Les banques d’Amérique latine et des Caraïbes doivent adopter des mesures “non conventionnelles”

La Banque interaméricaine de développement (BID) a indiqué que les banques centrales d’Amérique latine et des Caraïbes doivent adopter des mesures «non conventionnelles» pour atténuer les effets du coronavirus.

Le rapport publié par la BID précise qu’en plus des outils traditionnels, tels que les baisses de taux d’intérêt, les banques centrales doivent mettre en œuvre une série de mesures non conventionnelles afin d’éviter les conséquences permanentes d’un choc négatif, transitoire, mais potentiellement grave.

Les experts de l’agence prévoient que le PIB de la région connaîtra des baisses importantes cette année, entre 1,8% dans un scénario modéré et 5,5% dans le plus extrême, en raison de l’impact de la pandémie.

Les dommages économiques pourraient être maintenus dans la région pendant deux ans, à moins que les gouvernements mettent en œuvre des programmes ciblés pour compenser les impacts. Le rapport de la BID indique que la région sera fortement affectée en termes de réduction du PIB.

Les experts ont souligné que la projection de croissance pour l’ensemble de l’Amérique latine et des Caraïbes, qui était de 2,1%, pourrait chuter d’environ 2,1% entre 2020 et 2022, dans le scénario le plus modéré, et jusqu’à 4,8% dans les plus critiques.

D’un autre côté, le rapport de la BID indique que les principaux objectifs des politiques macroéconomiques pendant la pandémie devraient être d’indemniser les travailleurs, en particulier les plus vulnérables, d’aider les entreprises à maintenir leur emploi et d’aider les banques à mener à bien opérations qui aident l’économie.

Eric Parrado, économiste en chef de la BID, a déclaré que «notre région subira un choc économique de proportions historiques. Les pays devraient sauver des vies, garantir la distance sociale et fournir des ressources adéquates à leurs secteurs de la santé. Des interventions économiques complémentaires et temporaires peuvent soutenir l’économie lors de quarantaines partielles et organisées. »

