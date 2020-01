les avantages et les inconvénients des HMO

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la diversification de votre portefeuille immobilier est une bonne idée, et de nombreuses façons de le faire. Les HMO sont-ils le complément idéal à vos investissements?

Lorsque vous choisissez où investir votre argent durement gagné, il est toujours sage d’essayer de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Même si vous souhaitez vous en tenir au secteur immobilier, il existe de nombreuses options différentes pour garder votre portefeuille aussi diversifié que possible et gérer vos niveaux de risque.

Comme tout marché, la valeur des propriétés fluctuera avec le temps, avec différents cycles représentant différents niveaux de risque. Parce que l’équilibre entre la demande et l’offre est relativement stable sur l’ensemble du marché du logement, les investisseurs peuvent bénéficier d’un niveau de protection contre toute grande volatilité – sauf si vous effectuez un achat très mal avisé – mais il existe des moyens de couvrir vos paris.

Comment pouvez-vous vous diversifier au sein d’une propriété?

De toute évidence, si vous pouvez investir dans plus d’une propriété, vos niveaux de risque sont généralement réduits. Si quelque chose ne va pas avec une propriété, vous en avez encore une autre. Ceci est encore amélioré si vous pouvez investir dans différents endroits. Vous pouvez obtenir des rendements locatifs supérieurs dans des endroits comme Liverpool et Manchester en ce moment, mais si vous aviez investi à Londres il y a quelques années, vous auriez peut-être également réalisé de gros gains d’appréciation du capital. Divers endroits au Royaume-Uni sont soumis à des pics et des creux dans l’offre et la demande, et c’est la clé pour obtenir les meilleurs rendements.

Choisir différents types de propriétés est une autre façon de diversifier votre portefeuille. De l’achat à la location traditionnel aux nouvelles constructions sur plan, en passant par la location d’étudiants et les maisons à occupation multiple (HMO), vous pouvez surfer sur les vagues du changement sur le marché du logement en ayant une bonne sélection dans tous les domaines.

Les avantages d’investir dans un HMO

Lorsqu’un immeuble locatif est occupé par trois personnes ou plus formant plus d’un «ménage» (un ménage étant une personne seule ou des membres de la même famille), avec des toilettes, une salle de bain ou une cuisine communes, il s’agit d’un HMO. Un «grand HMO» est celui où cinq occupants ou plus forment plus d’un ménage avec des installations partagées. Il existe de nombreux avantages à choisir un HMO pour votre prochain investissement immobilier.

De meilleurs rendements: Vous pouvez généralement vous attendre à obtenir de meilleurs rendements locatifs avec un HMO. Des recherches récentes ont révélé que le HMO britannique moyen obtient un rendement de 6,3%, contre 5,5% pour une location standard. Ceci est plus prononcé dans le nord-ouest, avec Manchester, Liverpool, Preston et Bolton offrant tous les meilleurs rendements locatifs.

Réduction des périodes de vide: Plus vous avez de locataires, plus vos revenus sont fiables. Les HMO sont occupés par trois personnes ou plus qui ne sont pas liées, ce qui signifie qu’ils ont tous des accords de location distincts. Lorsqu’un locataire part, alors que vous perdez le loyer de cette chambre, vous avez toujours des revenus des autres locataires, donc les périodes de vide ont beaucoup moins d’impact.

Moins d’impact des arriérés: Comme pour les périodes nulles, si un locataire a des arriérés, le fait d’avoir plusieurs locataires signifie que l’effet sera moindre. En revanche, dans un loyer traditionnel, il n’y a qu’un seul paiement de location, donc si cela prend du retard, cela pourrait signifier la perte de l’intégralité de vos revenus.

Demande croissante des locataires: Il va sans dire que sans demande, votre investissement immobilier est susceptible de chuter. Les HMO connaissent un regain de popularité à mesure que le marché du logement au Royaume-Uni et la façon dont les gens vivent évoluent, de plus en plus de jeunes professionnels souhaitant vivre ensemble dans des logements plus abordables plus longtemps. Si vous choisissez la bonne zone, la demande de chambres dans un HMO sera élevée.

Type de locataire: Les HMO ont tendance à attirer de jeunes locataires professionnels à la recherche de logements sociaux de bon rapport qualité / prix à proximité des lieux de travail et des transports. Ce type de locataire est parfois considéré comme l’un des plus souhaitables, car il a tendance à être sans tracas, avec moins de demandes que les familles ou les locataires plus âgés. Parce qu’ils sont souvent récemment diplômés, ils sont susceptibles d’avoir des parents agissant en tant que garants, ce qui peut ajouter une couche de sécurité supplémentaire.

Choses à considérer

Bien qu’il y ait des avantages majeurs à investir dans une HMO, il y a certains facteurs importants à prendre en compte avant de franchir le pas.

Coût initial plus élevé: L’achat d’une propriété plus grande avec plus de chambres, en particulier une qui fonctionne déjà comme un HMO, peut être plus coûteux, bien que les rendements compensent cela pour la plupart des investisseurs. Il est possible d’obtenir des prêts hypothécaires spécialisés pour ce type de propriété, et de nombreux investisseurs choisissent d’utiliser un courtier pour obtenir les taux les plus compétitifs.

Obtenir une licence: Si vous avez une grande HMO (avec cinq locataires indépendants ou plus), vous devez maintenant obtenir une licence pour opérer légalement. Le coût dépendra de l’emplacement de la propriété. Certaines zones sont également soumises à des régimes de licences supplémentaires ou sélectifs, ce qui signifie que même les propriétaires de HMO plus petits doivent détenir une licence. Étant donné que les conseils examinent régulièrement divers domaines d’octroi de licences, il est important de savoir si cela s’applique ou non à vous.

Tailles des chambres: Toutes les propriétés ne peuvent pas fonctionner comme HMO. Depuis octobre 2018, les chambres dans une HMO doivent être d’au moins 6,51 mètres carrés pour un adulte, 10,22 mètres carrés pour deux adultes et 4,64 mètres carrés pour les enfants de moins de 10 ans. Ces tailles de pièces requises peuvent être modifiées par les conseils s’ils le jugent bon, donc vérifiez quelles sont les règles dans votre région.

Gestion de la propriété: Bien que vous puissiez réussir à exploiter votre achat traditionnel pour vous laisser en marge, garder le contrôle d’un HMO présente des défis supplémentaires. Avoir des contrats séparés pour chaque locataire, ainsi que trouver des locataires et traiter des problèmes individuels, peut prendre plus de temps. Les sociétés de gestion peuvent gérer ce côté des choses, les investisseurs doivent donc en tenir compte dans leurs résultats.

La voie à suivre en 2020

Alors que nous entrons dans 2020, la plupart des experts de l’industrie s’attendent à ce que le marché immobilier commence à se redresser par rapport au décalage de 2019. Garder un œil sur les tendances et les mouvements changeants dans le secteur du logement, y compris l’emplacement et le type de propriété, peut vous aider à maximiser vos investissements, et les HMO peuvent être un excellent moyen de diversifier vos actifs.

Chez BuyAssociation, nous offrons une gamme d’opportunités d’investissement immobilier, y compris des HMO et des développements sur plan. Parcourez notre page d’investissements pour voir une sélection des produits dont nous disposons, ou inscrivez-vous gratuitement pour accéder à plus d’opportunités.