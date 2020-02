Les apprentis échouent chez les détaillants, selon BRC

L’organisme professionnel a averti que la taxe d’apprentissage ne «fonctionne pas» pour les détaillants

// Au premier trimestre de l’exercice 2018-2019, le nombre de démarreurs de programmes d’apprentissage a baissé de 15%

Le BRC a critiqué l’approche du gouvernement en matière de taxe sur l’apprentissage, qui, selon lui, fait échouer les détaillants malgré le fait que le secteur contribue 160 millions de livres sterling au programme chaque année.

L’organisme professionnel a averti que la taxe d’apprentissage ne «fonctionne pas» pour les détaillants, car la baisse du nombre de nouveaux entrants dans les systèmes de vente au détail dépasse la moyenne nationale.

Du fait que le système actuel est «trop rigide», de nombreux détaillants sont empêchés «d’utiliser pleinement leur pot de prélèvement d’apprentissage», a déclaré BRC.

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2018-2019, les programmes d’apprentissage ont vu le nombre de démarreurs de détail diminuer de 15%.

Le nombre de débutants dans les programmes d’apprentissage de détail de niveau 2 a également diminué de 20% au cours de la période.

«L’approche actuelle du gouvernement en matière d’apprentissage ne fonctionne pas. Les détaillants continuent de verser des cotisations à un programme d’apprentissage, mais le nombre de mises en chantier a chuté de façon spectaculaire », a déclaré Helen Dickinson, directrice générale de BRC.

«Le gouvernement devrait tenir sa promesse de réformer le prélèvement, en permettant aux détaillants de mieux utiliser le système et en augmentant l’investissement qu’ils font dans les 3 millions de travailleurs du commerce de détail au Royaume-Uni.»

Le président du comité restreint de l’éducation, Rob Halfon MP, a déclaré: «Nous devons veiller à ce que l’apprentissage au détail soit une véritable opportunité pour les personnes qui souhaitent acquérir des compétences et des emplois pour l’avenir.

«Nous devons envisager une éventuelle réforme du prélèvement et du système fiscal pour nous assurer que nous pouvons encourager et aider les détaillants à naviguer dans la bureaucratie, et les encourager à considérer les apprentis comme un élément essentiel de leur main-d’œuvre.»

L’année dernière, l’Open University a constaté que plus de 3 milliards de livres sterling de financement de la taxe d’apprentissage au Royaume-Uni restaient inutilisés, malgré le soutien du système par les employeurs.

Deux employeurs sur cinq – dont beaucoup sont des détaillants – ont déclaré vouloir des modifications «importantes» de la taxe.

