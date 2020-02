Les appels à réparer le système de taux d’affaires “cassé” “sont tombés dans l’oreille d’un sourd”, dit le BRC

Le BRC a fait un certain nombre de recommandations pour corriger ce qu’il a décrit comme un «système brisé» et «injuste»

La réponse du gouvernement à l’enquête sur les taux d’affaires du Comité spécial du Trésor a été critiquée par le BRC.

L’association professionnelle a formulé un certain nombre de recommandations pour corriger ce qu’elle a décrit comme un «système cassé» et «injuste», mais a déclaré que les propositions semblent être «tombées dans l’oreille d’un sourd».

La réponse de HM Treasury au rapport d’enquête d’octobre sur les tarifs des entreprises, publié jeudi, a accordé la priorité à des coûts plus élevés dans les magasins de rue que dans les entreprises en ligne.

Le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre une seule recommandation concernant la mise à disposition du ministère du Logement, des Collectivités et des Gouvernements locaux pour travailler avec les gouvernements locaux sur les allégements discrétionnaires.

Le BRC a également recommandé de revoir tous les allégements tarifaires pour les entreprises, de réformer l’Agence des évaluations et de mettre les taux des entreprises en conformité avec l’inflation, qui ont tous été rejetés.

L’organisme commercial a ajouté que le gouvernement avait raté une occasion d’alléger le fardeau du secteur de la vente au détail avec des «correctifs à court terme».

“La réponse du gouvernement au Treasury Select Committee efface les nombreuses questions soulevées dans son rapport”, a déclaré Dominic Curran, conseiller en politique immobilière du BRC.

“Le comité restreint a présenté un certain nombre de recommandations visant à tout réparer, du système de cassation des appels à l’impact négatif sur l’investissement, mais il semble être tombé dans l’oreille d’un sourd.”

Plus tôt ce mois-ci, plus de 50 grands détaillants ont écrit au gouvernement, exhortant les ministres à revoir les tarifs commerciaux dans le budget du mois prochain.

La lettre – signée par les directeurs généraux de détaillants, notamment Asda, B&Q, Greggs et Ann Summers, entre autres – a déclaré que “l’allégement transitoire” a vu l’industrie obligée de subventionner d’autres personnes à hauteur de 543 millions de livres sterling au cours des trois dernières années.

