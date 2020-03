Les Bourses chutent devant les doutes qu’une évasion mondiale puisse être évitée

Le marché boursier mexicain, Wall Street et les principaux marchés boursiers européens sont en baisse, après qu’une nouvelle série de mesures d’urgence prises par les décideurs politiques du monde entier n’a pas convaincu les marchés boursiers qu’une récession peut être évitée. mondiale.

L’IPC, de la Bourse mexicaine, a cédé 2,86% à 34 515,08 points. Quelques minutes plus tôt, il avait atteint son pire niveau depuis octobre 2011, à 34 213,28 unités.

“L’impact économique potentiel continue de croître à l’échelle mondiale en raison de l’imposition croissante de quarantaines dans différents secteurs et de la fermeture des frontières”, ont écrit les analystes de Banorte.

À la Bourse de New York, le Dow Jones et le S & P500 ont chuté, mais leur chute est plus modérée que lors des sessions précédentes, où ils ont chuté de plus de 10%. En revanche, le Nasdaq Composite, qui regroupe les entreprises technologiques, progresse de 3%.

Mercredi, la panique s’est de nouveau emparée de Wall Street alors que l’on craignait les conséquences économiques des mesures de confinement drastiques prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus, malgré les efforts importants des banques centrales pour tenter de calmer les marchés.Nous recommandons: La Bourse mexicaine saigne, mais ces actions parviennent à augmenter

La Réserve fédérale a injecté des centaines de milliards de dollars pendant des jours pour garantir que les commerçants puissent facilement accéder à l’argent sur les marchés. Pendant ce temps, la Maison Blanche et le Congrès négocient un gigantesque plan de relance économique qui pourrait atteindre 1,3 billion de dollars. Mais les investisseurs restent effrayés.

“Au-delà de la crise sanitaire des coronavirus, nous sommes dans une véritable crise de confiance qui devrait cesser au plus vite”, a déclaré John Plassard de Mirabaud Securties. “Il n’est pas certain que des actions massives des gouvernements et des banques centrales soient la solution, car il y a encore trop d’incertitude”, a-t-il ajouté.

Même la Banque centrale européenne a retiré mercredi soir son artillerie lourde avec un plan “d’urgence” de 750 milliards d’euros (800 milliards de dollars) sur les achats de dettes publiques et privées pour tenter de contenir les conséquences économiques de la pandémie mondiale. coronavirus.Lire aussi: L’Union européenne fermera ses frontières pendant 30 jours en raison du coronavirus

Cela a porté les achats prévus par la BCE pour cette année à 1,1 billion d’euros et seuls les derniers annoncés équivalent à 6% du PIB de la zone euro.

Malgré les mesures appliquées, les Bourses européennes n’ont pas eu une forte réaction avec peu de variations dans la séance de négociation jeudi.

En Asie, l’indice MSCI Asia Pacific hors Japon a baissé de 4%. Les marchés boursiers de la Corée du Sud et du Japon ont mené les pertes de l’indice, qui ont atteint un creux de quatre ans. Ces pertes ont entraîné des perturbations temporaires et automatiques des opérations à Séoul, Jakarta et Manille.

L’indice MSCI des actions mondiales, qui suit les échanges de 49 pays, est en baisse de 0,9% .Rapporté par . et ..

