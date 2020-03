Les baleines pourraient influencer le krach du marché d’Ethereum

Faits saillants:

Au cours du dernier mois, le prix de l’éther est passé de 240 à 194 USD par unité.

Avant de lancer le marché baissier, les baleines Ethereum ont mobilisé des fonds pour échanger des maisons.

Une étude de Santiment montre que les principales baleines du marché Ethereum ont déplacé un grand nombre de crypto-monnaies, en même temps qu’une baisse significative des prix s’est produite.

L’étude, publiée le 4 mars, a révélé que les 100 premiers détenteurs d’éthers – sans compter les maisons de change – ont actuellement une plus grande capacité à influencer le marché. En effet, ils ont un pourcentage élevé du total des éthers en circulation.

Dans le graphique de Santiment, on peut voir comment la ligne bleue, qui représente les baleines sur le marché, a une plus grande prédominance que la ligne jaune, qui représente les maisons de change; en particulier dans les moments clés où le prix de la crypto-monnaie a considérablement fluctué.

Le mouvement de grandes quantités d’éthers entre les mains des baleines coïncide avec des baisses de prix occasionnelles. Source: Santiment.

Le voyage propulsé par les baleines éthérées

Depuis octobre 2019, l’éther a connu une tendance à la baisse qui a porté le prix de la crypto-monnaie à 120 $, le 17 décembre. Pendant tout ce temps, les baleines, détenteurs d’un grand nombre de crypto-monnaies, ont concentré un grand pourcentage du total des éthers en circulation.

Selon l’analyse, cela se produit lorsque les baleines et le marché estiment que le prix est sous-évalué, créant des attentes haussières. Un comportement de marché qui pourrait être lié au prix de l’éther début 2020, où une augmentation a été rapportée qui a porté l’éther à 280 USD le 14 février.

Cependant, à partir du 15 janvier, les maisons de change ont commencé à avoir un pourcentage croissant du total en circulation sur le marché; Cela signifie que le volume des crypto-monnaies des baleines était dirigé vers les maisons de change. Après cette date, Lorsque les baleines ont transféré des fonds pour échanger des maisons, le prix de l’éther a commencé à baisser régulièrement jusqu’à aujourd’hui.

Les baleines du marché ont pris leurs bénéfices

Les données qui ont également été fournies par l’équipe de Santiment montrent que la baisse du prix de l’éther survenue le 8 mars aurait pu être influencée par la vente d’éthers par les baleines.

Avant et après la chute du prix de l’éther, plusieurs baleines du marché ont déplacé leurs crypto-monnaies vers des maisons de change, quel aurait pu être le catalyseur du mouvement qui a fait passer l’éther de 238 $ à 198 $ en moins d’une journée. L’équipe de Santiment a déclaré:

Nous avons approfondi le comportement récent des plus grandes adresses d’Ethereum et de Chainlink pour voir ce que font les baleines sur les marchés des crypto-monnaies aujourd’hui. Dans le cas de l’éther, les baleines ont déplacé leurs sacs vers les bourses et immédiatement après le krach boursier.

Santiment, plateforme de contenu.

Si nous comparons les données obtenues à partir de l’analyse de Santiment, avec les scénarios présentés par le marché en 2020, on peut conclure que l’étude du comportement des baleines sur le marché des crypto-monnaies peut être un moyen de comprendre la raison de la fluctuations récentes.