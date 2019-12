Les analystes mettent en garde contre les risques liés à l'activité de crédit en raison de la faiblesse économique

Le Conseil de stabilité du système financier (CESF), composé de la Banque du Mexique, du ministère des Finances et d'autres autorités, a averti que la faiblesse des composantes de la demande pourrait augmenter les risques de crédit dans le système financier.

À sa trente-huitième session ordinaire, le Conseil a noté que, si l'incertitude mondiale et locale s'est atténuée problèmes commerciaux avec les États-Unis, il existe un risque que la faiblesse économique du pays influence la capacité de paiement des agents économiques.

«Le risque persiste qu'il persiste la faiblesse des composantes de la demande globale, ce qui pourrait à son tour augmenter les risques de crédit dans le système financier », a déclaré le Conseil.

La demande globale est composée de consommation privée, investissement, dépenses publiques et exportations.

Mario Campa, co-fondateur de la société de conseil Latam PM, a déclaré que pour l'instant le niveau de délinquance dans le système bancaire est faible, et la réduction des taux d'intérêt sert de support à les entreprises et les particuliers paient moins d'intérêts sur les engagements acquis.

«Le portefeuille en souffrance du système financier mexicain est encore très faible. La stagnation économique devrait durer toute l'année, il y aurait donc croissance considérable en cas de défaut», A-t-il dit.

Il a ajouté que jusqu'à présent, le taux de référence de 100 points de base a été réduit Banque du Mexique, ce qui contribue à réduire les paiements d'intérêts pour les entreprises et les particuliers. "Cela aidera la consommation et l'investissement dans la marge, et les pressions systémiques se relâcheront", a déclaré l'économiste.

En revanche, le Conseil a souligné que les autorités financières mexicaines renforcent les caractéristiques des scénarios de crise pour évaluer la résilience des institutions et rester attentif à prendre, si nécessaire, des mesures qui contribuent à renforcer la système financier et préserver sa stabilité.

À cet égard, il a fait remarquer qu'il est essentiel maintenir un cadre macroéconomique solide continuer à préserver la stabilité des prix, la discipline budgétaire et la stabilité financière.

Bien qu'il ait indiqué qu'il y avait des nouvelles positives concernant les accords commerciaux des États-Unis, avec la Chine et le Mexique, de nouveaux épisodes d'incertitude ne peuvent pas être exclus.

«Cette incertitude dans les négociations commerciales et les tensions sociales et politiques dans diverses régions du monde pourraient générer des épisodes de volatilité sur les marchés financiers mondiaux, ainsi qu'une recomposition des flux vers des actifs moins risqués », prévient-il.

Le CESF a réaffirmé que Les banques mexicaines ont maintenu des niveaux de capitalisation et de liquidité adéquats pour faire face aux épisodes de stress, tandis que les risques encourus par le reste des intermédiaires financiers ne sont pas considérés comme une menace pour la stabilité du système.

Moody’s prévient également

Dans un document récent, l'agence de notation Moody’s a averti qu’avant nouvel affaiblissement des perspectives économiques pour 2020, cela ralentirait la croissance des entreprises et entraînerait une augmentation des niveaux de défaut.

«La qualité des actifs bancaires au Mexique est solide, avec un indice de délinquance à son plus bas niveau depuis 13 ans; cependant, la décélération de la croissance mondiale et régionale, ainsi que l'incertitude politique représentent des risques », a-t-il averti.

Il a souligné que les risques possibles de détérioration pour les banques latino-américaines proviennent de chocs externes qui peuvent affecter les conditions de fonctionnement, et de tensions socio-politiques et de changements de politique qui affectent la confiance.

«La décélération de la croissance mondiale et régionale et l'incertitude politique présentent des risques. La rentabilité continuera d'être un atout majeur des banques latino-américaines, bien que sous la pression de la baisse des taux d'intérêt », a-t-il déclaré.