Les bénéfices et les ventes de Matalan baissent au Golden Quarter

// Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de Matalan a baissé de 1,2% à 311,7 millions de livres sterling en 13 semaines au 30 novembre

// L’EBITDA a baissé de plus de 6 millions de livres sterling à 33,7 millions de livres sterling au cours de la même période

// Au cours des 5 semaines précédant le 4 janvier, qui comprend la période de magasinage de Noël mais pas le Black Friday, les ventes ont augmenté de 0,6% pour atteindre 134,3 millions de livres sterling

Matalan n’était pas à l’abri des défis qui affligent la rue principale dans les derniers mois de 2019, car les revenus et les bénéfices ont chuté.

Les revenus ont atteint 311,7 millions de livres sterling pour les 13 semaines se terminant le 30 novembre, soit une baisse de 1,2% par rapport à la même période un an plus tôt.

Les résultats du troisième trimestre ont également montré que l’EBITDA avait baissé de plus de 6 millions de livres sterling pour atteindre 33,7 millions de livres sterling.

Le détaillant détenait 73,1 millions de livres sterling à la fin de l’année, contre 91,2 millions de livres un an plus tôt.

La nouvelle survient alors que les magasins de grande rue sont confrontés à certaines des périodes les plus difficiles des années, les acheteurs achetant moins que par le passé.

Au cours des cinq semaines précédant le 4 janvier, qui comprend la période de magasinage de Noël, mais pas le Black Friday, les ventes ont augmenté de 0,6% pour atteindre 134,3 millions de livres sterling.

“Les défis auxquels nous sommes confrontés et le marché en général ont été bien documentés et nos résultats publiés aujourd’hui continuent de refléter ce contexte”, a déclaré le directeur général de Matalan, Jason Hargreaves.

«La confiance et les dépenses des consommateurs sont restées déprimées au milieu de niveaux d’incertitude politique sans précédent tout au long de la saison automne / hiver.»

Hargreaves a déclaré que le détaillant commençait à voir les résultats des nouvelles initiatives qu’il avait prises pour renforcer ses magasins.

“Dans le paysage en constante évolution auquel sont confrontés les détaillants, il est plus important que jamais d’évoluer et d’être agile, efficace et profondément connecté à nos clients”, a-t-il déclaré.

Matalan a rénové plusieurs de ses magasins et investi dans son activité en ligne, qui connaît une croissance de 25%.

“Bien que je reste prudent dans un marché difficile, je suis convaincu qu’avec le soutien de nos collègues, nous aurons une année 2020 plus forte”, a déclaré Hargreaves.

