Les années de vie moyennes des hommes italiens

12 février 2020, par Massimiliano Volpe

Les Italiens vivent de plus en plus longtemps. la L’Istat annonce ce qui souligne l’augmentation de l’espérance de vie d’un mois en 2019. Au niveau national, les hommes sont proches de 81, les femmes de 85,3.

Après des décennies d’augmentations constantes et substantielles, l’Istat souligne l’espérance de vie a commencé à ralentir son taux de croissance. Le phénomène est particulièrement prononcé chez les femmes. Il suffit de penser que le sexe féminin a mis 18 ans, soit de 1972 à 1990, pour porter de 75 à plus de 80 ans d’espérance de vie à la naissance.

Au lieu de cela, pour atteindre le prochain jalon de 85 ans, il a fallu environ un quart de siècle, de 1990 à 2014. Venant ensuite à l’analyse de ce qui s’est passé plus récemment, dans la décennie 2009-2019, seules les femmes ont enregistré une augmentation de la survie égale à 1 , 5 mois de plus par an, alors qu’au cours de la décennie précédente, 1999-2009, il était de 2,5.

Les hommes ont des marges de survie plus larges. Des marges qui, jusqu’à présent, leur ont en fait permis de récupérer une partie du désavantage pour les femmes, désormais égal à 4,3 années d’espérance de vie en moins, contre environ 7 il y a 40 ans. Cependant, même pour les hommes, les taux de croissance semblent diminuer; par rapport à un revenu annuel moyen d’environ 3,5 mois au cours de la décennie 1999-2009, il est passé à 2,5 mois par an au cours de la décennie 2009-2019.

