Les billets vénézuéliens sont réévalués car ils deviennent des œuvres d’art faisant allusion au Bitcoin

Faits saillants:

Les artistes utilisent l’argent liquide comme matériau pour leurs œuvres d’art.

Karina Monaca possède une collection de Bitcoin, de billets inspirés de Caracas et de peintures de célébrités.

Chaque Vénézuélien possède, quelque part chez lui, un nombre important de billets de banque qui n’ont actuellement aucune valeur. Le bolivar, la monnaie nationale du Venezuela, a subi trois transformations de son cône monétaire au cours des 20 dernières années. Pour cette raison, des scènes typiques d’un roman au réalisme fantastique sont vécues dans la vie quotidienne des Vénézuéliens; où des factures inutiles sautent de tous les coins et coins pour agacer les citoyens qui les méprisent.

Le bolivar, du moins dans ses noms les plus dévalués ou les plus décalés, a été transformé en papier poubelle qui jonchent les rues ou sert d’emballage aux cadeaux de Noël. Aujourd’hui, par exemple, je suis allé retirer les vêtements de la machine à laver et j’ai trouvé en bas une facture de 100 bolivars. Émis par la Banque centrale du Venezuela en 2017, il s’agit d’un «bolivar fort» éteint qui n’est plus en circulation et qui ne sert à rien de payer.

Le buste de Simón Bolivar, héros de l’indépendance et commémoré comme «père du pays», décore cette galante note jaune qui était autrefois la plus grande dénomination du pays. Les yeux de Bolivar semblent fixés sur moi, me rappelant silencieusement comment la valeur de la pièce a chuté comme un château de cartes.

Il n’est pas étrange de jeter des bolivars dans les rues du Venezuela comme moyen de protester contre leur manque de courage. Source: @cryptolobopt

Au milieu de ce sentiment de malaise, je pense au vrai chaos dans lequel vivent les Vénézuéliens qui doivent utiliser le bolivar, le dollar, le bitcoin et même l’or pour payer leur quotidien. La relation des citoyens avec leur monnaie fiduciaire est orageuse, car il rappelle les tragédies personnelles et l’appauvrissement. Cependant, contre toute attente, ce conflit a porté de beaux fruits pour l’artisanat vénézuélien et l’art plastique.

Karina F. Monaca, architecte et diplômée en arts, est un exemple frappant de la façon dont l’argent a été transformé au Venezuela pour devenir un matériau d’expression. Monaca, avec de nombreux autres artistes, pratique l’art de réévaluer le bolivar en le transformant en peintures, une activité qui lui a permis de faire des factures faisant allusion au Bitcoin.

Le bolivar comme toile pour Bitcoin

J’ai discuté avec Monaca de ses activités en tant qu’artiste, admirée pour le défilé de billets colorés qu’elle a sur son compte Instagram (@RubbyCobain). Un médecin de la peste se tient debout sur le dernier projet de loi sur les 100 bolivars publié en 2008, exhortant les gens à rester à la maison contre la pandémie de coronavirus. Vous trouverez également dans sa galerie une réplique de “The Kiss” de Klimt, “The Starry Night” de Van Gogh et même la célèbre “Young Pearl” de Veermer.

Mais parmi ses beaux billets et son talent indéniable, je suis frappé par un billet en particulier. C’est une réinterprétation de “La création d’Adam” de Michel-Ange, où la main de Dieu et de l’homme se réunissent pour prendre une pièce Bitcoin. Karina a réalisé une série de trois tableaux inspirés du Bitcoin, tous avec la particularité d’être peints dans l’une des devises les plus sous-évaluées au monde.

Monaca commente que la première fois qu’elle a entendu parler de Bitcoin, c’est par le biais d’un ami, qui est plongé dans le monde des crypto-monnaies. “Il est super enthousiaste, il fait des expositions et des conférences”, a-t-il déclaré. De cette façon, il s’est intéressé à la crypto-monnaie créée par Satoshi Nakamoto, considérant que c’était un projet comme aucun qu’il n’avait entendu auparavant. “Cela m’a intéressé car il est totalement indépendant”, a-t-il déclaré.

Karina conçoit ces peintures de billets de banque sur la base de l’ironie, car elle considère qu’il s’agit “d’un mélange de choses similaires mais totalement différentes en même temps”. Le bolívar est du papier-monnaie sans valeur, tandis que le Bitcoin est de l’argent numérique qui vaut beaucoup et dont le prix est réévalué. Le jeu bidirectionnel l’a accrochée et elle a fait deux autres factures de personnages masqués avec Bitcoin pour exprimer la confidentialité que cette crypto-monnaie accorde à ses utilisateurs.

C’est comme “prendre le meilleur des deux mondes” et le combiner. En plus du Venezuela étant l’un des pays qui a plus de traitement de Bitcoin, je veux utiliser toutes ces informations en faveur.

Karina F. Monaca. Artiste et architecte.

L’artiste passe commande sur commande, produisant un bolivar cypherpunk inspiré du groupe de bitcoiners @satoshienvzla. Elle commercialise les billets de banque, bien qu’elle possède également une collection privée de peintures conçues par elle.

