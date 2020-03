Les bénéfices de Morrisons augmentent malgré les défis liés au coronavirus

Morrisons a fait des «investissements importants» dans le prix, le service et son offre alimentaire Market Street

// Les bénéfices de Morrisons augmentent de 3% à 408 millions de livres sterling

// Les ventes totales ont baissé de 1,1% à 17,5 milliards de livres sterling

// Morrisons ouvrira 5 nouveaux magasins en 2020/21

Morrisons a vu ses bénéfices annuels augmenter malgré les «défis sans précédent» provoqués par l’épidémie de coronavirus.

Pour les 52 semaines terminées le 2 février, le bénéfice avant impôts a augmenté de 3% pour atteindre 408 millions de livres sterling, alors que les ventes totales ont diminué de 1,1% pour s’établir à 17,5 milliards de livres sterling.

Le nombre de comparables pour le groupe a diminué de 0,8% au cours de la période.

Morrisons a déclaré avoir fait «des investissements importants» dans le prix, le service et son offre alimentaire Market Street l’année dernière.

Il ouvrira cinq nouveaux magasins en 2020/21.

En réponse à l’épidémie de coronavirus, l’épicier a étendu sa capacité de livraison en ligne pour choisir parmi plus de 100 magasins. Il a également offert des paiements immédiats aux petits fournisseurs.

Dans sa mise à jour commerciale actuelle, Morrisons a déclaré que les ventes à données comparables avaient augmenté de 5% au cours des six premières semaines de 2020.

«Nous sommes actuellement confrontés à des défis et à des incertitudes sans précédent face au COVID-19», a déclaré Andrew Higginson, président de Morrisons, et David Potts, directeur général.

«Prendre soin de nos collègues et clients est notre priorité, nous assurer d’avoir un endroit propre et sûr pour faire du shopping et travailler.

«Chez Morrisons, nous avons une équipe solide, expérimentée et surtout déterminée, des meilleurs fabricants et commerçants de produits alimentaires en Grande-Bretagne.

«Nous promettons de travailler aussi dur que possible pour les clients, les fournisseurs et toutes les parties prenantes afin que nos magasins fonctionnent aussi bien que possible. Merci à tous nos collègues pour vos efforts incroyables jusqu’à présent. »

En outre, suite à l’annonce faite hier par le gouvernement “d’accorder à toutes les entreprises de vente au détail, d’hôtellerie et de loisirs en Angleterre des vacances à 100% pour les 12 prochains mois”, a déclaré M. Morrisons, qui attend actuellement plus de détails concernant la mise en œuvre de cette politique et évalue son impact potentiel.

L’épicier a payé des tarifs commerciaux au Royaume-Uni de 308 millions de livres sterling pour l’exercice 2019/20, dont 290 millions de livres sterling pour les magasins.

