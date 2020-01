Les beales paient 1 million de livres sterling de plus que prévu

Colliers a estimé que Beales avait payé 1,06 million de livres sterling de taux d’affaires de plus que ce qu’il aurait dû au cours des années écoulées depuis la réévaluation de 2017.

La recherche a révélé que Beales a payé plus d’un million de livres sterling de plus que ce qu’elle doit en termes de tarifs commerciaux, alors que le grand magasin est au bord d’un effondrement possible.

Selon les données du cabinet de conseil immobilier Colliers International, les 22 magasins Beales paient un total de 2,85 millions de livres sterling de tarifs professionnels cette année.

Cependant, selon les estimations de Colliers, ce montant est supérieur à ce qu’il devrait être, et cela a été attribué au phasage à la baisse introduit à la suite de la réévaluation des tarifs des entreprises en 2017.

En additionnant les quatre années de trop-payés par Beales, Colliers a estimé que Beales avait payé 1,06 million de livres sterling de taux d’affaires de plus que ce qu’il aurait dû au cours des années depuis la réévaluation.

La nouvelle survient après que le détaillant du grand magasin a récemment déposé un avis de son intention de nommer des administrateurs, mettant environ 1000 employés à risque de perdre leur emploi, car Beales a averti qu’il était sur le point de s’effondrer à moins qu’un nouvel acheteur pour l’entreprise ne soit trouvé.

De plus, juste avant Noël, Beales a nommé KPMG l pour effectuer un examen stratégique des activités et examiner différentes options de refinancement.

L’une des options comprenait la mise en vente du détaillant basé à Bournemouth, fondé en 1881.

Beales négocie également avec les propriétaires dans l’espoir d’obtenir des réductions de leur loyer.

Beales, fondée en 1881, fait face à un avenir incertain malgré un changement de mains en octobre 2018. (Image: Twitter)

Colliers a déclaré que le trop-payé par le détaillant dans les tarifs des entreprises indique qu’il était «paralysé» l’allégement transnational qui fait partie du régime des tarifs.

L’allégement transitoire a été conçu pour réduire l’augmentation par laquelle les taux augmenteraient à la suite d’une réévaluation à la hausse des loyers, étalant l’augmentation sur une période de quatre ans.

Cependant, pour que la taxe totale sur les tarifs des entreprises reste neutre sur le plan des revenus, cet allégement a été financé par des entreprises basées dans des zones où les loyers étaient en baisse et qui auraient donc dû voir leurs paiements de tarifs des entreprises diminuer.

Au lieu de cela, pour de nombreuses entreprises, les réductions de tarifs ont été progressivement introduites, de sorte que de nombreuses entreprises en difficulté ont perversement payé plus qu’elles ne le devraient, qu’elles puissent ou non se le permettre.

Colliers a déclaré que dans le cas de Beales, le grand magasin avait vu une baisse de 14% de sa valeur imposable dans l’évaluation de 2017 et aurait donc dû voir une réduction de 14% de sa facture tarifaire.

En réalité, il n’a connu qu’une baisse de 3% en 2017/8 et les années suivantes, les baisses ont été de -1% et -2%.

Le directeur général de Beales, Anthony Brown, a déclaré que la situation des taux d’affaires était une «folie» et a déclaré que dans certains magasins, la facture tarifaire est trois ou quatre fois supérieure à la facture de loyer.

John Webber, responsable des tarifs chez Colliers, a déclaré que Beales n’était pas seul.

“De nombreux autres magasins qui ont rejoint la longue liste des CVA et des administrations depuis 2017 ont souffert de la même manière”, a-t-il déclaré.

«Un certain nombre de magasins Debenhams et House of Fraser figurant sur les listes de fermeture étaient là parce qu’ils payaient des tarifs commerciaux artificiellement élevés en raison de la transition progressive vers le bas.

“Toys R Us a subi le même sort et payait plusieurs centaines de livres de factures de tarifs professionnels plus élevées qu’il n’aurait dû.”

Webber a ajouté: «Il y a une seule lumière au bout du tunnel. Nous sommes sur le point de voir une nouvelle réévaluation en 2021 et étant donné que les loyers des commerces de détail se sont effondrés, les baisses des taux d’activité devraient en théorie suivre.

«Bien sûr, le gouvernement pourrait mettre une clé en main et introduire à nouveau une transition vers le bas comme il l’a fait en 2017, limitant les réductions. Mais ce serait désastreux.

«On ne peut qu’espérer (et prier) que M. Johnson et ses collègues ont appris des rues désertes de 2020 et des milliers de pertes d’emplois – et offrent un terrain de jeu plus équitable pour les détaillants physiques.

“S’il ne le fait pas, je crains que la crise ne puisse que s’aggraver.”

