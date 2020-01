Les avantages du travail offshore

Parcourir les offres d’emploi offshore est une expérience révélatrice, que ce soit dans l’industrie pétrolière et gazière, la recherche scientifique ou le secteur des énergies renouvelables (en particulier l’éolien). Les organisations sont des noms connus, parmi les plus importants au monde. La rémunération et les avantages sociaux sont très attractifs et il existe de nombreux rôles différents, selon les compétences et l’expérience.

Cependant, travailler à l’étranger n’est pas pour tout le monde. De nombreux rôles impliquent des horaires de travail et le travail loin de chez eux pendant de longues périodes (bien qu’avec des périodes similaires à la maison aussi). Nous expliquons ici les avantages du travail à l’étranger, les types d’emplois disponibles, le style de vie et les salaires typiques.

La flexibilité

La flexibilité est un avantage majeur du travail offshore. Plutôt que de conduire dans la même usine tous les jours pendant des années ou d’être assis au même bureau, vous aurez l’opportunité de travailler dans des environnements différents, avec des cultures différentes. Vous pouvez continuer à développer vos compétences et votre expérience, vous donnant accès à des emplois intéressants et stimulants.

Il existe certains rôles au bureau, mais de nombreux emplois impliquent un modèle de travail flexible. Vous pourriez travailler à l’étranger pendant 2 semaines et rentrer chez vous pendant 2 semaines, vous donnant la possibilité de passer du temps avec votre famille, de vous détendre à la maison ou de travailler sur vos passe-temps. Les vacances seront plus faciles à s’offrir et à planifier.

Opportunités

La plupart des emplois d’ingénierie impliquent de travailler avec les dernières technologies. Dans un rôle junior, vous aurez la chance de travailler à la fine pointe, d’acquérir de l’expérience et d’apprendre de première main comment le secteur de l’énergie évolue et innove. Vous prolongerez votre CV, démontrant votre capacité à relever un défi, développer vos compétences interpersonnelles et prouver votre résilience.

Dans un rôle d’ingénieur senior, vous serez impliqué dans la conception, la construction ou l’exploitation de nouvelles installations, en prenant la responsabilité et en mettant votre propre empreinte sur leur sécurité et leur efficacité.

Cependant, le travail offshore n’est pas seulement de l’ingénierie; il existe une gamme variée d’emplois soutenant le fonctionnement de l’unité, comme le personnel de cuisine, de restaurant et de ménage. La santé et la forme physique étant également une priorité, il existe des emplois qui veillent au bien-être des travailleurs.

Si vous aimez voyager et découvrir différentes cultures, le travail à l’étranger est une carrière idéale. Il ne s’agit pas seulement de pétrole et de gaz de la mer du Nord, vous pouvez travailler n’importe où dans le monde, du golfe du Mexique au Moyen-Orient.

Mode de vie

Votre journée de travail sera très différente d’un rôle classique de 9 à 5. Les installations offshore fonctionnent 24h / 24 et 7j / 7, de sorte que la plupart des emplois sont basés sur un schéma de travail avec 12 heures de travail et 12 heures de repos. Ce schéma se répétera généralement pendant 2 à 4 semaines, suivi d’un retour à terre pour la même période.

Pendant votre temps libre, il y aura de bonnes installations de détente et de loisirs. Celles-ci diffèrent selon la taille de l’installation; une plate-forme de production typique abritera entre 100 et 200 hommes et femmes, avec de bonnes conditions de vie.

De la nourriture et des boissons sont toujours fournies et disponibles 24h / 24 et 7j / 7 ainsi que des services de ménage et de blanchisserie. Les installations de loisirs comprennent généralement une salle de sport, un sauna et une salle de jeux; de plus grandes plateformes peuvent fournir un cinéma et un cybercafé.

En raison du risque pour la sécurité, l’alcool n’est autorisé sur aucune installation offshore et il y a des tests de dépistage de drogue avant et pendant chaque affectation. Il y a généralement une cabane intérieure pour les fumeurs, bien que ce ne soit pas un droit légal.

sécurité

Le travail en mer peut être dangereux, la sécurité est donc primordiale. De nombreuses personnes sont spécifiquement employées pour garantir que la conception et le fonctionnement de la plate-forme permettent au personnel de travailler en toute sécurité, des ingénieurs de sécurité aux agents de prévention des incendies. Il existe des règles strictes en matière de sécurité, telles que l’utilisation des cigarettes électroniques et tous les travailleurs reçoivent une formation de sécurité obligatoire sur les choses à faire et à ne pas faire et les procédures d’urgence.

Un salaire

Les taux de rémunération des emplois offshore sont très bons:

Un rôle de niveau d’entrée tel qu’un roustabout commencera à environ 20 000 £, pour atteindre environ 30 000 £ avec de l’expérience Un foreur, travailler sur une plate-forme de forage ou une plate-forme pétrolière gagnera entre 30 000 et 50 000 £ en fonction de leur niveau d’expérience. l’installation de tuyaux gagnera généralement environ 50 000 £ avec des rôles supérieurs gagnant environ 70 000 £ Un scientifique, comme un géologue, peut gagner entre 70 000 et 120 000 £.

L’obligation de payer l’impôt britannique et NI dépend principalement du fait que vous résidez au Royaume-Uni à des fins fiscales.

Les résidents britanniques, travaillant dans le secteur britannique du plateau continental, paieront l’impôt britannique et l’assurance nationale comme d’habitude. dans le pays étranger Les non-résidents ou les personnes ayant un domicile permanent en dehors du Royaume-Uni n’auront pas à payer d’impôt britannique

Travailler à l’étranger offre de la flexibilité à quelqu’un qui débute dans sa carrière ou à toute personne qui en a marre de la même routine quotidienne. Il existe des possibilités de voyage, de renforcement des compétences et de l’expérience dans les dernières technologies et de gagner de bons taux de rémunération.