Les banques mexicaines disposent de bonnes défenses contre le coronavirus Covid-19

Cette situation pourrait se traduire par une baisse des prêts accordés par les banques, de sorte qu’elles s’attendent à ce qu’elles revoient à la baisse leurs orientations de croissance dans le portefeuille de prêts et les bénéfices.

“La croissance plus faible du portefeuille actuel, combinée à une augmentation plus rapide des taux dans le portefeuille en souffrance, entraînerait une incidence sur les créances improductives; de même, les estimations préventives devraient augmenter pour atténuer l’impact négatif qu’il y aurait sur les taux de couverture “, a-t-il déclaré.

Cependant, les mesures prises par la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières (CNBV) donneront plus de flexibilité aux banques et à leurs clients, et contribueront également à réduire l’impact et la détérioration des portefeuilles, laissant le système financier dans une meilleure position. face à cette crise.

De même, il a estimé que les marchés avaient intégré un scénario récessif, de sorte que les institutions financières ne devraient pas atteindre leurs objectifs à court terme. Cependant, les taux de délinquance et la rentabilité restent à ce jour à des niveaux solides.

«Il convient de noter que, comme nous, les agences de notation considèrent que les banques mexicaines ont eu des niveaux élevés de rentabilité et de bonne qualité des actifs ces dernières années, et sont donc bien préparées pour faire face aux chocs de marché à court terme. “Il a ajouté.

Dans le cas de Banorte, il a expliqué qu’il s’attend à ce que le groupe financier soit plus exigeant en termes de prêts accordés, mais continue à prêter au gouvernement, avec lequel il entretient de très bonnes relations.

“La croissance du portefeuille attendue par Banorte pour 2020 avant la pandémie était de 6,0% à 8,0%, un chiffre qui peut être considérablement réduit, tandis que nous prévoyons une augmentation de son ratio de prêts en souffrance par rapport à 1,69% actuellement.”

Alors que Santander devra probablement aussi revoir la croissance attendue pour l’année; en fait, Ana Botín, présidente de Santander Espagne, a annoncé que la société mère réduirait probablement le bénéfice 2020 de 5,0%.

«Quant à Santander México, ses niveaux de rentabilité sont inférieurs à ceux de ses principaux concurrents, et il sera désormais encore plus difficile d’améliorer ces paramètres. Cependant, nous considérons comme positif que l’objectif de l’institution soit de maintenir des niveaux sains de capital, de liquidité et de coût du risque », a-t-il expliqué.

