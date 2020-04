Les arguments en faveur – et les obstacles à – d’une action politique pour s’attaquer au fardeau de l’alcool en Afrique du Sud

Des conditions favorables au Big Alcohol en Afrique du Sud

Il y a trois ingrédients principaux qui font prospérer l’industrie sud-africaine de l’alcool, à savoir:

Bière pas chère,

Commerce d’alcool facilement accessible et non réglementé, et

Commercialisation de l’alcool largement non réglementée.

Ces trois ingrédients principaux, combinés à l’accès à l’élite politique par le biais de liens commerciaux et de partenariats stratégiques de responsabilité sociale des entreprises avec le gouvernement et la société civile, fournissent à l’industrie de l’alcool une monnaie sociale pour continuer un marketing agressif, approvisionnant le marché largement non réglementé et le lobbying pour éviter toute réglementation.

Afrique du Sud: la guerre entre les géants de la bière

La taxation de l’alcool en Afrique du Sud

Le 26 février 2020, le ministre des Finances a annoncé une augmentation annuelle de la taxe sur les produits alcoolisés. En termes réels, le pourcentage proposé d’augmentation annuelle de la taxe se traduit par une augmentation de seulement 8 cents (au taux de change actuel, ce n’est même pas 1 centime) pour les produits de bière de 330 ml. Cette augmentation n’a pas entraîné de changement significatif du prix réel et de l’abordabilité de l’alcool en Afrique du Sud. La bière en Afrique du Sud est parmi les moins chères du monde – une étude de la Deutsche Bank en 2018 a classé le Cap et Johannesburg parmi les 5 premières villes de 50 villes à travers le monde en termes de bière bon marché – une canette de bière étant encore moins chère qu’un pain en pain.

Contrairement à des pays comme la Thaïlande, l’Écosse et la Russie, l’Afrique du Sud n’a pas encore compris le pouvoir de la taxation de l’alcool sur la santé publique. Dans l’ensemble, la fiscalité est utilisée pour générer des revenus qui sont réinvestis dans le budget général. Aucune allocation n’est faite pour la prévention de l’alcool malgré le fait que l’on estime que 246 milliards de rands et 80 milliards de rands sont dépensés chaque année pour des dommages corporels et immatériels imputables à l’alcool. Les méfaits de l’alcool sont épidémiques en Afrique du Sud:

La Southern African Alcohol Policy Alliance South Africa (SAAPA SA) partage le point de vue avec de nombreux autres défenseurs du fait que la fiscalité est un outil important pour réduire la consommation et – comme la Thaïlande – pourrait être utilisée pour générer des ressources de prévention si elle était dirigée vers un fonds indépendant de promotion de la santé. .

L’option du prix unitaire minimum (MUP) présente de plus en plus d’avantages pour réduire la consommation des gros consommateurs d’alcool. Bien que les abstinents à vie en Afrique du Sud soient enregistrés à 53,5%, l’étude de l’International Alcohol Control classe l’Afrique du Sud au premier rang sur six pays pour la quantité d’alcool consommée dans une occasion de consommation typique (237 éthanol mL; 54% des répondants) et au deuxième rang pour une consommation totale sur une période de six mois (10,3 L).

Afrique du Sud: la consommation d’alcool à haut risque est courante

L’étude a également montré que l’Afrique du Sud obtenait également le meilleur score (37% contre 14 à 19% des pays à revenu intermédiaire et 19 à 27% des pays à revenu élevé) pour la consommation d’alcool à risque plus élevé (six boissons alcoolisées ou plus au moins une fois par semaine). ).

L’OMS signale une forte consommation d’alcool épisodique chez les 15-19 ans, à 65,4%. Cependant, l’étude IAC suggère que les groupes d’âge 20+, les hommes en particulier, sont encore plus à risque de consommer beaucoup d’alcool.

L’abordabilité et le prix de l’alcool doivent toutefois être complétés au minimum par les deux autres «meilleurs achats» de la politique de l’OMS en matière d’alcool – commercialisation restreinte et disponibilité réduite.

Les preuves internationales de l’impact du marketing sur la consommation des jeunes sont bien documentées. Il encourage l’initiation précoce et influence notamment les quantités d’alcool consommées par les jeunes. La commercialisation d’un cancérogène du groupe 1 viole le droit des enfants à la santé et à la protection contre les dangers – une obligation pour l’Afrique du Sud en tant que signataire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

Développement pour tous ou marché lucratif du Big Alcohol?

L’Afrique du Sud, comme d’autres pays africains, a un marché faiblement réglementé, lucratif et «émergent» pour le Big Alcohol.

