modérée est observée autour de 0,5, ce qui indique que les mouvements du prix du Bitcoin étaient un peu plus indépendants des marchés traditionnels au cours de ces années. Au cours des années 2011, 2015 et 2018, des corrélations plus proches de zéro ont été observées, ce qui pourrait signifier qu’il n’y avait probablement pas beaucoup de connexion entre Bitcoin et DJIA au cours de ces années.

L’année 2014 montre une corrélation modérément négative, ce qui signifie que le prix du Bitcoin, en fait, avait tendance à faire le contraire de tout ce que DJIA a fait cette année-là.

Pas chaque année, la corrélation entre Bitcoin et DJIA est positive, mais la plupart du temps. Source: LongHash

Qu’est ce que ça signifie? Sauf que les performances passées ne sont pas nécessairement révélatrices de ce qui se passera à l’avenir, il semble que le bitcoin puisse être un havre de valeur pour certaines activités sur les marchés traditionnels. Mais ce n’est pas totalement fiable.

D’une manière générale, Bitcoin a évolué de manière à refléter ce qui se passe sur le marché général. Cependant, il existe des exceptions, telles que des années entières, qui ne correspondent pas à ce modèle. Les informations suggèrent qu’au fil des années, le bitcoin est parfois devenu une puissante alternative aux marchés traditionnels.

Version traduite de l’article de Charlie Custer, publiée sur LongHash.