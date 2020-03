Les banques vers de nouveaux tests de résistance, maintenant le pire des scénarios n’est pas loin de la réalité

Au milieu de la tempête de coronavirus, les banques italiennes approchent du roc des tests de résistance.

Comme le souligne un article dans Il Sole 24 Ore, les établissements de crédit italiens doivent en effet envoyer d’ici à la BCE et à l’Eba les premières élaborations des données du bilan au 31 décembre 2019. Ce sont les points de départ sur lesquels les scénarios de la test de résistance: un élémentaire et un défavorable.

“Compte tenu de l’urgence qui se déroule en Italie, plutôt que d’une simulation théorique, dans l’hypothèse défavorable les stress tests pourraient s’avérer paradoxalement beaucoup plus proches que prévu de la réalité, du moins en ce qui concerne les anticipations sur le PIB italien” rappelle le journal économique, expliquant que l’ABE prévoit, dans le scénario défavorable, une baisse de 1,2% du PIB italien 2020.

Hypothèse extrême, avant l’urgence du coronavirus, mais qui désormais n’apparaît pas si loin de certaines estimations sur la PI L’Italie est arrivée ces derniers jours. Comme celle de Goldman Sachs qui estime une baisse de 0,8%. Maintenant, nous pensons même à une baisse du PIB de plus de 2%.

La date limite d’aujourd’hui ne sera toutefois que la première des trois étapes prévues pour les 31 mars, 12 mai et 19 juin. A l’occasion de laquelle la BCE et l’Eba effectueront les vérifications des résultats transmises entre-temps par les banques. La date finale du test est plutôt prévue pour le 31 juillet avec les résultats.

Toutes les principales banques italiennes seront impliquées, à commencer par Unicredit, Intesa Sanpaolo, BancoBpm et Ubi qui devront publier leurs données sur le marché. Alors que pour les autres, y compris Mediobanca, Bper, Credem, Popolare di Sondrio, Iccrea, Ccb, les résultats seront confidentiels, mais feront partie des décisions de la BCE concernant le deuxième pilier.

ABI: assouplir les règles sur les prêts à problèmes

Parallèlement, pour prendre acte de l’urgence du coronavirus, l’ABI attire l’attention des autorités européennes sur assouplir les règles de crédit problématiques pendant au moins six mois, tandis que l’épidémie de coronavirus affecte l’économie et menace de faire dérailler la fragile reprise du secteur.

L’épidémie et les mesures d’urgence pour la contenir poussent le pays vers une nouvelle récession et il existe un risque réel de voir à nouveau augmenter les créances douteuses après le travail acharné des institutions ces dernières années pour améliorer la qualité du crédit .

Cerved a déclaré que les risques de défaut pour les entreprises italiennes pourraient doubler si la crise des coronavirus se poursuivait pour le reste de l’année.

Pour contenir cet impact, les principales banques italiennes proposent des moratoires sur les paiements aux entreprises touchées par les effets de l’épidémie, tant en termes de distribution du côté de l’offre et de la demande que de réduction des effectifs et des annulations de commandes.

Tout cela, cependant, risque de se retourner contre les banques elles-mêmes en raison des nouvelles règles plus strictes qui prévoient le défaut de paiement d’un débiteur même pour un retard partiel de plus de 90 jours dans un paiement dû ou s’il est jugé non en mesure d’honorer son la dette sans agir contre lui.

Cet ensemble de règles, déjà en place pour certains établissements qui adoptent des modèles avancés d’évaluation interne des risques, entrera en vigueur en 2021 pour les banques qui adoptent des modèles standard.

“Il est essentiel que les autorités européennes envisagent d’accorder un allégement temporaire aux banques”, a déclaré à . le directeur d’ABI Giovanni Sabatini.