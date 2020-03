Les banques d’investissement anticipent un second semestre “très difficile” à cause du coronavirus

Les principales banques d’investissement prévoient que le deuxième trimestre de cette année sera «très difficile» à l’échelle mondiale en raison de l’épidémie de coronavirus.

Ce sont les estimations de certaines des principales banques:

– Deutsche Bank: le géant allemand prévoit que le PIB de la zone euro souffrira au premier trimestre de l’année, mais le plus dur sera au deuxième trimestre, lorsque la baisse du PIB dépassera 22% dans la zone euro et sera 13% aux États-Unis. Ce serait la plus forte baisse du PIB depuis la Seconde Guerre mondiale.

– Goldman Sachs: prévoit une baisse de 24% du PIB trimestriel aux Etats-Unis et que 2,25 millions d’Américains demandent des allocations chômage dans les prochains jours. Ils espèrent que le coronavirus restera à l’avenir, devenant encore une autre maladie.

– Morgan Stanley: prévoit que le PIB de l’Espagne diminuera d’environ 5,5% cette année, pour l’UE-27 dans son ensemble (à l’exclusion du Royaume-Uni), il calcule une baisse de 5%.

– JP Morgan: estime une contraction de 4% au premier trimestre pour les États-Unis, mais plus tard ce sera pire, 14%. Pour la zone euro, la prévision est encore plus négative, avec une baisse de 15% du PIB au premier trimestre et de 22% au second.

Les experts ont souligné que la bonne nouvelle est que la plupart des grandes institutions financières prévoient une forte reprise au second semestre et une croissance économique en 2021, c’est-à-dire à la fin de la crise des coronavirus.

Dans le cas de la zone euro, ils estiment une augmentation de 3,5% en 2020 et de 5,5% en 2021. JP Morgan table sur une croissance de 8% et 4% aux troisième et quatrième trimestres de cette année en États-Unis et prévoit que dans l’Union européenne, il y aura une croissance de 4,5% au troisième trimestre et de 3,5% au quatrième trimestre.

Les experts ont commenté que ces scénarios sont basés sur la façon dont l’économie chinoise semble évoluer une fois la quarantaine terminée et les gens peuvent à nouveau descendre dans la rue. Les gens quittent leur domicile, retournent au travail et consomment à un rythme rapide une fois la quarantaine terminée, et semblent retrouver leur rythme normal.

