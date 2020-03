Les autorités ordonnent à Tesla de fermer Fremont, mais l’usine reste opérationnelle

Bien que tous les fabricants basés aux États-Unis paralysent leurs chaînes de montage et envoient leurs employés chez eux, à Tesla, ils continuent d’exploiter leur usine principale, l’usine de Fremont. Malgré le fait qu’il y a quelques jours, ils ont reçu l’ordre du comté d’arrêter toutes les activités.

Il y a quelques jours, certains médias américains ont rapporté que les activités de Tesla avaient été considérées comme “essentielles” et que, par conséquent, la société pouvait continuer à fonctionner normalement dans toutes ses installations de l’État de Californie, comme elles le faisaient jusque-là. . Cependant, moins de 24 heures plus tard, les autorités du comté d’Alameda, où se trouve l’usine principale de l’entreprise, ils ont affirmé que ce n’était pas vrai et que le constructeur de véhicules électriques il a dû arrêter toutes les activités et fermer temporairement l’usine.

Comme nous pouvons le voir sur le tweet inséré au bas de ces lignes, le bureau du shérif du comté d’Alameda a déclaré que Le travail de Tesla à l’usine de Fremont ne peut pas être considéré comme essentiel dans le scénario de quarantaine actuel, l’usine doit donc réduire ses activités au strict minimum. En principe, ces mots semblent signifier que tout processus qui n’est pas strictement nécessaire doit être paralysé et renvoyer tous les travailleurs chez eux.

Malgré ces avertissements, certains témoins affirment que l’usine a poursuivi hier ses activités habituelles et donc gardé la chaîne de montage du véhicule ouverte, bien que oui, avec moins de travailleurs que d’habitude. De la même manière, cette crise ayant coïncidé avec le lancement du nouveau Tesla Model Y, de nombreux rapports soulignent que ces jours-ci les livraisons des premières unités du nouveau crossover électrique se poursuivent, bien que curieusement ceux-ci aient à peine été remarqués sur les réseaux sociaux, comme d’habitude avec le lancement des précédents modèles de la marque.

Comme dans de nombreux pays européens, l’État de Californie a décrété une ordonnance de cessation de toute activité industrielle ou commerciale qui n’est pas strictement nécessaire à la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Parmi les différentes activités jugées essentielles fabrication et vente d’automobiles introuvables, en principe, toutes les installations de Tesla devraient être immédiatement paralysées et vidées, ne laissant que les activités indispensables à l’usine. Tels que certains employés de maintenance ou l’équipe de sécurité des locaux. Cependant, tout indique que les responsables de l’usine interprètent différemment cet ordre et ont décidé de laisser une partie de la population active.

Les autorités du comté ont même précisé que parmi ces activités minimales qui peuvent être effectuées à l’usine celui de maintenir la chaîne de montage opérationnelle n’est pas inclus et ne peut donc pas fabriquer de véhicules. Pourtant, jeudi, l’usine Tesla est restée opérationnelle. Cette usine emploie normalement 10 000 personnes, mais ces derniers jours, elle a été réduite à 2 500 personnes. Un chiffre trop élevé pour justifier une maintenance simple.

Première unité produite du Tesla Model Y à Fremont.

L’usine de Fremont a été ouverte par General Motors et Toyota en 1984 et pendant ce temps, elle a accueilli la fabrication de nombreux modèles des deux sociétés. Ces installations ont été acquises par Tesla après sa fermeture en 2010 et c’est aujourd’hui que la majorité des unités de l’entreprise sont produites. De là viennent toutes les unités produites aux États-Unis des Tesla Model S, Model X, Model 3 et maintenant Model Y.