Les bas prix du pétrole effacent 27 milliards USD du marché des crypto-monnaies

Le marché des crypto-monnaies s’est effondré suite à la chute des prix du pétrole et à la liquidation d’actions qui a suivi.

La capitalisation boursière et la valeur totale des crypto-monnaies sont passées de 248 693 millions USD à 221 116 USD en 24 heures, ce qui représente une réduction de 27 583 millions USD, vers 11h00 (UTC-4). Cela représente un peu plus de 11% de la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies.

La tendance à la liquidation s’est intensifiée au fil de la journée. Le Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie selon sa valeur de marché, a chuté de plus de 10% en 24 heures, au cours de cette même période.

En 4 jours, le marché a perdu plus de 40 milliards USD ou 16% de sa valeur Image: CoinMarketCap.

La vente violente sur le marché des crypto-monnaies est intervenue après que le brut Brent, une référence internationale du pétrole, a chuté de 30% pour atteindre 31,02 USD le baril, son niveau le plus bas depuis février 2016. depuis que l’Arabie saoudite a baissé ses prix officiels après que l’OPEP ne soit pas parvenue à un accord sur les réductions de production. Cela a fait craindre une guerre du pétrole. Depuis lors, Brent a réussi à réduire une partie de ses pertes.

Parallèlement, les marchés boursiers japonais et hongkongais ont fortement chuté, tandis que les actions américaines sont sur le point de subir une forte baisse lundi au début de leurs échanges.

Les autres principales crypto-monnaies telles que Ethereum, XRP et Bitcoin Cash, ont présenté des pertes de pourcentages à deux chiffres. Malgré les pertes enregistrées lundi, le bitcoin a augmenté d’environ 9% jusqu’à présent cette année.

Jehan Chu, co-fondateur de Kenetic Capital et investisseur dans des sociétés de blockchain, a déclaré à CNBC:

Pour ceux qui ont des investissements à long terme, le bitcoin est absolument un achat pendant ces baisses. Nous pouvons en attendre plus de cette volatilité causée par les chocs macroéconomiques et financiers sur la santé, mais en fin de compte, les investissements à long terme dans l’avenir numérique et son actif clé, Bitcoin, seront une stratégie gagnante.

Les mouvements importants du prix de ces crypto-monnaies ne sont pas inhabituels et ces crypto-monnaies sont connues pour leur volatilité. Les acteurs du marché ont toutefois déclaré que cela pourrait être une opportunité d’acheter du bitcoin.

Version traduite de l’article d’Arjun Kharpal, publiée sur CNBC.