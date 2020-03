Les bourses européennes s’ouvrent en rouge. Consob: arrêt pour trois mois aux ventes à découvert

Les maxi interventions des gouvernements occidentaux pour soutenir l’économie et le système financier en réponse à la pandémie de coronavirus ne suffisent pas à pousser les marchés européens vers le haut. Au début, la volatilité continue de prévaloir: Place des affaires, qui, au début, était tombé à 2,2%, a d’abord réduit les baisses à 0,8%, puis s’est stabilisé à -1,8%,

Ventes également à Paris -3%, Francfort -4%, Madrid -3.11% et Londres -3.68%, bien que le gouvernement ait déclaré qu’il ferait tout son possible pour soutenir l’économie.

À Piazza Affari, les titres voyagent en courant alternatif. La FCA glisse derrière la Ftse Mib (-7,5%), après que les immatriculations de voitures de groupe neuves en Europe (UE + AELE et GB) aient marqué une baisse de 6,9% en février.

Dans la galaxie Agnelli-Elkann, Cnh Industrial a également baissé (-5,4%) et plus de 4% également pour Enel et St. Tenaris (+ 3,1%), Telecom et Atlantia ont plutôt augmenté de plus de 2. , 7% et Campari (+ 2%, après être arrivé au départ à croître de plus de 4%).

Enfin, la propagation ouvre à 278 points de base, contre 285 hier, mais le rendement à 10 ans grimpe toujours à 2,45%.

Le pétrole continue de baisser: le WTI en avril chute de 3,27% à 26,07 $ et le Brent en mai de 1,25% à 28,38 $. Sur le marché des devises, l’euro est stable en dessous du seuil de 1,198 $. L’euro vaut également 117,92 yens (117,5 hier), tandis que le taux de change dollar / yen vaut 107,31.

Consob: arrêter les ventes à découvert pendant trois mois

Pendant ce temps, les autorités boursières évoluent également: Consob court à couvert et décide, après l’arrêt d’hier, de prolonger l’interdiction de la vente à découvert à trois mois. La communication est arrivée tard hier soir, lors de l’adoption de deux mesures visant d’un côté contenir la volatilité des marchés financiers et de l’autre renforcer la transparence d’investissements dans des sociétés italiennes cotées en bourse.

“Les mesures sont devenues nécessaires à la lumière des graves turbulences déclenchées par la pandémie de Covid-19 ces derniers jours”, a indiqué un communiqué.

À partir de la session d’hier, la Consob a introduit une interdiction des positions nettes courtes (ventes à découvert et autres opérations baissières), après avoir reçu un avis positif de l’ESMA.

L’interdiction, pour la première fois, contrairement à ces derniers jours, s’applique à toutes les actions négociées sur le marché réglementé italien. Dans le même temps, la Consob a également décidé d’introduire temporairement un régime de transparence renforcée sur les participations détenues par les investisseurs des sociétés italiennes cotées en bourse (48 sociétés soumises à la provision) à capitalisation plus élevée et actionnariat généralisé.

La Consob précise dans le communiqué de presse que, sur la base de l’interdiction de la vente à découvert, qui suit celles déjà adoptées pour lepublié les 13 et 17 marsou, toute forme de transaction spéculative baissière est interdite, y compris par le biais de dérivés ou d’autres instruments financiers.

Les transactions intrajournalières baissières sont également interdites. La décision d’appliquer des mesures restrictives sur l’ensemble de la liste, explique la Commission, a été prise dans le but de restaurer l’intégrité du marché, également à la lumière des mesures exceptionnelles sur la vente à découvert prises ces derniers jours par l’AEMF et les autorités. d’Espagne, de France et de Belgique.

Analystes: P / E restent élevés

Dans un contexte d’extrême volatilité, Guilhem Savry, Responsable Global Macro et Dynamic Asset Management de Unigestion tu l’ouvre “L’incertitude liée à la situation de Covid-19 persiste encore un certain temps et cela va pousser l’économie mondiale en récession. “

En outre, «les ratios P ​​/ E sont toujours élevés sur une base historique et diminueront en ligne avec les épisodes passés de récession des prix. En outre, les macro-données n’ont pas encore été divulguées pour les économies développées impliquées dans cette situation en évolution rapide. Le chiffre de confiance des consommateurs américains publié vendredi dernier a augmenté, tout comme le chiffre du marché du travail américain en février. La faiblesse des données macroéconomiques devrait être évidente dans deux semaines dans les indices ISM et PMI, et nous savons tous quelle sera la direction du changement. “