28% de la population est âgée de moins de 15 ans, avertie des médias et prête à être soignée;

7% ont entre 15 et 24 ans, principalement influencés par leurs pairs et les médias; en développement leur indépendance et ont commencé à gagner de l’argent;

L’Afrique du Sud a une classe moyenne croissante avec un revenu disponible. Et une pléthore de jeunes professionnels de la classe moyenne et des icônes comme Trevor Noah (un comédien célèbre avec sa propre émission télévisée de fin de soirée aux États-Unis), Lyra (un musicien de jazz qui porte une Barbie Doll en son nom), Bonang Mathebe (qui a sa propre marque de “ bubblies ” et a voté parmi les 50 meilleures femmes de Forbes en Afrique en 2020) et Chad le Chlos (nageur olympique) prêt à donner à sa marque le pouvoir de promouvoir l’alcool en tant que produit de style de vie ambitieux.

Le gouvernement sud-africain a également manifesté son soutien à l’autorégulation en approuvant un “ nouveau ” code en janvier 2020, tout en retenant pendant 7 ans le projet de loi de 2013 sur le contrôle de la commercialisation des boissons alcoolisées du public pour commentaires malgré son inclusion dans son rapport soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies en 2015 et violant ainsi le droit démocratique sud-africain à la consultation et à la participation.

Disponibilité d’alcool large et facile

L’autre problème critique est le moins parlé du commerce non réglementé dans les zones résidentielles en Afrique du Sud. «Gueule de bois» de l’apartheid, où le commerce de l’alcool était autorisé dans les «townships» dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à affaiblir la résistance, le commerce de l’alcool est désormais «commercialisé» comme un moyen d’autonomiser les Noirs.

Par exemple, dans un canton comme Khayelitsha à l’extérieur du Cap, cela se traduit par 1024 points de vente, dont seulement 11% sont légaux et les résidents sont à 3 à 5 minutes à pied de tout point de vente d’alcool.

Le contrôle de l’alcool sauve des vies, améliore la santé et renforce l’économie

L’Afrique du Sud a trois projets de loi qui augmenteront la réglementation du commerce, de la commercialisation et de la disponibilité de l’alcool:

Projet de loi de 2013 sur le contrôle de la commercialisation des boissons alcoolisées,

Projet de loi de modification du trafic de 2015 (prévoyant une réduction de la limite d’alcoolémie),

Projet de loi de 2017 sur la modification des boissons alcoolisées (prévoyant une augmentation de l’âge à 21 ans; limitation du rayon de 100 m du commerce autour des institutions éducatives et religieuses; interdiction des médias sociaux et des petits médias; clause de responsabilité).

Une étude commandée par NEDLAC, la chambre économique du gouvernement par Genesis Analytics en 2017 a confirmé les arguments de santé publique pour une meilleure législation sur l’alcool. Un contrôle plus strict de l’alcool serait bénéfique pour la santé globale de la population. Le rapport fournit des preuves solides et clairement motivées que l’adoption du projet de loi nationale de modification des alcools de 2017, avec une référence spécifique aux dispositions relatives à la restriction de la publicité, l’augmentation de l’âge légal de consommation d’alcool à 21 ans, la modification des exigences en matière de licences et l’extension de la responsabilité aux fabricants , selon un impact faible ou élevé, se traduira par:

Une baisse des recettes fiscales comprise entre R 0,3b et R 1,1b,

Une économie de dépenses publiques comprise entre 0,7 milliard et 1,9 milliard de reais (y compris des économies sur les dépenses publiques de santé publique comprises entre 0,3 milliard et 0,73 milliard de reais), et

Au moins 185 vies seraient sauvées par an grâce à une réduction prévue de 3% des décès liés à la circulation routière liés à l’alcool, ainsi qu’à une réduction de la transmission du VIH, de la criminalité, de la violence et de la violence sexiste.

La question est donc de savoir pourquoi le gouvernement sud-africain n’a pas agi jusqu’à présent?

La récente restriction de verrouillage du commerce d’alcool par COVID-19 a un impact positif et a été signalée par la police comme ayant contribué à réduire le nombre de meurtres, de viols et d’agressions. Des preuves anecdotiques suggèrent une réduction des admissions aux urgences hospitalières, «libérant» les ressources d’un système de santé fragile pour répondre à la crise.

L’Afrique du Sud post COVID-19 sera un cas intéressant avec trois ingrédients pour prévenir et réduire les dommages imputables à l’alcool – projet de loi existant fondé sur des preuves; immédiateté de l’expérience en matière de réglementation de la santé publique et preuve de l’impact positif de la réglementation de la disponibilité. La question de savoir si les dirigeants politiques vont s’intensifier et agir face au fardeau de l’alcool reste à résoudre.

–

