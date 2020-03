Les «avantages» pour la santé accélèrent la propagation du coronavirus

La crise actuelle souligne notre besoin de soins médicaux fondés sur des valeurs.

Les Américains sont inquiets et les marchés financiers sont terrifiés. Le nombre d’individus détectés atteints de coronavirus (COVID-19) augmente, les écoles ferment, les législateurs envisagent une législation sur les prix et renoncent aux frais pour encourager les pauvres et les personnes non assurées à se faire dépister, et de plus en plus de personnes se sont converties, ” Ce truc de coronavirus est exagéré “à” C’est une grave préoccupation. “

Le coronavirus est, en effet, une préoccupation très importante. La vitesse à laquelle il se propage est alarmante, surtout si l’on considère comment un élément sous-jacent, souvent négligé, de la société l’accélère. L’élément auquel je fais allusion est le statu quo, les prestations de santé fournies par l’employeur qui assurent près de 160 millions d’Américains. Ces «avantages», généralement à l’insu des chefs d’entreprise, pointent vers une grande proportion d’Américains vers des centres de soins insatisfaisants construits sur un système de rémunération à l’acte qui leur fait défaut ainsi qu’à leurs médecins.

Il échoue les patients de nombreuses façons: de longues périodes de temps entre le moment où un rendez-vous est pris et le moment où il se produit réellement; trop de temps perdu dans les salles d’attente où le virus peut être facilement partagé; et trop peu de temps passé avec leur médecin, pour n’en nommer que quelques-uns. Tout cela est particulièrement vrai dans les soins primaires, où il peut actuellement s’écouler de six à 24 jours (dans certains endroits, c’est plus d’un mois) avant qu’un patient puisse être vu.

Cela est problématique dans des conditions normales de santé publique. C’est potentiellement catastrophique face à une épidémie, où les personnes qui pensent avoir besoin d’un avis médical tardent ou y renoncent, car il est très difficile de consulter un médecin de soins primaires, et où ceux qui décident de visiter préventivement passent beaucoup de temps dans une attente chargée de germes chambres. Ils peuvent ne pas venir avec le coronavirus, mais ils peuvent très bien partir avec.

Quelle est donc la solution? Et qu’est-ce que les avantages pour la santé ont à voir avec tout cela? La réponse consiste à réinventer les soins primaires pour aider les médecins et les employeurs fondés sur la valeur à repenser leurs régimes de soins de santé pour connecter les bénéficiaires à ces professionnels de la santé autonomes. Les médecins fondés sur la valeur et les pratiques pour lesquelles ils travaillent sont redevables à un

normes de soins différentes. Ils sont remboursés en fonction de la façon dont ils font leur travail (c’est-à-dire garder ou rendre les gens en bonne santé) et ont donc la liberté de faire tout ce qu’il faut pour y arriver. Dans une crise potentielle de santé publique, cela signifierait très probablement utiliser les capacités du 21e siècle pour communiquer avec les patients pendant qu’ils sont encore à la maison, en réservant des rendez-vous en personne uniquement à ceux qui en ont absolument besoin.

Lorsque vous supprimez la distorsion qui oblige les gens à venir pour ce qui peut être fait par voie électronique, nous pouvons avoir une réponse plus efficace et plus opportune au moment où cela compte le plus. Nous pouvons également éviter de surcharger les installations de test. Le problème de la mauvaise prestation des soins primaires à l’acte s’étend bien au-delà du coronavirus, mais il met en évidence la nécessité à un moment où les gens se concentrent sur une manifestation du problème.

STAT News a rendu compte de cette tendance à recourir aux soins primaires de prochaine génération pendant l’épidémie de coronavirus. «Nous pensons que nous pouvons vraiment aider à orienter les personnes vers les bons soins au bon moment et leur fournir des informations de qualité en ce qui concerne ce problème», a déclaré le Dr Brad Younggren, médecin en chef à 98point6. J’ai ajouté: “Nous pouvons les empêcher d’entrer dans un environnement pour être testés alors que peut-être que les tests ne sont pas nécessaires.”

Certains le font déjà. Ils créent des guides en ligne informatifs et répondent aux appels téléphoniques pour répondre aux questions des patients et évaluer les symptômes, tout en gardant à l’esprit les besoins médicaux et les conditions de vie uniques du patient. Ont-ils des comorbidités? Ont-ils accès au transport en cas de besoin? Ont-ils de jeunes enfants ou des personnes âgées à la maison et à qui transmettre le virus?

Cette dernière partie explique pourquoi les centres de soins d’urgence et la télésanté ne peuvent aller jusque-là. Sans être connectés à une fondation de soins primaires solide et fondée sur des valeurs, ils ont tendance à traiter les problèmes ponctuels plutôt qu’à les localiser dans le paysage de santé plus large du patient. Cela peut entraîner la négligence ou l’induction de choses potentiellement mortelles. (La crise des opioïdes est un exemple parfait de patients recevant des prescriptions addictives pour quelque chose – le bas du dos

la douleur, le plus souvent – qui aurait pu être mieux traitée en tenant compte du mode de vie de la personne, en suggérant des modifications et en lui proposant des options de traitement sans drogue.)

Les chefs d’entreprise ont un rôle à jouer ici. Chaque PDG déclare que les employés sont leur atout le plus précieux, mais malheureusement, les plans de santé à l’ancienne conçus pour optimiser les revenus trimestriels de Wall Street semblent avoir la priorité. La conception moderne d’un plan de santé évite les nombreux méfaits qui résultent d’une exposition inutile à des agents pathogènes ou de prescriptions inutiles à des drogues hautement addictives telles que les opioïdes et les benzos. Les deux deviennent trop prescrits à des taux

comme nulle part ailleurs dans le monde dans nos cliniques de soins primaires imparfaites, centrées sur le volume et payantes.

Pour vraiment traiter les employés comme s’ils sont leur atout le plus précieux, les employeurs ne devraient pas hésiter à parler à leur conseiller en avantages sociaux de la façon dont ils peuvent connecter leurs employés à ce type de soins supérieurs. Ils devraient rompre les liens avec leur ancienne compagnie d’assurance et non seulement s’autofinancer, mais aussi se libérer des approches anciennes. Cela leur permet de reprendre le pouvoir de sélectionner les partenaires de confiance pour aider à gérer la vie de leurs employés.

Cette révolution a déjà commencé. Ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus est exactement la raison pour laquelle nous devons intensifier ces efforts.

