Les banques américaines arrêtent les rachats d’actions pour consentir des prêts de coronavirus

Le Financial Services Forum a assuré que ses huit membres (JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon Corp et State Street Corp) arrêteraient leur plans de rachat d’actions respectifs jusqu’au 30 juin.

“La pandémie Covid-19 est un défi sans précédent pour le monde et l’économie mondiale, et les plus grandes banques américaines ont des compétences et un engagement indiscutables pour soutenir nos clients et la nation”, a déclaré le groupe dans un communiqué. .

La décision est sous la pression de certains législateurs américains, qui ont incité la semaine dernière les grandes banques à cesser d’utiliser des fonds pour racheter des actions et à la place soutenir l’économie.

Cette annonce intervient après que la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a abaissé ses taux d’intérêt et que New York a prévu de fermer des écoles et des centres pour personnes âgées.

