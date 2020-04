Les baleines Bitcoin peuvent-elles anticiper le prix?

Les baleines Bitcoin sont connues de tous ceux qui s’intéressent au marché des crypto-monnaies. Ceux-ci sont connus comme les plus grands joueurs de crypto-monnaie au monde. On sait également qu’en raison de leur taille, ils ont le pouvoir de manipuler le prix du BTC. Mais la vérité est qu’ils peuvent non seulement manipuler, mais aussi anticiper les prix.

En 2018, ils contrôlaient un tiers du marché, avec 37,5 milliards de dollars. Puis en 2019, les baleines Bitcoin possédaient un cinquième de tous les BTC, selon Chainalysis.

Cette concentration de richesse implique qu’il existe un risque de volatilité sur le marché du Bitcoin, car les opérations d’un petit nombre de personnes ont un effet important sur le prix, selon Philip Gradwell, économiste en chef chez Chainalysis.

Les experts avertissent qu’il existe des possibilités de manipuler le marché en raison de l’absence de réglementation et de l’existence de marchés informels de gré à gré. Avec cela, nous induisons également qu’il est possible pour eux d’anticiper le prix du Bitcoin.

Comment la propriété du Bitcoin est-elle distribuée par les baleines?

On estime que les baleines Bitcoin détiennent environ 25,78% du total existant de Bitcoin. Cependant, elles correspondent à 0,01% des adresses existantes.

Par conséquent, il y a une forte concentration de possession de BTC dans quelques mains ou baleines Bitcoin. Nous pouvons donc le voir dans les graphiques suivants. Celui du haut fait référence à la distribution des adresses et celui du bas la distribution des jetons BTC.

Graphique de distribution des adresses et Bitcoin sur le marché. Les baleines Bitcoin de plus de 1 000 BTC détiennent 25,78% du BTC total existant aujourd’hui. Donc, manipuler et anticiper le prix du Bitcoin est une possibilité valable pour eux. Source: BTC.com

Ici, il convient de noter qu’il existe différents types de baleines Bitcoin: les “baleines criminelles”, les “baleines à adoption précoce” et les “baleines commerciales”.

Les criminels sont ceux qui sont impliqués dans des groupes criminels, ces derniers sont ceux qui ont acheté du BTC quand il était très bon marché et l’ont accumulé avec le temps. Enfin, les publicités sont celles qui ont vendu une partie de leurs avoirs lors des rallyes haussiers BTC.

Plus de faits sur les baleines

Cependant, selon Chainalysis, en 2019, les avoirs de baleines adoptant tôt ont chuté de 4%. Le résultat est que, de tous les Bitcoins en circulation, les baleines qui adoptent tôt ne représentent aujourd’hui qu’environ 5%, contre 9% initialement.

Autrement dit, au fil du temps, ils sont devenus des baleines Bitcoin commerciales. Pour cette entreprise, les «baleines commerciales» ont l’effet le plus positif de toutes sortes de baleines car elles procurent un «effet stabilisateur».

Cela ne signifie pas qu’ils ont perdu leur pouvoir de manipulation, mais maintenant, au lieu d’attendre une spéculation à long terme, ils injectent leur BTC stocké sur le marché lorsqu’ils voient de grandes marges bénéficiaires.

Conclusions

Cela dit, nous n’avons jamais vu le véritable impact d’une vente aussi massive. Si des ordres de vente vraiment forts de cette ampleur étaient mis en jeu, le résultat réel est difficile à déterminer. Un aspect de ce scénario est que de nouvelles devises entreraient dans les échanges pour la première fois.

Nous savons que jusqu’à 2,5 millions de BTC changent de mains chaque jour sur les bourses, mais ce sont souvent les mêmes devises qui sont échangées maintes et maintes fois. La plupart des baleines commerciales vendent du Bitcoin dans l’espoir de le racheter moins cher – elles augmentent leurs avoirs, délimitant davantage le risque d’autres types de baleines.

Par conséquent, les baleines peuvent anticiper le prix du Bitcoin car, comme de nombreux investisseurs, elles analysent le marché, mais elles ont le pouvoir de l’augmenter et de le baisser à tout moment en utilisant une variété de stratégies.

