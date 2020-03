Les banques italiennes suivent la recommandation de la BCE, les dividendes reportés à au moins octobre

la Banques italiennes suivre les recommandations de la BCE et reporter le distribution de dividendes au moins jusqu’en octobre 2020. Il s’agit de diriger toute la puissance de feu du système de crédit vers l’économie réelle, ramenée à la surface par l’épidémie de coronavirus, et de protéger la liquidité et le capital des institutions.

Une mesure d’une valeur de 30 milliards et qui peut représenter un levier en termes de prêts de 450 milliards d’euros. Toujours dans cette direction, les banques devraient également s’abstenir de programmes de rachat avec comme objectif la rémunération des actionnaires.

Unicredit, Banca Mediolanum et Banca Generali ont déjà annoncé le report du coupon au cours des dernières heures. La décision d’Intesa Sanpaolo est attendue pour demain: cette année, elle prévoyait un paiement de 80%. Les répercussions sur le marché boursier ont été lourdes avec tous les titres bancaires qui ont ouvert les négociations en rouge profond.

“Celui de la BCE – selon Equita – est un mouvement sans précédent et même s’il est partiellement actualisé (tous les titres avaient un rendement en dividende supérieur à 7%), il est négatif car les banques (et donc les actionnaires) subissent la décision différemment des autres sociétés dans lesquelles le conseil d’administration a décidé de ne pas payer et s’applique à toutes les banques sans tenir compte des éléments spécifiques de chaque société. »

Elle “confirme également la gravité de la situation, car un régulateur n’est jamais allé jusqu’à demander l’annulation des dividendes”: Equita va même jusqu’à dire que ‘ce n’est pas une suspension de dividendes mais une annulation tout court ce qui rend presque impossible le paiement en 2020: les bénéfices seront alloués aux réserves et, si l’arrêt de la distribution est supprimé, les banques devraient demander l’autorisation de les distribuer avec une probabilité de succès réduite “

Et l’année prochaine? selon Equita en 2021, la distribution des dividendes dépendra de la capacité à générer des bénéfices en 2020: “ Intesa Sanpaolo grâce à une rentabilité plus élevée en plus de la plus-value de 910 millions sur Nexi, Mediobanca et Credem sont les banques capables de rétablir plus rapidement la politique de dividende ” .

Unicredit

Les indications de la BCE ont été prises à la lettre par Unicredit qui, en plus de s’aligner sur la recommandation du coupon, essaie en même temps de ne pas laisser les fondations d’actionnaires manquer des ressources nécessaires aux décaissements, offrant des prêts sans intérêt pour un montant égal au coupon manqué.

Avec deux communiqués de presse publiés successivement hier soir, l’institut dirigé par le PDG Jean Pierre Mustier a d’abord annoncé que le conseil d’administration, réuni en session extraordinaire, «avait résolu de se retirer – sans modifier l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires convoquée le 9 avril 2020 – les propositions d’approbation de la distribution d’un dividende pour l’exercice 2019 de 0,63 euro par action “ et «l’autorisation d’achat d’actions propres à hauteur de 467 millions d’euros».

La décision, souligne l’institut, “a été prise suite à la recommandation de la BCE du 27 mars 2020 de ne pas verser des dividendes au moins jusqu’en octobre 2020 ′ d’être pleinement engagé à soutenir l’économie affectée par le choc causé par la pandémie de coronavirus. Parallèlement, UniCredit, «dans le but de soutenir les fondations d’actionnaires pour continuer à jouer leur rôle fondamental dans les territoires où elles opèrent», a décidé «de leur offrir un financement sans intérêt jusqu’à une valeur égale au montant des dividendes» .

“Dans cette situation sans précédent, il est plus important que jamais d’accompagner nos fondations bancaires d’actionnaires en les aidant à assurer la continuité de leur extraordinaire engagement auprès des collectivités et territoires dans lesquels elles opèrent – commente Mustier – Pour cette raison, nous avons décidé de proposer des financements dédiés sans intérêt pour nos Fondations qui sont à l’origine de notre groupe “.

général

Aussi Banca Generali a reporté la distribution du dividende 2019 pour Covid-19.

“Se référant aux recommandations de la Banque d’Italie et à celles de la BCE du 27 mars – explique une note de la société – la banque a décidé de se conformer de manière responsable à ce qui est indiqué par les autorités de contrôle elles-mêmes, reportant ainsi, pour le moment, la proposition de distribution du dividende sur les bénéfices de 2019. Ces mesures, préparées par les autorités, visent à renforcer le système de crédit en faveur des entreprises et des familles “.

La Banca Generali, ajoute-t-elle, est confiante – dès que les conditions seront remplies, le moment d’urgence sera passé et comme prévu par celui-ci Banque d’Italie – pouvoir exécuter la proposition de distribution de dividende en mettant en place toutes les obligations nécessaires. L’institut estime que la distribution proposée du dividende sur les bénéfices 2019 “a une justification solide sur la base” de divers éléments.

Parmi ceux-ci figurent «la solidité du bilan et la liquidité également face à une analyse de stress dans les scénarios de crise»; “La nature et la particularité de son modèle économique”; “La volonté de répondre aux intérêts des différentes parties prenantes dans un contexte de marché déjà très volatil”; et “la tendance commerciale positive, bien que caractérisée par une gamme de produits plus conservatrice par rapport aux mois précédents, au cours du mois de mars et donc pendant la période d’urgence de Covid19”.

Mediolanum

Même musique pour Banca Mediolanum qui, “a décidé de se conformer de manière responsable aux indications des autorités de contrôle, reportant la distribution des dividendes sur les bénéfices 2019 au moins jusqu’au 1er octobre 2020”. C’est ce que rapporte une note.

Banca Mediolanum “est toutefois convaincue qu’elle pourra donner suite à la proposition de distribution de dividendes dès que les conditions le permettront” car elle estime que même dans le contexte économique et financier actuel “, sa proposition de distribution de dividendes est justifiée sur la base d’un examen des éventuels impacts futurs sur la situation du capital et de la liquidité de la banque, confirmés solides même dans les scénarios de stress; la solidité de son modèle économique qui a montré, précisément en temps de crise, la capacité à générer de la valeur pour les parties prenantes; et l’exposition limitée au risque de votre entreprise de crédit. “