Une voix en signe de protestation

Bien qu’elle soit enthousiasmée par son art faisant allusion au Bitcoin, Karina Monaca fait de l’art sur les crypto-monnaies depuis peu de temps, surtout si l’on tient compte du fait que l’artiste peint des billets de banque depuis 2015. L’idée a commencé en raison de la frustration que Monaca ressentait avec l’hyperinflation dans le pays, qui avait rendu sans valeur le billet de banque le plus bas de ce moment.

Cela m’est venu à l’esprit parce que – à l’époque – j’étais en classe, avec un billet de 2 livres à la main. Je me suis dit: “Ça ne peut pas être qu’avec un seul d’entre eux, je ne peux pas payer le camion.” Alors j’ai eu cette pensée “rebelle” pour ainsi dire et je me suis dit: “si ça n’a pas de valeur alors … je veux te la donner”, et j’ai commencé à la dessiner avec un stylo.

Karina Monaca, artiste et architecte.

L’art et les billets sont devenus les moyens de protestation de Karina, ainsi que de nombreux autres Vénézuéliens qui ont décidé d’utiliser leur monnaie dévaluée pour la transformer en quelque chose de précieux. Avec le hashtag #Devaluarte, Monaca peint à la surface de ces billets battus pour leur donner une seconde vie. Et c’est grâce à l’ingéniosité et à l’habileté de ces artistes que les billets de banque ne sont plus des bolivars vides de quelque valeur que ce soit pour les œuvres d’art commercialisables.

De cette façon, ils empêchent les billets de se retrouver à la poubelle et quelqu’un ramène à la maison un objet rare qui est le produit d’une situation économique, politique et sociale difficile. La protestation de Karina reste sur sa toile de ticket, avec laquelle elle a émigré à Buenos Aires il y a trois ans. Cependant, lorsque vous parlez à Karina et que vous parlez de son art, vous pouvez toujours sentir son ton de Caracas, quand elle est appelée sur Twitter “la fille qui peint des factures”.

Ainsi, non seulement Bitcoin ou les célèbres peintures d’artistes accomplis font partie de la galerie Karina, mais aussi des peintures sur la ville de Caracas et sa faune. Guacamayas, Plaza Altamira et l’Ávila animée font partie de ses créations, comme la mémoire d’une société qui continue de chercher des moyens de récupérer son économie et de sauvegarder la valeur de l’argent.

Une préoccupation qui mobilise également des artistes tels que @Sandelosmuertos, @Recortamueve et les artisans stationnés aux frontières de la Colombie et du Venezuela, commercialisant des portefeuilles et des oiseaux fabriqués à partir de factures abandonnées. C’est une personne qui fait mal avec sa monnaie, qui cherche un moyen de la réinventer et qui compte sur le dollar, l’or ou le bitcoin pour rester à flot.

Bitcoin se faufile dans l’art

Karina Monaco considère les billets de banque et le bitcoin comme deux matériaux qui resteront dans ses créations. Surtout, il continuera à peindre les billets de banque, car il le conçoit comme faisant partie de son langage plastique. «Quand j’ai commencé à faire ça, c’était considéré comme un crime (ça l’est toujours) mais à ce moment-là on pouvait payer pour les choses avec ses billets, plus le temps passe: moins on peut faire. Je sens que je peux continuer à en profiter artistiquement », a-t-il expliqué.

Aussi, considère que Bitcoin a beaucoup de potentiel dans le monde artistique et cette tendance commence à peine à se faire sentir. Les gens sont intéressés à produire des œuvres d’art qui parlent de confidentialité, de décentralisation et du pouvoir que cette crypto-monnaie a donné à ses utilisateurs. En ce sens, il souligne que c’est un problème que les gens veulent consommer.

Je suis sûr que la crypto-monnaie est un thème qui peut être – et est – réalisé par la main de l’art. Il y a des gens partout dans le monde qui le font. J’espère pouvoir participer à des expositions et rencontrer plus de collègues avec qui je pourrai partager des idées et collaborer.

Karina Monaco. Artiste et architecte

Et c’est que Karina n’est pas la seule à faire de l’art allusif au Bitcoin avec des billets vénézuéliens. Le fondateur d’Atomica Jon Tompkins a produit une gigantesque boîte avec des bolivars hors circulation qui composent le symbole Bitcoin. À travers un tweet, il a souligné que la monnaie vénézuélienne était reléguée à des fins artistiques, car elle avait perdu sa valeur économique.

S’éloignant du Venezuela et de ses billets de banque, dans d’autres parties du globe, des galeries ont été créées pour l’art perturbateur inspiré du Bitcoin. De même, les artistes dédiés aux peintures murales de rue ont également trouvé Bitcoin un allié, non seulement pour l’inspiration mais aussi pour recevoir des récompenses pour leurs œuvres. De cette façon, les crypto-monnaies sont de plus en plus présentes dans le monde de l’art en tant que symbole de protestation ou de mode de paiement alternatif.