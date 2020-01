Les avantages et les inconvénients de l’utilisation du prêt personnel pour les petites entreprises

Il y a de nombreuses fois où le manque de financement disponible jette des clés dans les objectifs commerciaux et un entrepreneur doit emprunter de l’argent pour couvrir les coûts élevés des biens ou des services, les salaires des employés, le marketing, etc. Quiconque a déjà essayé ou dirigé une petite entreprise sait très bien que la trésorerie est l’une des principales priorités de chaque entreprise pour répondre à divers besoins liés à l’entreprise. Tous les coûts récemment mentionnés font partie intégrante de tout spécialement pour ceux qui ont un petit pourcentage de bénéfices. Tous ces coûts d’entreprise sont la raison pour laquelle la plupart des propriétaires d’entreprise et des entrepreneurs empruntent de l’argent auprès d’institutions financières pour financer leurs entreprises, et parfois ils recourent à des prêts personnels afin de couvrir ces coûts et dépenses d’entreprise.

Bien qu’un prêt personnel puisse aider une petite entreprise à obtenir les fonds nécessaires pour répondre aux besoins de l’entreprise, les prêts personnels comportent également certains risques pour les entrepreneurs. Cet article contient quelques avantages et inconvénients de l’utilisation de prêts personnels pour les petites entreprises que chaque propriétaire d’entreprise et entrepreneur doit connaître avant d’en faire la demande.

Avantages de l’utilisation d’un prêt personnel pour les petites entreprises

Acceptation plus facile

Qu’il s’agisse d’une nouvelle entreprise ou que vous en ayez créé une correctement, il faut du temps pour établir une cote de crédit positive pour obtenir un prêt commercial approuvé par un prêteur traditionnel. Beaucoup d’entre eux veulent que vous montriez votre plan d’affaires ou d’autres documents financiers pour vous assurer que vous pouvez prendre un engagement commercial et le rembourser comme convenu. D’un autre côté, vous ne pouvez pas faire face à de telles difficultés et à d’autres exigences strictes lorsque vous recherchez un prêt auprès d’une institution offrant des prêts personnels faciles qui peuvent être utilisés pour des achats d’entreprise, etc.

Pas de garanties

Un particulier ou un propriétaire d’entreprise ayant une bonne cote de crédit ou de solides références avec le prêteur peut facilement obtenir un prêt sans mettre de titres ou de garanties. Ces prêts sont appelés prêts non garantis. La majorité des institutions financières et des prêteurs proposent généralement des prêts garantis que l’on peut obtenir après avoir signé des actifs commerciaux, des biens personnels ou d’autres objets de valeur en garantie. Au lieu de cela, les prêts personnels sont généralement des prêts non garantis et n’ont aucune obligation de mettre en place des biens ou des garanties. C’est la raison pour laquelle un prêt personnel pourrait être la meilleure option pour un propriétaire de petite entreprise pour couvrir ses frais et dépenses.

Les prêts personnels s’accompagnent de moins de pénalités

Les prêts aux entreprises sont souvent assortis de conditions et de sanctions strictes, contrairement aux prêts personnels. Vous devrez peut-être rembourser un prêt commercial selon les conditions énoncées par les prêteurs. Mais pour le prêt personnel, le prêteur vous permettra de rembourser le montant du prêt avec des termes et conditions flexibles que vous pourrez facilement ajuster en fonction de votre plan budgétaire. Cependant, il faut vérifier les limites d’utilisation du prêt, le cas échéant, pour éviter les problèmes à l’avance.

Inconvénients d’utiliser un prêt personnel pour les petites entreprises

Limites de prêt

Les limites de prêt sont l’un des principaux inconvénients des prêts personnels lorsqu’il s’agit de les utiliser pour le financement de petites entreprises. Les prêteurs individuels et les institutions financières ne sont pas ravis d’approuver des prêts pour des montants énormes à moins qu’on leur offre des garanties pour garantir le prêt. C’est la raison pour laquelle, si vous avez besoin d’une grosse somme d’argent pour le financement d’une entreprise, vous ne devriez pas envisager de prêts personnels à cette fin, car vous ne pouvez pas obtenir suffisamment d’argent pour répondre aux besoins de votre entreprise.

Conditions de remboursement

Comme il est mentionné ci-dessus que les prêts personnels sont assortis de modalités de remboursement flexibles, cela pourrait être un inconvénient pour les propriétaires d’entreprise s’ils ont besoin d’un prêt de 50000 $ ou plus. Parce que vous n’êtes pas sûr du succès et de l’avenir de votre entreprise, vous n’aurez peut-être pas la capacité de rembourser le prêt à l’avenir. Cela pourrait vous faire perdre de l’argent pour rembourser le prêt, ce qui peut avoir un impact négatif sur la cote de crédit personnelle de l’emprunteur. Dans cette situation, les prêts aux entreprises peuvent bien fonctionner pour une petite entreprise nouvelle ou établie, car ils sont disponibles avec des taux d’intérêt plus bas et une option pour étendre la fenêtre de remboursement jusqu’à 25 ans.

Aucun antécédent de crédit commercial

Lorsqu’une entreprise obtient avec succès un prêt commercial et le rembourse selon les conditions convenues, cela aide l’entreprise à établir une bonne cote de crédit et un bon historique. D’un autre côté, les prêts personnels utilisés à des fins commerciales n’aident pas une petite entreprise à établir de bons antécédents de crédit et de solides relations avec le prêteur qui peuvent être bénéfiques dans un proche avenir pour obtenir un prêt commercial d’un montant élevé. C’est la raison pour laquelle les prêts personnels ne sont pas considérés comme convenant à des fins commerciales.