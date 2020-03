Les bitcoiners font face au coronavirus avec le don de respirateurs aux hôpitaux

La disponibilité de ventilateurs mécaniques ou de ventilateurs dans les hôpitaux peut sauver la vie des patients atteints de pneumonie à coronavirus. Cette réalité a motivé les organisations et les individus à produire de tels appareils à petit budget, une initiative dans laquelle les bitcoiners et les sociétés de crypto-monnaie collaborent également.

Des manifestations d’empathie et d’altruisme dans la communauté sont apparues ces dernières semaines, lorsque le coronavirus a commencé à faire rage en Europe et a alarmé les États-Unis. Bruce Fenton, Bitcoiner renommé et PDG de Chainstone Labs, est l’un des porte-étendards de ce mouvement.

Fenton s’est démarqué en tant que bénévole dans l’organisation à but non lucratif End Coronavirus, un projet qui cherche à informer sur la pandémie et à générer des solutions pour éradiquer la maladie. Sous la tutelle du New England Complex System Institute et du scientifique Yaneer Bar Yam, L’organisation prévoit de fabriquer des ventilateurs mécaniques à grande échelle bon marché et faciles à produire.

L’idée du projet est d’équiper les salles d’urgence des hôpitaux avec suffisamment de matériel respiratoire pour traiter les nombreux cas de patients atteints de coronavirus. De cette façon, cela éviterait aux médecins de faire face à la difficile décision de choisir les patients à vivre et ceux à mourir. Le manque de respirateurs et l’augmentation des cas de complications respiratoires ont contraint les médecins à imposer cette politique en Italie, où il a été décidé de privilégier les jeunes aux personnes âgées.

Fenton, dans un article publié sur Medium, a noté qu’ils devaient produire ces fans le plus tôt possible et légalement pour sauver autant de vies. Il a également noté que l’organisation est à la recherche de fabricants pouvant effectuer la production de masse de ces appareils sous forme de don.

Ventilateurs

Veuillez lire

Nous devons fabriquer des ventilateurs qui peuvent être légalement utilisés par les hôpitaux et nous devons le faire dès maintenant. Ce soir. Le plus grand nombre d’entre nous doit s’y mettre.

Partagez et recrutez.

Voyons ce que l’open source peut faire.

Je crois en vous.https: //t.co/EoAkUbIDRe

– Bruce Fenton (@brucefenton) 14 mars 2020

End Coronavirus aurait également besoin de médecins et d’ingénieurs bénévoles pour tester l’équipement, d’avocats pour les guider dans l’introduction légale de ces outils et d’écrivains pour diffuser ces informations. De même, la conception des ventilateurs mécaniques est une information totalement publique permettant à d’autres organisations ou individus de contribuer à la production de cet équipement.

Un moment historique

La lutte contre le coronavirus est vue par Bruce Fenton comme un grand test pour l’humanité: «Réveillez-vous. Ce n’est pas une ligue mineure. C’est le plus grand match auquel nous jouerons jamais dans nos vies “, a-t-il tweeté dimanche. Fenton, avec d’autres utilisateurs des réseaux sociaux, considère le coronavirus comme une rupture dans la société et la vie telles que nous les connaissons. Pour cette raison, la licence a même été prise pour plaisanter à ce sujet, notant que le terrain devra être réinitialisé.

Terre: “On dirait que nous avons un virus.”

Support technique: «Tout d’abord, arrêtez tout. Puis redémarrez-le à nouveau. Vous perdrez votre travail. “

Terre: «D’accord, fais-le maintenant. Est-ce que cela fonctionnera? Est-ce que tout recommencera? “

Support technique: «J’espère. Sinon, vous pourriez avoir besoin d’un nouveau système. »

– Bruce Fenton (@brucefenton) 23 mars 2020

Bien que nous ne sachions toujours pas quels ravages la pandémie de coronavirus laissera dans notre façon de voir le monde, on ne peut nier que la tragédie a incité les gens à coopérer pour le bien de tous. Bitcoiner Hector Rosekranz a également rejoint la cause de End Coronavirus, fournissant des informations sur la façon de développer des fans moins chers. Alors que l’investisseur Balaji S. Srinivasan tient la communauté informée de tous les détails de la pandémie, suite à chacune de ses avancées et reculs.

Café Bitcoin, Paralelni Polis, a également préconisé la création de ventilateurs à domicile pour les patients atteints de coronavirus. Le projet est open source, toutes ses fonctionnalités publiées sur GitHub. À l’heure actuelle, le conseil d’administration de Paralelni Polis appelle, via un tweet, des membres de l’écosystème de la blockchain à contribuer à l’initiative.

Pas assez de ventilateurs pour les patients # COVID19 dans votre hôpital local? N’abandonnez pas et construisons-le avec nous! Plus de détails bientôt https://t.co/nsm3FpjSXH #opensource #CPAP pic.twitter.com/PE6Oqkdrvo

– Paralelni Polis # HCPP20 (@Paralelni_polis) 18 mars 2020

En plus de ces projets directement liés au monde de la cryptographie, il existe d’autres initiatives particulières pour fabriquer des respirateurs mécaniques et des ventilateurs avec des imprimantes 3D. Par exemple, les entrepreneurs Colin Keogh et Gui Calavanti ont créé un prototype de ces appareils qui peuvent être produits en quelques heures pour les hôpitaux irlandais. D’autre part, en Espagne, il existe également une équipe à but non lucratif, appelée ReesistenciaTeam, qui est en plein développement de fans à petit budget.

Le don et l’exploitation minière aident également

Tous les héros ne se présentent pas sous la forme d’un fan, certains utilisateurs de la communauté des crypto-monnaies font leur part dans la lutte contre le coronavirus d’autres fronts de bataille. Gitcoin, une filiale de ConsenSys, a décidé de faire un don de 100 000 $ à des projets de cryptographie axés sur l’enquête et la lutte contre Covid-19.

L’initiative de dons Giving Block collabore également à ce stade en lançant une campagne qui vise à protéger les organisations à but non lucratif ainsi que projets liés à la recherche de vaccins et de médicaments pour lutter contre les troubles liés aux coronavirus. Nommée alliance # cryptocovid19, elle prévoit d’encourager des initiatives comme Gitcoin et d’aider financièrement des fondations comme Team Rubicon et Save the Children.

Les mineurs de crypto-monnaie ont également rejoint cette vague humanitaire avec leurs appareils CPU et GPU, qui sont idéaux pour aider la fondation. [email protected] Un réseau international de puissance de traitement au service de la recherche sur les maladies, tel que covid-19. [email protected] Actuellement, toute la puissance de calcul qu’il reçoit est utilisée pour replier les protéines du coronavirus, dans le but de développer un vaccin contre la maladie.

En raison de cette initiative altruiste, des mineurs d’Ethereum, de Tezos et même des bitcoiners avoués Ils ont décidé de prêter la puissance de traitement de leur équipement pour obtenir des résultats. Afin de rendre ces activités plus rentables, des plateformes telles que Cure Coin et Banano ont mis en service des récompenses avec des crypto-monnaies pour payer les dépenses électriques pour la puissance de calcul donnée.