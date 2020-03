Les bourses sont de nouveau calmes, une nouvelle intervention de la Fed pour les familles et les entreprises

Dernière séance au nom des hausses des tarifs européens bénéficiant de la nouvelle intervention extraordinaire de la Réserve fédérale visant à garantir la liquidité du marché du crédit après les fortes baisses de taux opérées la semaine dernière qui se situe désormais dans la fourchette 0- 025%.

Sur Piazza Affari, l’indice Ftse Mib a terminé la séance à 15 314,77 points (+ 2,23%). Parmi les principales bourses européennes, la meilleure a été Madrid (+ 5,97%), suivie de Paris (+ 2,84%), Londres (+ 2,79%) et Francfort (+ 2%).

Les tensions sur le marché obligataire ne se sont pas apaisées Écart Btp / Bund qui est à une altitude de 282 points.

A Wall Street, l’indice Dow Jones grimpe de 2,5%, le S & P500 progresse de 4% et le Nasdaq gagne 4,37%.

L’institut dirigé par Jerome Powell a lancé le Facilité de financement pour le papier commercial, une ligne de crédit spéciale pour garantir un accès facilité au crédit aux entreprises et aux familles.

La mesure, qui sera active pendant un an (jusqu’au 17 mars 2021), a pour objectif d’améliorer la liquidité au sein du système financier. Cet outil avait déjà été utilisé par la Fed lors de la crise de 2008.

selon Altaf Kassam, Responsable de la stratégie d’investissement et de la recherche pour la zone EMEA de State Street Global Advisors “Après la baisse marquée du marché, il semble que certains commencent lentement à voir le verre à moitié plein. Si les difficultés du secteur de l’énergie et des compagnies aériennes sont très évidentes, de l’autre, l’intérêt pour les stocks de “pêche de fond”, dont certains ont perdu plus de 70% depuis le 19 février.

La férocité de la vente semble s’être apaisée et il semble plus probable qu’un rallye des noms de pêche de fond se produise par rapport aux déclins continus que nous avons constatés récemment. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur le développement de cette pandémie mais pour l’instant, sur le marché, il y a plus d’intérêt pour les points d’entrée possibles que par le passé récent. “