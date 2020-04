Les baleines se cachent avant de réduire de moitié le Bitcoin

À quelques semaines de la réduction de moitié du Bitcoin, il convient d’analyser les actions des baleines Bitcoin en ce moment. Par conséquent, nous vous apportons un résumé de son activité au cours de cette semaine qui peut vous aider à voir un peu mieux l’image générale de la CTB.

Toutes les informations que vous verrez ici sont disponibles sur le compte Whale Alert sur Twitter, qui est l’outil traditionnel par excellence pour faire ce type de rapport.

Activité des baleines Bitcoin avant de réduire de moitié

Le début de la semaine s’est bien déroulé pour les baleines Bitcoin. Le 19 avril, ils n’ont effectué que deux transactions dans des bourses telles que Coinbase et Binance, totalisant 4 991 BTC accumulés dans des portefeuilles inconnus.

Le lendemain, seules cinq transactions ont été enregistrées, dont trois se sont terminées dans des portefeuilles inconnus. Les échanges utilisés étaient Binance, OKEx et Xapo. Le total accumulé était de 3 676 BTC. Pendant ce temps, les deux transactions de vente restantes ont totalisé 2 050 BTC. Ainsi, le 20 avril, les baleines ont mobilisé 5 726 BTC.

La semaine continue: que s’est-il passé avec Bitcoin?

Pour sa part, au cours du 21 avril, toutes les transactions des baleines Bitcoin étaient dans le sens d’une accumulation, puisque les quatre inscrits se sont retrouvés dans des portefeuilles inconnus. Trois d’entre eux ont été fabriqués à partir d’OKEx et un de Coinbase, pour un total de 6058 BTC accumulés.

Le 22 avril, les baleines Bitcoin ont effectué neuf mouvements, dont six étaient des échanges vers des portefeuilles inconnus. Le total accumulé était de 8 428 BTC, tandis que le total qui se déplaçait dans la direction opposée était de 4 400 BTC. Les deux chiffres totalisent 12 828 BTC mobilisés en une journée.

Cette semaine a été marquée par l’accumulation de BTC, par les baleines avant la réduction de moitié du Bitcoin. Source: CryptoTrend.

23 avril: l’accumulation diminue

Au cours du 23 avril, le montant de BTC accumulé par les baleines Bitcoin était inférieur à celui vendu sur les bourses. Sur six opérations, trois ont été effectuées à partir de portefeuilles inconnus vers des bourses, pour un total de 3 600 BTC. Les autres en sens inverse totalisaient 2 648 BTC.

Ainsi, ce fut le premier jour de la semaine où plus de BTC sont entrés sur le marché que ceux qui en sont sortis, en raison de l’action des crypto-baleines.

Reste de la semaine: accumulation qui prédomine mais mouvements qui diminuent en quantité

Le 24 avril a été le jour de cette semaine où davantage de Bitcoin ont été mobilisés par des crypto-baleines. Sur 15 transactions, huit ont été effectuées à partir de portefeuilles inconnus vers des bourses, mais pour un total de 8 451 BTC. En revanche, les sept transactions restantes totalisaient 11 483 BTC.

De cela, il est entendu que le nombre de mouvements à intentions cumulatives des baleines Bitcoin était moins, mais avec plus. Parmi la quantité de BTC qui est sortie et est entrée dans les échanges pour l’action des baleines au cours de cette journée, il y a un total de 19 934 BTC.

Suite à cela, au moment d’écrire ces lignes, il n’y a eu aucun enregistrement d’activité crypto-baleine utilisant Bitcoin, selon Whale Alert.

conclusion

Si nous rassemblons toutes les informations collectées tout au long de la semaine, nous remarquerons que les baleines Bitcoin se sont mobilisées autour de 52375 BTC. Dont 37 284 BTC avaient des portefeuilles inconnus comme destination finale. Avec cela, il est entendu que la tendance générale et majoritaire était l’accumulation de cette crypto-monnaie.

En d’autres termes, plus de 37 000 BTC sont sortis du marché et, en revanche, seulement un peu plus de 15 000 BTC ont été introduits. On pourrait dire que cela a indirectement contribué à l’essor du Bitcoin. Par rapport au tableau des prix, le jour où il y a eu le plus d’activité est précisément le jour où Bitcoin a le plus augmenté son prix: vendredi 24 avril.

Avec cela, nous pourrions dire que les baleines Bitcoin maintiennent leurs espoirs à court terme dans l’effet de la réduction de moitié, mais certains d’entre eux profitent des pointes comme vendredi dernier pour faire des bénéfices.

